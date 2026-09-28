Buscan médicos de distintas especialidades para trabajar en todo el país: cómo aplicar

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) abrió la convocatoria formal para un concurso público de oposición y antecedentes destinado a profesionales de la salud. A través de la Resolución 49/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano oficializó la búsqueda de médicos para ingresar como co-titulares en comisiones médicas jurisdiccionales y delegaciones distribuidas en las distintas provincias del país. El proceso seleccionará profesionales para cubrir un total de 35 vacantes, con contratos bajo la Ley de Contrato de Trabajo que ofrecen jornadas a elección de 6 u 8 horas diarias y un período de prueba inicial de seis meses.

La inscripción se mantendrá abierta hasta el 21 de octubre inclusive y deberá realizarse de manera 100% digital a través de la plataforma oficial Trámites a Distancia (TAD). La selección constará de tres etapas consecutivas: la valoración de antecedentes académicos y profesionales (hasta 20 puntos), un examen de competencias con modalidad virtual sobre legislación laboral y previsional (que requiere un mínimo de 24 sobre 40 puntos) y una entrevista personal evaluada por el jurado del concurso (con un piso de 24 sobre 40 puntos).

SRT busca médicos: especialidades requeridas y condiciones de postulación

El concurso está abierto a profesionales que cuenten con título médico nacional, residencia completa o especialización acreditada, y un mínimo de dos años de ejercicio profesional. Para la postulación se exige ser argentino nativo, por opción o naturalizado, y tener una edad máxima de 50 años al momento de la presentación (requisito de edad y especialidad del cual queda exento el personal médico que ya preste servicios evaluativos dentro de la SRT).

Las 29 especialidades médicas admitidas para concursar son las siguientes:

Cardiología

Cirugía General

Clínica Médica

Dermatología

Endocrinología

Fisiatría

Gastroenterología

Ginecología

Hematología

Infectología

Medicina del Trabajo / Medicina Laboral

Medicina General

Medicina Interna

Medicina Legal

Nefrología

Neumonología

Neurocirugía

Neurología

Oftalmología

Oncología

Ortopedia y Traumatología

Otorrinolaringología

Psiquiatría

Reumatología

Terapia Intensiva

Toxicología

Urología

Trabajo para médicos en la SRT: distribución geográfica de los 35 cargos en todo el país

Cada profesional podrá postularse para una sola comisión médica o delegación, asignándose un plus salarial por zona desfavorable en las sedes ubicadas en la región patagónica. La distribución de los puestos en el territorio nacional se estructura de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires (9 cargos): Zárate (2), Mar del Plata (1), Dolores (1), San Nicolás (1), Quilmes (1), Morón (1), Luján (1) y Pilar (1).

Zárate (2), Mar del Plata (1), Dolores (1), San Nicolás (1), Quilmes (1), Morón (1), Luján (1) y Pilar (1). Santa Fe (4 cargos): Rosario (3) y Sunchales (1).

Rosario (3) y Sunchales (1). Córdoba (2 cargos): Córdoba Capital (1) y Laboulaye (1).

Córdoba Capital (1) y Laboulaye (1). Cuyo (3 cargos): San Martín (Mendoza), Jáchal (San Juan) y Villa Mercedes (San Luis).

San Martín (Mendoza), Jáchal (San Juan) y Villa Mercedes (San Luis). NEA y NOA (10 cargos): Posadas, Oberá y San Vicente (Misiones); Corrientes Capital y Santo Tomé (Corrientes); Resistencia (Chaco); San Miguel de Tucumán (Tucumán); Salta Capital; San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca); y Concordia (Entre Ríos).

Posadas, Oberá y San Vicente (Misiones); Corrientes Capital y Santo Tomé (Corrientes); Resistencia (Chaco); San Miguel de Tucumán (Tucumán); Salta Capital; San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca); y Concordia (Entre Ríos). Patagonia (7 cargos): Neuquén Capital, Zapala y Chos Malal (Neuquén); Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego); San Carlos de Bariloche (Río Negro); y Esquel (Chubut).

Cómo postularse como médico a la SRT mediante TAD

Para iniciar la postulación, los médicos interesados deben ingresar al portal de Trámites a Distancia (TAD) autenticándose con clave fiscal de ARCA (Nivel 2 o superior). En el buscador general de la plataforma se debe tipear la palabra "concurso" o "concurso médico", seleccionar el trámite denominado "Concurso Médico Superintendencia de Riesgos del Trabajo" y presionar la opción "Iniciar trámite".

Durante el proceso digital se deberá adjuntar en formato PDF la copia del DNI actualizado, título médico, matrícula profesional habilitante (o constancia de trámite), títulos de especialista o certificados de residencia, currículum vitae y la declaración jurada de antecedentes. Toda la documentación presentada digitalmente deberá exhibirse en original ante el organismo en caso de acceder al orden de mérito definitivo.