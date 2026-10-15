Antes del balotaje, Brasil aprobó el fin del 6x1 y la semana laboral vuelve a 40 horas

A 11 días de la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva logró que bajen de 44 a 40 las horas semanales

El Senado de Brasil aprobó este miércoles con 75 votos a favor y solo uno en contra la reducción de la jornada laboral en el país vecino, que entonces pasará de 44 a 40 horas semanales. Sería el fin del esquema laboral popularmente conocido como 6x1, por el cual los empleadores podían brindar un solo franco semanal a sus empleados.

Fue un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, y que en mayo pasado había sido aprobado en la Cámara, según la agencia Senado Noticias de Brasil. La noticia llegó a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las cuales el actual Presidente se medirá con el opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro.

En sus perfiles de redes sociales, Lula celebró la aprobación y aseguró que se trata de "una conquista histórica para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir".

La medida avanzó en la Cámara Alta tras intensas negociaciones entre las distintas bancadas parlamentarias, reflejando el impacto de la movilización social impulsada por organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores. Durante la votación, el proyecto reunió el respaldo mayoritario de los senadores, superando los reparos de los sectores empresariales que advertían por un eventual incremento en los costos operativos de contratación.

Qué es el 6x1

El esquema 6x1 definió una modalidad en la que el empleado cumple funciones durante seis días consecutivos para acceder a una única jornada de descanso semanal remunerado. Esta práctica se encuentra ampliamente extendida en Brasil, en actividades de atención continua, tales como supermercados, centros comerciales, gastronomía, farmacias, transporte y plataformas de atención telefónica.

Tuit de Lula por el 6x1

El origen de este modelo se remonta a la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943 y a los parámetros ratificados en la Constitución Federal de 1988. La Carta Magna brasileña fijó un tope máximo de 44 horas semanales de trabajo, lo que permitió a las empresas distribuir esa carga horaria a lo largo de seis jornadas en lugar de 5 por semana, a razón de poco más de 7 horas diarias, naturalizando un régimen de desgaste físico y mental severo para millones de asalariados.

Qué cambia ahora

"En este momento, millones de brasileros y millones de trabajadores y trabajadoras están acompañando esta sesión con esperanza. Son personas que conocen en la propia rutina el valor de un día más de descanso. Tengo certeza absoluta de que vaos a cumplir nuestro deber con responsabilidad plena, pensando sobre todo en lo mejor para nuestro país", dijo el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, al abrir la votación.

Con el fin del 6x1, el trabajador tendrá derecho a reposo semanal remunerado de dos días por semana, siendo uno de los días preferencialmente los domingos. La normativa prohíbe de forma explícita cualquier disminución de las remuneraciones brutas o de los beneficios convencionales como consecuencia de la rebaja horaria.

Aparte de ello, el texto aprobado el miécoles reduce la jornada máxima de trabajo de 44 a 40 horas semanales. Serían 8 horas por día como máximo, con la posibilidad de compensar horarios y reducción de jornada por convenio colectivo de trabajo. Algunos de los cambios serán implementados de forma progresiva, según informó Agencia Senado.

El resultado legislativo del miécoles consolida el impulso a las reformas de la jornada de trabajo dentro del Congreso Nacional, abriendo el camino para su reglamentación definitiva y adecuación en convenios colectivos. El consenso alcanzado en el recinto reflejó la fuerte presión pública para modernizar la legislación laboral y alinear el mercado brasileño con los estándares internacionales de bienestar y salud ocupacional.