El gremio ratificó que, pese al acuerdo, persisten denuncias por condiciones laborales precarias, falta de personal y la presión operativa en clínicas y sanatorios.

El pacto surge tras la amenaza de un paro nacional convocado para el 20 de octubre ante la falta de diálogo patronal y la demora de 45 días en la actualización.

FATSA acordó una recomposición salarial escalonada entre septiembre de 2026 y enero de 2027, incluyendo sumas fijas no remunerativas para combatir la inflación.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), organización sindical que conduce Héctor Daer, oficializó el nuevos acuerdos paritarios para la mayoria de sus principales convenios colectivos de trabajo. El entendimiento con las empresas del sector de salud establece en cada caso una recomposición salarial escalonada, que se aplicará entre los meses de septiembre de 2026 y enero de 2027, además de una asignación no remunerativa para recomponer los ingresos frente a la inflación.

FATSA tenía programado un paro para el próximo 20 de octubre, en reclamo del reinicio de la negociación gremial, tras 45 días del vencimiento de la última paritaria.

Según surge del análisis de las escalas salariales comunicadas por la entidad en su página web oficial, el esquema de actualización convenido entre el gremio y las cámaras empresarias determina aumentos progresivos mes a mes sobre los sueldos básicos. En octubre de 2026 se aplica un incremento del 1,8% respecto a septiembre, aproximadamente. Para noviembre, la suba promedia el 2,9% en comparación con octubre. En diciembre se suma un nuevo ajuste del 1,8%, y finalmente en enero de 2027 los sueldos percibirán una última actualización cercana al 2,8%.

El cálculo incluye las asignaciones no remunerativas ya agendadas, que en septiembre y octubre serán de 80.000 pesos, bajan a 70.000 pesos en noviembre y diciembre, y a 60.000 pesos en enero de 2027, siempre independientemente de la categoría.

¿Cuánto cobrarán los trabajadores de Sanidad en octubre?

Para la liquidación correspondiente a octubre de 2026, todas las categorías de los distintos convenios colectivos de trabajo percibirán su salario básico actualizado junto con una asignación fija no remunerativa de 80.000 pesos. A continuación se detallan los montos salariales para cada uno de los cargos de los diferentes sectores por los sueldos de octubre, a los cuales se suma la asignación de 80.000 pesos.

Paritarias Sanidad Octubre 2026 (Fuente: ATSA)

Convenio 108/75 de Institutos Médicos y Laboratorios

Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos: 1.548.341,74 pesos

Primera Categoría: 1.407.933,20 pesos

Segunda Categoría: 1.346.234,28 pesos.

Tercera Categoría: 1.309.385,56 pesos

Cuarta Categoría: 1.223.691,98 pesos.

Quinta Categoría: 1.126.005,90 pesos

Convenio 122/75 de Sanatorios y Clínicas con Internación

Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: 1.549.742,44 pesos

Obstétricas e instrumentadoras: 1.409.367,45 pesos

Cabos de cirugía: 1.409.367,45 pesos

Cabos de Piso o Pabellón: 1.384.660,63 pesos

Enfermeros de Cirugía y personal de esterilización: 1.347.601,77 pesos

Auxiliar Técnico de Rayos X: 1.347.601,77 pesos

Pedicuros y Masajistas: 1.347.601,77 pesos

Enfermero de Piso o Consultorios Externos: 1.310.536,19 pesos

Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón artificial: 1.310.536,19 pesos

Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: 1.310.536,19 pesos

Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio: 1.252.889,09 pesos

Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínico: 1.252.889,09 pesos

Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos: 1.164.349,30 pesos

Asistente Geriátrica: 1.139.642,94 pesos

Asistente de Comedores con atención al público: 1.133.467,41 pesos

Camilleros y fotógrafos: 1.133.467,41 pesos

Personal de Lavadero y ropería: 1.114.935,49 pesos

Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos: 1.108.761,50 pesos

Oficiales de Mantenimiento: 1.274.505,09 pesos

Medio oficiales de Mantenimiento: 1.200.374,29 pesos

Ascensoristas, Porteros y Serenos: 1.151.995,13 pesos

Jardineros: 1.108.761,50 pesos

Peones en general de Mantenimiento: 1.133.467,41 pesos

Primer cocinero, repostero o fiambrero: 1.274.505,09 pesos

Segundo cocinero, repostero o fiambrero: 1.204.497,67 pesos

Cocinero de Establecimientos Geriátricos: 1.204.497,67 pesos

Encargado de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina: 1.204.497,67 pesos

Ayudante de cocina y cacerolero: 1.179.792,63 pesos

Peones de cocina en general: 1.108.761,50 pesos

Administrativo de Primera: 1.240.531,58 pesos

Administrativo de Segunda: 1.204.497,67 pesos

Administrativo de Tercera: 1.168.467,95 pesos

Cadete: 1.041.836,77 pesos

Auxiliar de Enfermería Exclusivo Geriátricos: 1.188.024,13 pesos

Paritarias Sanidad Octubre 2026 (Fuente: ATSA)

Convenio 743/16 de atención, cuidado e internación domiciliaria

Agrupamiento Técnico Categoría A: 1.102.362 pesos

Agrupamiento Técnico Categoría B: 1.080.348 pesos

Agrupamiento Técnico Categoría C: 940.645 pesos

Agrupamiento Técnico Categoría D: 889.273 pesos

Agrupamiento Administrativo Categoría A: 1.080.348 pesos .

Agrupamiento Administrativo Categoría B: 889.273 pesos

Convenio 103/75 de hospitales y colectividades

Cabo Enfermero Profesional: 1.425.861,44 pesos

Instrumentador de Sala de Operaciones: 1.386.972,13 pesos

Enfermero Profesional: 1.386.972,13 pesos

Licenciado en Kinesiología y Obstetricia de 24 horas: 1.348.984,04 pesos

Personal de Laboratorio, Farmacia y Preparador: 1.348.081,79 pesos

Capataz: 1.348.081,79 pesos

Primer Cocinero: 1.348.081,79 pesos

Personal de Autoclave: 1.326.053,05 pesos

Personal Técnico: 1.326.053,05 pesos

Personal Ayudante: 1.313.092,61 pesos

Administrativo Auxiliar 1: 1.313.092,61 pesos

Maestranza Técnico: 1.300.125,81 pesos

Ayudante Técnico: 1.293.638,58 pesos

Segundo Cocinero: 1.274.201,97 pesos

Oficiales: 1.274.201,97 pesos

Administrativo Auxiliar 2: 1.274.201,97 pesos

Personal Envasador: 1.261.236,83 pesos

Telefonistas de Conmutador de 36 horas: 1.261.236,83 pesos

Ayudante de Cocina: 1.248.277,46 pesos

Administrativo Auxiliar 3: 1.236.605,95 pesos

Auxiliar de Enfermería: 1.236.605,95 pesos

Oficial Confeccionista: 1.236.605,95 pesos

Choferes y Fotógrafos: 1.236.605,95 pesos

Medio Oficial: 1.236.605,95 pesos

Porteros, Ordenanzas, Serenos y Ascensoristas: 1.218.463,87 pesos

Personal de Jardín, Quintas, Cría y Pantanos: 1.205.500,14 pesos

Peones en General: 1.199.024,37 pesos

Camilleros: 1.199.024,37 pesos

Personal de Atención de Comedor: 1.199.024,37 pesos

Personal de Taller General: 1.186.060,64 pesos

Personal de Lavadero y Ropería: 1.179.571,12 pesos

Mucamas: 1.173.099,35 pesos

Ayudante de Oficina: 1.173.099,35 pesos

Obstétricas de 24 horas semanales: 1.173.099,35 pesos

Kinesiólogo de 24 horas semanales: 1.173.099,35 pesos

Convenio 107/75 de Mutualidades

Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: 1.507.156,32 pesos

Obstétricas e Instrumentadoras: 1.409.367,77 pesos

Cabos de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos: 1.384.660,63 pesos

Auxiliares Técnicos de Rayos X: 1.347.596,90 pesos

Preparador de Farmacia y Laboratorio: 1.347.596,90 pesos

Visitadoras sociales: 1.347.596,90 pesos

Mayordomos: 1.347.596,90 pesos

Transfusionistas: 1.347.596,90 pesos

Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomía Patológica: 1.252.884,82 pesos

Personal especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñón artificial, Kinesiólogos, masajistas y Pedicuros: 1.310.536,19 pesos

Enfermeros y Personal de Esterilización: 1.310.536,19 pesos

Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios Patológicos: 1.252.884,82 pesos

Ayudante de Laboratorio y Farmacia: 1.252.884,82 pesos de

Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: 1.310.536,19 pesos

Personal destinado a la atención de gerontes en Geriatría: 1.212.246,37 pesos

Ascensoristas: 1.164.349,15 pesos

Mucamas de Piso, consultorios Externos y de Cirugía: 1.164.349,15 pesos

Fotógrafo: 1.133.467,41 pesos

Personal de lavadero: 1.114.935,49 pesos

Personal de ropería: 1.114.935,49 pesos

Camilleros: 1.133.467,41 pesos

Personal de comedores: 1.133.467,41 pesos

Capataces de Mantenimiento: 1.347.596,90 pesos

Oficiales de Mantenimiento: 1.274.499,03 pesos

Choferes: 1.164.349,15 pesos

Medio Oficiales de Mantenimiento: 1.200.382,96 pesos

Porteros y Serenos: 1.151.998,22 pesos

Peones en general de Mantenimiento: 1.133.467,41 pesos

Jardineros: 1.108.754,61 pesos

Primer cocinero, repostero o fiambrera: 1.274.499,03 pesos

Segundo Cocinero, Repostero o fiambrera: 1.204.497,67 pesos

Personal de despacho de comida: 1.204.497,67 pesos

Encargado de office: 1.204.497,67 pesos

Ayudante de cocina: 1.179.786,28 pesos

Cafetero: 1.108.754,61 pesos

Cacerolero: 1.108.754,61 pesos

Peón en general de Cocina: 1.108.754,61 pesos

Jefe o Encargado Administrativo: 1.378.483,69 pesos

Administrativo de primera: 1.310.536,19 pesos

Administrativo de segunda: 1.175.671,87 pesos

Administrativo de tercera: 1.127.291,93 pesos

Cadetes: 1.041.838,10 pesos

Convenio 459/06 de Emergencias Médicas y Traslados

Categoría IA: 1.776.119,21 pesos

Categoría IB: 1.409.059,76 pesos

Categoría II A: 1.362.357,13 pesos

Categoría II B: 1.310.430,12 pesos

Categoría III: 1.286.419,49 pesos

Categoría IV: 1.236.678,39 pesos

Categoría V: 1.114.898,11 pesos

Categoría VI: 1.048.320,58 pesos

Paro del 20 de octubre

El acuerdo paritario de FATSA llegó luego de que con un duro comunicado fechado el 14 de octubre, la organización gremial convocara a un paro nacional de 24 horas en el sector de Salud para el día 20 de ese mes.

Según la misiva, la medida de fuerza fue resuelta tras denunciar que las cámaras patronales del sector asistencial se someten a las políticas de ajuste económico impulsadas por el gobierno nacional y buscan trasladar ese impacto sobre las remuneraciones de los empleados.

A través de un comunicado oficial emitido en Buenos Aires, la conducción gremial advirtió que no toleraría más dilaciones en las negociaciones colectivas. Desde la entidad sindical remarcaron que la escala salarial previa se encontraba vencida hace 45 días sin que los representantes empresariales asuman su responsabilidad negociadora, en un contexto marcado por aumentos en los servicios públicos, el transporte y los combustibles.

El documento gremial también apuntó contra las condiciones operativas dentro de las clínicas, sanatorios y centros de salud de todo el país. La federación denunció que mientras los establecimientos se encuentran llenos de pacientes, las empresas multiplican las exigencias, achican las dotaciones de personal y aumentan la presión cotidiana sobre el personal activo.

En ese marco, la organización sindical rechazó que los conflictos financieros del sector privado condicionen la recomposición de los ingresos. El gremio subrayó que la administración de los convenios con el PAMI y las negociaciones arancelarias con las empresas de medicina prepaga o las obras sociales provinciales no constituyen responsabilidad de los trabajadores, ratificando la huelga bajo la consigna de que sin salarios no hay ni habrá salud.

Los nuevos acuerdos salariales ponen paños fríos sobre el reclamo económico de los trabajadores de Sanidad pero deja sobre la mesa estos reclamos sobre condiciones de trabajo y la situación de las entidades de salud.