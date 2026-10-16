Tras amenaza de paro, Sanidad cerró paritarias hasta 2027: ¿cuánto cobran por octubre?
Puntos importantes
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), organización sindical que conduce Héctor Daer, oficializó el nuevos acuerdos paritarios para la mayoria de sus principales convenios colectivos de trabajo. El entendimiento con las empresas del sector de salud establece en cada caso una recomposición salarial escalonada, que se aplicará entre los meses de septiembre de 2026 y enero de 2027, además de una asignación no remunerativa para recomponer los ingresos frente a la inflación.
FATSA tenía programado un paro para el próximo 20 de octubre, en reclamo del reinicio de la negociación gremial, tras 45 días del vencimiento de la última paritaria.
Según surge del análisis de las escalas salariales comunicadas por la entidad en su página web oficial, el esquema de actualización convenido entre el gremio y las cámaras empresarias determina aumentos progresivos mes a mes sobre los sueldos básicos. En octubre de 2026 se aplica un incremento del 1,8% respecto a septiembre, aproximadamente. Para noviembre, la suba promedia el 2,9% en comparación con octubre. En diciembre se suma un nuevo ajuste del 1,8%, y finalmente en enero de 2027 los sueldos percibirán una última actualización cercana al 2,8%.
El cálculo incluye las asignaciones no remunerativas ya agendadas, que en septiembre y octubre serán de 80.000 pesos, bajan a 70.000 pesos en noviembre y diciembre, y a 60.000 pesos en enero de 2027, siempre independientemente de la categoría.
¿Cuánto cobrarán los trabajadores de Sanidad en octubre?
Para la liquidación correspondiente a octubre de 2026, todas las categorías de los distintos convenios colectivos de trabajo percibirán su salario básico actualizado junto con una asignación fija no remunerativa de 80.000 pesos. A continuación se detallan los montos salariales para cada uno de los cargos de los diferentes sectores por los sueldos de octubre, a los cuales se suma la asignación de 80.000 pesos.
Convenio 108/75 de Institutos Médicos y Laboratorios
- Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos: 1.548.341,74 pesos
- Primera Categoría: 1.407.933,20 pesos
- Segunda Categoría: 1.346.234,28 pesos.
- Tercera Categoría: 1.309.385,56 pesos
- Cuarta Categoría: 1.223.691,98 pesos.
- Quinta Categoría: 1.126.005,90 pesos
Convenio 122/75 de Sanatorios y Clínicas con Internación
- Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: 1.549.742,44 pesos
- Obstétricas e instrumentadoras: 1.409.367,45 pesos
- Cabos de cirugía: 1.409.367,45 pesos
- Cabos de Piso o Pabellón: 1.384.660,63 pesos
- Enfermeros de Cirugía y personal de esterilización: 1.347.601,77 pesos
- Auxiliar Técnico de Rayos X: 1.347.601,77 pesos
- Pedicuros y Masajistas: 1.347.601,77 pesos
- Enfermero de Piso o Consultorios Externos: 1.310.536,19 pesos
- Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón artificial: 1.310.536,19 pesos
- Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: 1.310.536,19 pesos
- Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio: 1.252.889,09 pesos
- Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínico: 1.252.889,09 pesos
- Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos: 1.164.349,30 pesos
- Asistente Geriátrica: 1.139.642,94 pesos
- Asistente de Comedores con atención al público: 1.133.467,41 pesos
- Camilleros y fotógrafos: 1.133.467,41 pesos
- Personal de Lavadero y ropería: 1.114.935,49 pesos
- Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos: 1.108.761,50 pesos
- Oficiales de Mantenimiento: 1.274.505,09 pesos
- Medio oficiales de Mantenimiento: 1.200.374,29 pesos
- Ascensoristas, Porteros y Serenos: 1.151.995,13 pesos
- Jardineros: 1.108.761,50 pesos
- Peones en general de Mantenimiento: 1.133.467,41 pesos
- Primer cocinero, repostero o fiambrero: 1.274.505,09 pesos
- Segundo cocinero, repostero o fiambrero: 1.204.497,67 pesos
- Cocinero de Establecimientos Geriátricos: 1.204.497,67 pesos
- Encargado de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina: 1.204.497,67 pesos
- Ayudante de cocina y cacerolero: 1.179.792,63 pesos
- Peones de cocina en general: 1.108.761,50 pesos
- Administrativo de Primera: 1.240.531,58 pesos
- Administrativo de Segunda: 1.204.497,67 pesos
- Administrativo de Tercera: 1.168.467,95 pesos
- Cadete: 1.041.836,77 pesos
- Auxiliar de Enfermería Exclusivo Geriátricos: 1.188.024,13 pesos
Convenio 743/16 de atención, cuidado e internación domiciliaria
- Agrupamiento Técnico Categoría A: 1.102.362 pesos
- Agrupamiento Técnico Categoría B: 1.080.348 pesos
- Agrupamiento Técnico Categoría C: 940.645 pesos
- Agrupamiento Técnico Categoría D: 889.273 pesos
- Agrupamiento Administrativo Categoría A: 1.080.348 pesos .
- Agrupamiento Administrativo Categoría B: 889.273 pesos
Convenio 103/75 de hospitales y colectividades
- Cabo Enfermero Profesional: 1.425.861,44 pesos
- Instrumentador de Sala de Operaciones: 1.386.972,13 pesos
- Enfermero Profesional: 1.386.972,13 pesos
- Licenciado en Kinesiología y Obstetricia de 24 horas: 1.348.984,04 pesos
- Personal de Laboratorio, Farmacia y Preparador: 1.348.081,79 pesos
- Capataz: 1.348.081,79 pesos
- Primer Cocinero: 1.348.081,79 pesos
- Personal de Autoclave: 1.326.053,05 pesos
- Personal Técnico: 1.326.053,05 pesos
- Personal Ayudante: 1.313.092,61 pesos
- Administrativo Auxiliar 1: 1.313.092,61 pesos
- Maestranza Técnico: 1.300.125,81 pesos
- Ayudante Técnico: 1.293.638,58 pesos
- Segundo Cocinero: 1.274.201,97 pesos
- Oficiales: 1.274.201,97 pesos
- Administrativo Auxiliar 2: 1.274.201,97 pesos
- Personal Envasador: 1.261.236,83 pesos
- Telefonistas de Conmutador de 36 horas: 1.261.236,83 pesos
- Ayudante de Cocina: 1.248.277,46 pesos
- Administrativo Auxiliar 3: 1.236.605,95 pesos
- Auxiliar de Enfermería: 1.236.605,95 pesos
- Oficial Confeccionista: 1.236.605,95 pesos
- Choferes y Fotógrafos: 1.236.605,95 pesos
- Medio Oficial: 1.236.605,95 pesos
- Porteros, Ordenanzas, Serenos y Ascensoristas: 1.218.463,87 pesos
- Personal de Jardín, Quintas, Cría y Pantanos: 1.205.500,14 pesos
- Peones en General: 1.199.024,37 pesos
- Camilleros: 1.199.024,37 pesos
- Personal de Atención de Comedor: 1.199.024,37 pesos
- Personal de Taller General: 1.186.060,64 pesos
- Personal de Lavadero y Ropería: 1.179.571,12 pesos
- Mucamas: 1.173.099,35 pesos
- Ayudante de Oficina: 1.173.099,35 pesos
- Obstétricas de 24 horas semanales: 1.173.099,35 pesos
- Kinesiólogo de 24 horas semanales: 1.173.099,35 pesos
Convenio 107/75 de Mutualidades
- Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: 1.507.156,32 pesos
- Obstétricas e Instrumentadoras: 1.409.367,77 pesos
- Cabos de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos: 1.384.660,63 pesos
- Auxiliares Técnicos de Rayos X: 1.347.596,90 pesos
- Preparador de Farmacia y Laboratorio: 1.347.596,90 pesos
- Visitadoras sociales: 1.347.596,90 pesos
- Mayordomos: 1.347.596,90 pesos
- Transfusionistas: 1.347.596,90 pesos
- Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomía Patológica: 1.252.884,82 pesos
- Personal especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñón artificial, Kinesiólogos, masajistas y Pedicuros: 1.310.536,19 pesos
- Enfermeros y Personal de Esterilización: 1.310.536,19 pesos
- Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios Patológicos: 1.252.884,82 pesos
- Ayudante de Laboratorio y Farmacia: 1.252.884,82 pesos de
- Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: 1.310.536,19 pesos
- Personal destinado a la atención de gerontes en Geriatría: 1.212.246,37 pesos
- Ascensoristas: 1.164.349,15 pesos
- Mucamas de Piso, consultorios Externos y de Cirugía: 1.164.349,15 pesos
- Fotógrafo: 1.133.467,41 pesos
- Personal de lavadero: 1.114.935,49 pesos
- Personal de ropería: 1.114.935,49 pesos
- Camilleros: 1.133.467,41 pesos
- Personal de comedores: 1.133.467,41 pesos
- Capataces de Mantenimiento: 1.347.596,90 pesos
- Oficiales de Mantenimiento: 1.274.499,03 pesos
- Choferes: 1.164.349,15 pesos
- Medio Oficiales de Mantenimiento: 1.200.382,96 pesos
- Porteros y Serenos: 1.151.998,22 pesos
- Peones en general de Mantenimiento: 1.133.467,41 pesos
- Jardineros: 1.108.754,61 pesos
- Primer cocinero, repostero o fiambrera: 1.274.499,03 pesos
- Segundo Cocinero, Repostero o fiambrera: 1.204.497,67 pesos
- Personal de despacho de comida: 1.204.497,67 pesos
- Encargado de office: 1.204.497,67 pesos
- Ayudante de cocina: 1.179.786,28 pesos
- Cafetero: 1.108.754,61 pesos
- Cacerolero: 1.108.754,61 pesos
- Peón en general de Cocina: 1.108.754,61 pesos
- Jefe o Encargado Administrativo: 1.378.483,69 pesos
- Administrativo de primera: 1.310.536,19 pesos
- Administrativo de segunda: 1.175.671,87 pesos
- Administrativo de tercera: 1.127.291,93 pesos
- Cadetes: 1.041.838,10 pesos
Convenio 459/06 de Emergencias Médicas y Traslados
- Categoría IA: 1.776.119,21 pesos
- Categoría IB: 1.409.059,76 pesos
- Categoría II A: 1.362.357,13 pesos
- Categoría II B: 1.310.430,12 pesos
- Categoría III: 1.286.419,49 pesos
- Categoría IV: 1.236.678,39 pesos
- Categoría V: 1.114.898,11 pesos
- Categoría VI: 1.048.320,58 pesos
Paro del 20 de octubre
El acuerdo paritario de FATSA llegó luego de que con un duro comunicado fechado el 14 de octubre, la organización gremial convocara a un paro nacional de 24 horas en el sector de Salud para el día 20 de ese mes.
Según la misiva, la medida de fuerza fue resuelta tras denunciar que las cámaras patronales del sector asistencial se someten a las políticas de ajuste económico impulsadas por el gobierno nacional y buscan trasladar ese impacto sobre las remuneraciones de los empleados.
A través de un comunicado oficial emitido en Buenos Aires, la conducción gremial advirtió que no toleraría más dilaciones en las negociaciones colectivas. Desde la entidad sindical remarcaron que la escala salarial previa se encontraba vencida hace 45 días sin que los representantes empresariales asuman su responsabilidad negociadora, en un contexto marcado por aumentos en los servicios públicos, el transporte y los combustibles.
El documento gremial también apuntó contra las condiciones operativas dentro de las clínicas, sanatorios y centros de salud de todo el país. La federación denunció que mientras los establecimientos se encuentran llenos de pacientes, las empresas multiplican las exigencias, achican las dotaciones de personal y aumentan la presión cotidiana sobre el personal activo.
En ese marco, la organización sindical rechazó que los conflictos financieros del sector privado condicionen la recomposición de los ingresos. El gremio subrayó que la administración de los convenios con el PAMI y las negociaciones arancelarias con las empresas de medicina prepaga o las obras sociales provinciales no constituyen responsabilidad de los trabajadores, ratificando la huelga bajo la consigna de que sin salarios no hay ni habrá salud.
Los nuevos acuerdos salariales ponen paños fríos sobre el reclamo económico de los trabajadores de Sanidad pero deja sobre la mesa estos reclamos sobre condiciones de trabajo y la situación de las entidades de salud.