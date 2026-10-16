DHL Global Forwarding designa Directora Senior de Air freight para la región

DHL Global Forwarding, el especialista en transporte aéreo y marítimo de Grupo DHL, designó a Stella Maris Mennito como Directora Senior de Air freight de la región PAC que incluye Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. La designación se produce en un momento clave para la industria logística en el país y la región, marcado también por la incorporación de la compañía uruguaya Aero Cargas S.A. a la operación de DHL Global Forwarding.

Con una trayectoria de más de 34 años en la compañía, Mennitto asume este nuevo rol con el objetivo de liderar la estrategia de cargas aéreas en los cinco países, trabajando en la consolidación de las operaciones regionales, la optimización de la red y el fortalecimiento del servicio a los clientes en un contexto de alta demanda del comercio exterior en la región.

Perfil de líder

Su recorrido en DHL incluye posiciones en las áreas de Operaciones, Pricing, Desarrollo Comercial y Carga Aérea, desde las que construyó una amplia experiencia en negocios internacionales y en la gestión de relaciones con clientes, aerolíneas y socios logísticos. Durante los últimos años se desempeñó como Air Freight Head Argentina, liderando el crecimiento y la consolidación del negocio de carga aérea en el país.

Asimismo, cuenta con una destacada experiencia en el transporte de productos perecederos, segmento en el que gestionó durante más de una década operaciones de exportación de fruta chilena y otros productos de alto valor destinados a mercados internacionales. Es Técnica en Comercio Exterior y posee un Máster en Logística.

"Esta designación es un paso estratégico para fortalecer nuestra presencia en la región y consolidar nuestro liderazgo en el transporte. Su visión estratégica, profundo conocimiento del mercado regional y compromiso con la excelencia operativa han sido factores clave en su desarrollo profesional dentro de DHL, convirtiéndola en la persona ideal para liderar esta nueva etapa y aprovechar las oportunidades que presenta el crecimiento del sector", señala Eduardo Rodrigues, CEO PAC (Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay), DHL Global Forwarding.

Stella Menitto continuará basada en Buenos Aires, desde donde coordinará la operación de Cargas Aéreas en los cinco países, trabajando en conjunto con los equipos locales de Perú, Ecuador, Chile y Uruguay para asegurar una transición ordenada y dar continuidad a los proyectos en curso.