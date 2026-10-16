Empleadas domésticas con aumento en noviembre y diciembre 2026
Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios mínimos que regirán durante noviembre y diciembre de 2026. El esquema contempla dos aumentos consecutivos del 1,6%, que se aplicarán sobre los valores establecidos para cada período. Además, se completa la incorporación al básico de una suma no remunerativa que se pagó en agosto.
Los incrementos fueron establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026, rectificada por la Resolución 7/2026. Las escalas alcanzan a las cinco categorías del régimen y distinguen entre el personal que trabaja con retiro y el que lo hace sin retiro, además de establecer valores por hora y por mes.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre de 2026
En noviembre, los salarios mínimos aumentarán un 1,6% respecto de octubre. Ese mes también se incorporará al sueldo básico el último 25% de la suma extraordinaria que se abonó en agosto, por lo que el proceso de integración quedará completo.
Los importes varían según las tareas que lleva a cabo cada trabajadora y la modalidad de contratación. El personal con retiro se retira del domicilio al terminar su jornada, mientras que el personal sin retiro reside en la vivienda donde trabaja por las condiciones de su contrato.
En cuanto a los montos específicos, son los siguientes:
Supervisores
-
Por hora con retiro: $4.923,44
-
Por hora sin retiro: $5.339,08
-
Por mes con retiro: $614.186,76
-
Por mes sin retiro: $677.369,70
Personal para tareas específicas
-
Por hora con retiro: $4.695,59
-
Por hora sin retiro: $5.093,82
-
Por mes con retiro: $574.828,75
-
Por mes sin retiro: $633.158,89
Caseros
-
Por hora sin retiro: $4.447,11
-
Por mes sin retiro: $562.284,09
Asistencia y cuidado de personas
-
Por hora con retiro: $4.447,11
-
Por hora sin retiro: $4.918,66
-
Por mes con retiro: $562.284,09
-
Por mes sin retiro: $619.810,80
Personal para tareas generales
-
Por hora con retiro: $4.170,52
-
Por hora sin retiro: $4.447,11
-
Por mes con retiro: $511.639,37
-
Por mes sin retiro: $562.284,09
Es importante tener en cuenta que las categorías contemplan distintas responsabilidades. Los supervisores coordinan las tareas de dos o más personas, mientras que el personal para tareas específicas comprende, entre otros perfiles, a cocineros contratados exclusivamente para esa función.
En cuanto a los caseros se ocupan del cuidado general de una vivienda en la que residen por su contrato. Asimismo, la categoría de asistencia y cuidado de personas comprende tareas no terapéuticas con niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.
Por su parte, el personal para tareas generales realiza labores habituales del hogar, como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre de 2026
En diciembre se aplicará otro aumento del 1,6%. A diferencia de noviembre, ya no habrá una nueva incorporación de la suma extraordinaria de agosto al salario básico, porque el proceso habrá finalizado el mes anterior.
Con respecto a los montos son los siguientes:
Supervisores
-
Por hora con retiro: $5.002,21
-
Por hora sin retiro: $5.424,50
-
Por mes con retiro: $624.013,75
-
Por mes sin retiro: $688.207,61
Personal para tareas específicas
-
Por hora con retiro: $4.770,72
-
Por hora sin retiro: $5.175,33
-
Por mes con retiro: $584.026,01
-
Por mes sin retiro: $643.289,43
Caseros
-
Por hora sin retiro: $4.518,27
-
Por mes sin retiro: $571.280,64
Asistencia y cuidado de personas
-
Por hora con retiro: $4.518,27
-
Por hora sin retiro: $4.997,36
-
Por mes con retiro: $571.280,64
-
Por mes sin retiro: $629.727,77
Personal para tareas generales
-
Por hora con retiro: $4.237,25
-
Por hora sin retiro: $4.518,27
-
Por mes con retiro: $519.825,60
-
Por mes sin retiro: $571.280,64
Es importante remuneraciones de las tablas constituyen los pisos legales para cada categoría y modalidad de contratación. Por lo tanto, los empleadores pueden acordar salarios superiores, pero deben respetar los mínimos establecidos para las tareas efectivamente realizadas.
Cómo se incorpora la suma extraordinaria al sueldo básico
El acuerdo salarial estableció el pago de una suma no remunerativa por única vez junto con los haberes de agosto. El monto dependió de la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador:
-
$20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más
-
$11.500 para quienes trabajan desde 12 horas y menos de 16 horas semanales
-
$8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales
La incorporación al básico se distribuyó en tres etapas: el 25% en septiembre, el 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, a partir del penúltimo mes del año la totalidad de esa suma quedará integrada a la remuneración básica, según el esquema dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.