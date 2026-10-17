Gran salida laboral: la UTN te enseña Arquitectura de Datos con IA desde cero

Surgen nuevos programas de actualización tecnológica en diseño o arquitectura de datos. La salida laboral de esta innovadora carrera.

Hasta no hace mucho tiempo, la arquitectura de datos era considerada una carrera de amplia salida laboral en cualquier parte del mundo. Pero ese campo, al igual que todos los roles, se está viendo transformado por la inteligencia artificial (IA).

Así es que surgen nuevos programas de capacitación y actualización para quienes ya son arquitectos de datos o quieren serlo, pero a la vez quieren integrar IA a su tarea.

Qué es un arquitecto de datos

Se llama arquitectos de datos a los especialistas en diseño de la información que elaboran los planos del marco utilizados para crear estructuras de base de datos.

Esto incluye la elaboración de un marco de gestión de datos que satisfaga los requisitos empresariales y tecnológicos, al tiempo que garantice la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa vigente, según describe la plataforma de formación Coursera.

Los arquitectos de datos deben tener conocimientos de informática y diseño, así como de infraestructura y redes, para planificar futuras bases de datos e implementar soluciones para almacenar y gestionar datos para las organizaciones y sus usuarios.

Salida laboral

Dado que casi todas las empresas utilizan bases de datos, los arquitectos de datos pueden trabajar en casi cualquier sector de la economía, como la tecnología, el entretenimiento, la sanidad, las finanzas y la administración pública.

Por otra parte, Dan Patiño, líder de AI Strategy & Innovation en Coderhouse, incluyó a la arquitectura de datos como una de las carreras con mayor salida laboral en 2026.

"Las carreras digitales con mayor salida laboral en 2026 estarán centradas en la integración profunda de la inteligencia artificial, la soberanía de los datos y el desarrollo de arquitecturas tecnológicas resilientes", escribió el experto, y citó al "Future of Jobs Report" del Foro Económico Mundial, para exponer que más del 75% de las empresas planean adoptar tecnologías de IA y Big Data en los próximos dos años, lo que redefine completamente el mapa de empleabilidad para los próximos ciclos económicos.

Patiño puntualiza sobre la carrera de Arquitecto de Ciberseguridad y Ética de Datos: "A medida que la IA se vuelve más sofisticada, también lo hacen las amenazas. En 2026, un ciberataque no solo compromete archivos, sino la integridad de modelos de IA completos (Prompt Injection, Data Poisoning). Los arquitectos de ciberseguridad serán los guardianes de la confianza digital. Esta carrera es una de las más estables y mejor remuneradas del ecosistema tech."

Nueva Diplomatura de Arquitectura de Datos con IA

La UTN Avellaneda abrió el mes pasado una nueva Diplomatura en Arquitectura de Datos con IA, con la intención de formar profesionales especializados en arquitectura, diseño y gestión de sistemas de información, aplicando las últimas tecnologías. .

"Abordando saberes teóricos y prácticos, la Diplomatura propone un recorrido completo que comprende desde fundamentos SQL hasta arquitectura avanzada, concluyendo con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial", indicó en un comunicado de prensa la universidad del sur de la Provincia de Buenos Aires.

El programa tiene una duración de cuatro meses en los que se trabajan temas como arquitectura de datos con IA, diseño de base de datos, tablas, tipos de datos y clases, y escalabilidad, entre otros. El currículo articula un itinerario progresivo que transita desde fundamentos SQL hasta arquitectura avanzada, consolidando tanto saberes teóricos como prácticas profesionales. La premisa de base es que la IA no es una materia accesoria sino una síntesis integradora que potencia y transforma las competencias previas

El título de la diplomatura acredita competencias para desempeñarse de manera eficaz en el campo profesional relacionado con la informática, la Ingeniería de Sistemas y la Ciencia de Datos. Se otorga el certificado de aprobación a quienes completen exitosamente los exámenes del programa y abonen el costo, que al cierre de este artículo era de cuatro cuotas de 112.500 pesos, según figura en la web de UTN Avellaneda.

Las clases de esta primera edición de la diplomatura iniciaron en septiembre, y se dictan de manera asincrónica, a través de campus virtual. Para nuevas inscripciones en ediciones posteriores, los interesados pueden consultar en el teléfono 4201-7211, o por mail a extension@fra.utn.edu.ar.

Carreras en UTN Avellaneda

En UTN Avellaneda se dictan tecnicaturas y otros programas de formación profesional en las más diversas áreas, que abarcan desde cultura hasta salud. Pero las opciones de capacitaciones en herramientas digitales y de tecnología que se pueden cursar en esa casa de estudios son las siguientes:

Informática forenese

Impresión 3D

Evit, modelado arquitectónico y estructural para entornos BIM

Analisis de datos con R

Solidworks y la generación de planos

Autocad

Programación en Python

Diplomatura en Tecnlogías para la Industrialización de Polímeros y Cauchos

Otro dato importante a tener en cuenta para quienes aspiran a cursar en UTN Avellaneda es que entre el lunes 19 de octubre y el lunes 9 de noviembre estará abierta la inscripción al Seminario Universitario Intensivo de Verano 2027 para ingresar a las carreras de Ingeniería que dicta la UTN Avellaneda: Civil, Electrónica, en Energía Eléctrica, Industrial, Mecánica y Química.

El Seminario se compone de tres módulos (Orientación Universitaria, Matemática y Física) que se dictarán en turno mañana y noche. Su aprobación es requisito para comenzar a cursar las materias de la especialidad. Podrán inscribirse en esta instancia aspirantes a ingresar por primera vez a la Facultad, así como también aquellas personas que hayan cursado el Seminario con anterioridad y adeuden alguno de los módulos.