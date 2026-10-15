Andén nombra a Milagros Santamaría como nueva CEO

La cofundadora de la compañía liderará la próxima etapa de crecimiento, con foco en consolidar el modelo de Zonas Económicas Digitales

Andén, la compañía argentina que desarrolla infraestructura digital para simplificar procesos regulatorios, societarios y operativos de empresas de la Economía del Conocimiento, anunció el nombramiento de Milagros Santamaría como Chief Executive Officer (CEO).

Cofundadora de Andén, Santamaría se desempeñaba hasta ahora como Chief of Staff, desde donde trabajó en la articulación institucional, el diseño operativo de la compañía y el vínculo con gobiernos y actores del ecosistema tecnológico. En su nueva posición, estará a cargo de la estrategia institucional de Andén y acompañará la próxima etapa de desarrollo de la compañía en Argentina y la región.

Perfil de líder

Milagros es abogada por la Universidad de Mendoza y cuenta con formación internacional a través del Oxford Blockchain Strategy Programme. A lo largo de su trayectoria trabajó en proyectos vinculados con tecnología, fintech, Web3 y políticas públicas. Además, fue parte de Crecimiento Argentina y ARCHITECT, y cofundó Own It Legal, estudio especializado en negocios vinculados con tecnología y nuevos modelos digitales.

"Tenemos una oportunidad enorme de construir la infraestructura que necesita la economía del conocimiento para seguir creciendo. Desde Andén queremos generar las condiciones para que más empresas tecnológicas puedan instalarse, operar y crecer desde Argentina, combinando tecnología, regulación y articulación público-privada. El país tiene talento, capacidad emprendedora y sectores con enorme potencial exportador; nuestro desafío es transformar ese potencial en más inversión, empresas y empleo de alto valor", afirmó Milagros Santamaría, CEO y cofundadora de Andén.

El nombramiento se da en una etapa de crecimiento para Andén. En mayo de este año, la compañía firmó un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para avanzar en el desarrollo de la primera Zona Económica Digital de Latinoamérica, un modelo que busca facilitar la radicación y operación de empresas tecnológicas y exportadoras de servicios, y atraer inversión, talento y empleo calificado a la provincia. Como primer paso, lanzaron Andén Inception, un programa que abrirá 50 lugares para startups y empresas tecnológicas interesadas en formar parte de la iniciativa y acceder a herramientas y beneficios diseñados para facilitar su crecimiento y expansión internacional.