La escala salarial del sector fija básicos de hasta $3,75 millones para octubre y contempla adicionales por función, zona, antigüedad y tareas

Los farmacéuticos tienen en octubre nuevos valores de referencia para sus salarios, de acuerdo con la escala establecida por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

El esquema establece nuevos pisos según la función desempeñada y contempla adicionales que pueden incrementar la remuneración final.

Cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2026

El básico más alto de la escala corresponde al Director Técnico o Jefe, con $3.750.000 mensuales en octubre. Para un farmacéutico auxiliar, el básico se ubica en $3.000.000, mientras que el farmacéutico de planta tiene un piso de $2.500.000.

Estos valores alcanza a los profesionales comprendidos en los convenios representados por SAFYB. Los montos corresponden a una jornada de 45 horas semanales de trabajo efectivo.

La categoría de farmacéutico de planta corresponde, según la escala, a profesionales que realizan actividades administrativas dentro de la estructura laboral. Los valores publicados representan básicos de convenio, por lo que la remuneración puede aumentar con los adicionales correspondientes a cada trabajador.

El propio secretario general de SAFYB, Marcelo Peretta, señaló que el salario de ingreso para un director técnico de farmacia, droguería o laboratorio parte de $4.300.000 en octubre. Es importante aclarar que la diferencia surge con los $3.750.000 porque se consideran los adicionales fijos obligatorios por convenio.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de un farmacéutico

Además del básico, la escala contempla adicionales asociados con las tareas realizadas, las competencias profesionales, la permanencia y la ubicación del establecimiento.

Para octubre, el adicional por Competencia del 12% equivale a $300.000, mientras que el correspondiente a Atención farmacéutica del 10% suma $250.000. El adicional por Gestión del 20% alcanza $500.000.

También se contemplan $250.000 por Elaboración y control del 10% y otros $250.000 para quienes acrediten el adicional por Idioma del 10%. La atención domiciliaria, del 5%, representa $125.000, mientras que el adicional por permanencia del 10% suma $250.000.

La zona de trabajo también puede modificar el ingreso. La escala establece un adicional por zona desfavorable del 27% de $675.000, mientras que para las regiones alcanzadas por el adicional del 30% el monto llega a $750.000.

Se debe tener en cuenta que estos conceptos no se suman automáticamente al salario de todos los trabajadores, sino que dependen de que el profesional cumpla las condiciones previstas para cada adicional.

Cuánto se paga por horas extras, jornadas y guardias

La escala también establece valores para distintos esquemas de trabajo. En octubre, la hora suplementaria/180 tiene un valor de $13.889, mientras que el valor correspondiente a un día laboral/24 es de $104.167.Para los turnos o guardias de 24 horas, el valor fijado es de $208.333.

Además, los sábados por la tarde, domingos y feriados deben abonarse con un recargo del 100%, según las condiciones establecidas en la escala.

Cuánto cobra un farmacéutico si trabaja en una droguería o industria

El lugar donde trabaja el profesional también modifica el piso salarial. Para quienes se desempeñan en una droguería, la escala establece un incremento del 25% sobre los valores básicos generales.

En el caso de los profesionales que trabajan en la industria, el incremento previsto alcanza al 50% sobre la escala básica. Por eso, el mismo cargo puede tener una remuneración diferente según el tipo de establecimiento y las tareas desarrolladas.

Por último, la escala establece aportes sobre la remuneración integral percibida. Según la información difundida por SAFYB, contempla aportes destinados a ANSES, un 3% para la obra social OSFYB y un 2% para el sindicato.