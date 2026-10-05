Denuncian despidos encubiertos en la tabacalera British American Tabacco Argentina

La federación tabacalera denuncia ante la empresa un ajuste que dejaría a cientos de empleados sin trabajo y con reducciones en sus salarios

British American Tobacco Argentina (BAT) enfrenta un conflicto laboral que escaló en los últimos días. El Sindicato de Trabajadores del Tabaco de CABA y Provincia de Buenos Aires, junto a la Federación de Trabajadores del Tabaco (FTTRA), declararon estado de alerta y movilización contra la empresa. La denuncia central apunta a despidos encubiertos, congelamiento salarial y reducción sistemática de la plantilla.

La compañía, conocida hasta hace algunos años como Nobleza Piccardo, enfrenta acusaciones de llevar adelante un proceso de vaciamiento disfrazado de reordenamiento interno. Según el planteo gremial, las decisiones del directorio afectan directamente la continuidad de los puestos de trabajo, los ingresos del personal y los derechos laborales conquistados.

La Rel UITA difundió la denuncia el 2 de octubre. El documento fue acompañado por un volante conjunto de las organizaciones tabacaleras bajo la consigna "Basta de ajuste en B.A.T.", que responsabiliza directamente al personal directivo de la compañía y anticipa la adopción de medidas concretas.

Los gremios advierten que el esquema de despidos no se presenta como tal. Hablan de renuncias inducidas, retiros voluntarios presionados y jubilaciones anticipadas que reducen la dotación sin pasar por el mecanismo formal de desvinculación masiva. Esa estrategia, según denuncian, permite a la empresa eludir negociaciones y evitar indemnizaciones completas.

El afiche que difundieron los sindicatos contra la empresa BAT Argentina

Qué reclaman los trabajadores a British American Tobacco

El secretario general de la FTTRA, Salvador Basile, junto a la Comisión Directiva del sindicato, exigen la revisión inmediata de la política de despidos y la actualización salarial. El reclamo por salarios apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses, un tema recurrente en conflictos laborales de distintos sectores.

El estado de alerta y movilización quedó formalizado con una advertencia explícita sobre los próximos pasos. "Procederemos a la toma de medidas", señalaron desde el gremio. Aunque no detallaron qué tipo de acciones implementarán, la declaración abre la puerta a paros, retención de tareas o medidas de fuerza escalonadas en las plantas de la tabacalera.

La reducción de la dotación es otro eje central del conflicto. Los trabajadores sostienen que la plantilla se achicó de manera sostenida en los últimos meses, sin que la empresa ofreciera explicaciones claras ni garantías sobre la estabilidad de quienes permanecen. Esa situación genera incertidumbre y tensión en el día a día de las plantas.

El sindicato también cuestiona que los despidos encubiertos se presentan como parte de un plan de modernización o eficiencia operativa. Desde la visión gremial, el argumento del reordenamiento interno no resiste el análisis cuando se observa el impacto concreto sobre los puestos de trabajo y las condiciones laborales.

El conflicto suma respaldo internacional desde Brasil

El reclamo cruzó fronteras. La Rel UITA (que es la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) anunció que promoverá un llamado a sus organizaciones afiliadas del sector tabacalero en Brasil para acompañar a los trabajadores de BAT en la Argentina. La decisión busca dar visibilidad internacional al conflicto y generar presión sobre la multinacional desde otros mercados donde opera.

Gerardo Iglesias, secretario regional de la UITA, informó: "Rel UITA accionará desde ya un llamado a las afiliadas del sector tabacalero en Brasil, para que estén atentas a brindar la mayor solidaridad de clase a los trabajadores de BAT de Argentina". La estrategia apunta a coordinar acciones con sindicatos brasileños que también representan empleados de la misma compañía, generando un frente común en la región.

La internacionalización del conflicto marca un cambio en la táctica sindical. Históricamente, los reclamos contra multinacionales solían limitarse al ámbito nacional. Ahora, la articulación regional busca equilibrar la balanza de poder frente a empresas que operan en múltiples países y pueden trasladar operaciones o redistribuir cargas de trabajo entre plantas.

El respaldo de Brasil resulta clave por el peso del sector tabacalero en ese país. Las organizaciones sindicales brasileñas tienen experiencia en negociaciones con BAT y conocen las estrategias de la empresa. Esa expertise podría fortalecer la posición de los trabajadores argentinos en la mesa de diálogo, si es que finalmente se abre una instancia de negociación formal.

British American Tobacco aún no emitió respuesta pública a las denuncias. La empresa suele mantener perfil bajo en conflictos laborales hasta que las medidas de fuerza afectan la operación. Por ahora, el estado de alerta mantiene en suspenso la escalada del conflicto, pero los próximos días serán clave para definir si el reclamo se resuelve por la vía del diálogo o si desemboca en paros y medidas que frenen la producción.