Consultora anticipó que el mercado laboral requerirá 2000 nuevos empleados para fin de año

El mercado de trabajo argentino experimentará una fuerte aceleración durante el último trimestre del año impulsado por la alta temporada de consumo. La consultora especialista en servicios de recursos humanos Randstad anticipó que proyecta la apertura de más de 2.000 ofertas de empleo para cubrir puestos fijos y temporales en todo el país. La demanda estará directamente traccionada por eventos de comercio electrónico como el Cyber Monday y el Black Friday, que tendrán lugar durante noviembre, sumados a las festividades de fin de año y el inicio de la temporada vacacional.

Actualmente, la firma cuenta con 600 búsquedas activas en su plataforma, pero prevé un pico de contrataciones en las próximas semanas. Los sectores que concentrarán la mayor cantidad de vacantes son logística y distribución, e-commerce, retail, consumo masivo, hotelería, gastronomía y organización de eventos. Al respecto, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: "Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente".

Empleo argentino: los 10 perfiles más demandados para la temporada alta

Entre las posiciones técnicas y operativas que requerirán las empresas para sostener la logística y las ventas presenciales durante el cierre del año se destacan: