Consultora anticipó que el mercado laboral requerirá 2000 nuevos empleados para fin de año
El mercado de trabajo argentino experimentará una fuerte aceleración durante el último trimestre del año impulsado por la alta temporada de consumo. La consultora especialista en servicios de recursos humanos Randstad anticipó que proyecta la apertura de más de 2.000 ofertas de empleo para cubrir puestos fijos y temporales en todo el país. La demanda estará directamente traccionada por eventos de comercio electrónico como el Cyber Monday y el Black Friday, que tendrán lugar durante noviembre, sumados a las festividades de fin de año y el inicio de la temporada vacacional.
Actualmente, la firma cuenta con 600 búsquedas activas en su plataforma, pero prevé un pico de contrataciones en las próximas semanas. Los sectores que concentrarán la mayor cantidad de vacantes son logística y distribución, e-commerce, retail, consumo masivo, hotelería, gastronomía y organización de eventos. Al respecto, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: "Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente".
Empleo argentino: los 10 perfiles más demandados para la temporada alta
Entre las posiciones técnicas y operativas que requerirán las empresas para sostener la logística y las ventas presenciales durante el cierre del año se destacan:
- Pickers y Packers: Perfiles clave para el armado de pedidos en e-commerce. El picker se encarga del retiro de productos en depósito según la orden, mientras que el packer verifica el pedido y realiza el empaquetado final.
- Operarios de depósito: Cumplen un rol central en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de centros logísticos y grandes superficies comerciales.
- Clarkistas y conductores de autoelevadores: Operadores capacitados en el manejo de montacargas para la carga, descarga y movimiento seguro de productos en depósitos.
- Planificadores de ruteo: Profesionales responsables de diseñar y optimizar las rutas de distribución analizando datos geográficos para acortar tiempos y costos de entrega.
- Distribuidores domiciliarios: Personal abocado a la entrega de encomiendas y envíos de "última milla" apoyados en aplicaciones de navegación urbana.
- Vendedores de salón: Empleados dedicados a la atención personalizada, asesoramiento y concreción de ventas presenciales en tiendas, comercios y cadenas de retail.
- Repositores: Encargados de garantizar la correcta exhibición, reposición y stock de productos en las góndolas de supermercados y grandes tiendas.
- Preventistas: Colaboradores de campo que visitan comercios para tomar pedidos y fortalecer la presencia de marcas en firmas de consumo masivo, alimentos y bebidas.
- Cajeros: Personal de atención en caja y cobro con múltiples medios de pago en supermercados, shoppings y centros comerciales para agilizar filas en fechas pico.
- Camareros para gastronomía y eventos: Trabajadores para atención en bares, restaurantes, hoteles, salones y cáterin, impulsados por los eventos corporativos, despedidas de año y la temporada estival.