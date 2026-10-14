Cómo entrar a trabajar en Banco Galicia y cuáles son las búsquedas laborales abiertas

El banco mantiene convocatorias en áreas como tecnología, marketing, finanzas y atención a clientes. Cómo consultar las oportunidades vigentes

Banco Galicia suele demandar talento en distintas áreas de su estructura, desde tecnología y ciberseguridad hasta marketing, finanzas y banca mayorista. Las convocatorias incluyen puestos con requisitos específicos, como también la posibilidad de adjuntar el currículum para distintas áreas y ser considerados ante futuras incorporaciones.

Qué búsquedas laborales tiene Banco Galicia

Entre las convocatorias publicadas el 15 de septiembre de 2026 aparecen oportunidades para acercar el currículum a los equipos de Retail Banking, Tecnología, Ciberseguridad y Prevención del Fraude, Marketing, Producto, Finanzas y Planificación Estratégica, Mercados, Riesgo, Auditoría, Legales, Personas y Banca Mayorista.

Las propuestas abarcan distintos perfiles. En Retail Banking, el banco apunta a mejorar la experiencia financiera de sus clientes mediante soluciones que combinan negocio y tecnología. En Tecnología, busca personas interesadas en desarrollar productos y soluciones digitales. Por su parte, el equipo de Ciberseguridad y Prevención del Fraude trabaja en la protección de datos y la prevención de amenazas digitales.

También hay convocatorias para Marketing, con foco en la estrategia de marca y la comunicación; Producto, orientada al desarrollo de soluciones para clientes; y Finanzas y Planificación Estratégica, vinculada con el análisis de información para la toma de decisiones. Las áreas de Mercados, Riesgo, Auditoría, Legales, Personas y Banca Mayorista completan el listado.

Es importante aclarar que muchas de las publicaciones invitan a las personas a postularse para futuros trabajos sin detallar una vacante específica, por lo que no se enumeran requisitos excluyentes.

En cuanto a convocatorias específicas, una de ellas corresponde a un analista de impuestos senior en Galicia Seguros, una posición orientada a profesionales con experiencia en materia tributaria.

La persona que se incorpore tendrá a su cargo la liquidación y presentación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además del análisis de operaciones, el seguimiento de requerimientos de organismos de control y la coordinación con otras áreas de la compañía.

También deberá participar en auditorías, conciliaciones contables y controles vinculados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La búsqueda está dirigida a graduados de Contador Público con un mínimo de cinco años de experiencia en posiciones similares.

Entre los conocimientos solicitados se encuentran el manejo avanzado de normativa tributaria, la liquidación de impuestos y los regímenes de recaudación, además de un dominio avanzado de Excel y experiencia en SAP u otros sistemas de gestión empresarial.

Con respecto a los requisitos deseables, se encuentran el conocimiento de la normativa impositiva vinculada con la actividad aseguradora y el inglés intermedio. La convocatoria también destaca capacidades de análisis, organización, comunicación y trabajo colaborativo.

En cuanto a los beneficios, la propuesta incluye cobertura médica prepaga para el empleado y su familia, ajustes salariales periódicos, bonos vinculados con el desempeño y descuentos en seguros.

También destacan los días libres adicionales, capacitaciones y cursos online, licencias extendidas y beneficios relacionados con el cuidado y la educación de los hijos.

Cómo enviar el currículum y postularse a Banco Galicia

El primer paso es ingresar al portal oficial de empleos y revisar las convocatorias disponibles. Desde allí se puede acceder a la descripción de cada equipo y comenzar la postulación.

Antes de avanzar es conveniente comprobar la fecha de publicación y leer qué tipo de perfil busca la convocatoria. Al cargar el CV en un equipo en concreto como los anteriormente mencionados se pafsa a formar parte de la base de datos para esa área, por lo que, ante un eventual puesto, es probable que se contacten.

Por lo tanto, para mejorar la postulación, es conveniente adaptar el currículum al puesto, destacar la experiencia y las habilidades que tengan relación con las tareas descriptas y revisar que el correo electrónico y el teléfono estén actualizados.

En perfiles comerciales, por ejemplo, puede ser útil poner en primer plano la experiencia en atención al cliente, ventas o resolución de consultas, siempre que forme parte de la trayectoria real de la persona.

En paralelo, siempre se debe chequear LinkedIn y páginas como Hiring Room y Glassdoor. Además, también se debe buscar por separado Galicia Seguros, ya que suelen tener búsquedas diferenciadas del banco como tal.