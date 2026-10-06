Los haberes previsionales suben en octubre y habrá un refuerzo de hasta $70.000. Cuánto cobra cada jubilado y cuándo se acredita según el DNI

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cobran en octubre con un nuevo aumento y un bono extraordinario de hasta $70.000. La actualización lleva el haber mínimo a $435.748,51, mientras que el haber máximo queda en $2.932.174,85.

El refuerzo no tiene el mismo valor para todos los beneficiarios. Quienes cobran la jubilación mínima reciben los $70.000 completos, mientras que aquellos que tienen un haber superior reciben un bono menor hasta alcanzar un ingreso total de $505.748,51.

Cuánto cobran los jubilados en octubre

El aumento de octubre es del 1,66% y surge de la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones previsionales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta forma, los beneficiarios que únicamente cobran la jubilación mínima y además reciben el bono extraordinario tienen un ingreso total de $505.748,51 en octubre. El refuerzo es de carácter no remunerativo y no está sujeto a descuentos.

A su vez, es importante aclarar que aquellas personas que aquellas personas que cobren por encima de la mínima, pero un monto inferior a $505.748,51, perciben un proporcional del bono hasta llegar al tope de jubilación mínima más el bono.

Por ejemplo, si la persona cobra $490.000, entonces el adicional será de $15.748,51. Cabe recordar que el bono extraordinario alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan con los parámetros establecidos por el Gobierno.

Cuándo cobran los jubilados en octubre

El calendario de pagos de Anses se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes no superan el haber mínimo y quienes tienen haberes superiores.Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

En tanto, para quienes superan el haber mínimo, el cronograma es:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Cuánto reciben la PUAM y las pensiones no contributivas

La actualización de octubre también modifica los montos de otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas alcanzadas por el régimen tienen sus propios valores según el tipo de prestación.

Estas prestaciones también están contempladas dentro del universo que puede acceder al bono extraordinario, de acuerdo con los límites establecidos en el decreto.