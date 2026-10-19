El ejecutivo con más de 20 años en estrategias Go-To-Market en la industria financiera, liderará la generación de nuevas oportunidades

La compañía internacional de desarrollo de software especializada en la industria financiera, redbee, anunció la designación de Matías Salinesi como nuevo Head of Growth de la empresa.

Salinesi se suma con una misión clara: impulsar el crecimiento de redbee y generar nuevas oportunidades para sus clientes, partners y el ecosistema financiero regional.

"Me provoca un enorme entusiasmo llegar a redbee para aprender de su valioso equipo y construir junto a clientes y partners, con la mirada puesta en generar valor para el ecosistema financiero de la región", expresó Matías Salinesi (en foto) sobre su incorporación, mediante un comunicado enviado a este medio.

Perfil de líder

Con más de 20 años liderando estrategias Go-To-Market en la industria financiera latinoamericana, Matías dirigió el ingreso a nuevos mercados de manera integral: desde el análisis de viabilidad y el diseño del modelo de negocio, hasta la coordinación de equipos multidisciplinarios, la negociación con actores clave del sector y la presentación de resultados ante el Directorio. Esa mirada integral le permite conectar la estrategia corporativa con la ejecución en cada etapa de la expansión.

"La experiencia de Matías sumada al talento y la cultura que distinguen a nuestro equipo, permitirá ampliar nuestro impacto, construir alianzas estratégicas y acompañar los desafíos de transformación del sector", aseguró Verónica Pinazo, CEO de redbee.