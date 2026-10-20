Lucas Petit asume como CEO de Grupo Empresario Prieto

La familia Prieto conformará el Directorio de la compañía y el board de accionistas, con foco en la mirada estratégica de largo plazo.

GEP, Grupo Empresario Prieto, empresa que desde 1979 crece en movilidad, industria, agro y servicios financieros, anuncia la designación de Lucas Petit como nuevo CEO. Petit, quien anteriormente se desempeñaba como Director de Negocios del Grupo, construyó gran parte de su carrera dentro de la organización; comenzó en Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, y creció junto a cada etapa de expansión de GEP.

El nombramiento forma parte de una evolución planificada en la conducción del Grupo. Miriam Prieto, Mara Prieto, Soledad Prieto, Martín Capizzi y Horacio Tucci asumen nuevos roles dentro del Directorio, desde donde acompañarán de cerca la nueva etapa.

Perfil de líder

La trayectoria de Lucas Petit es la del propio GEP. Ingresó a Colcar en 2008 como administrativo contable y, a lo largo de 18 años, ocupó distintas posiciones en las áreas financieras y comerciales hasta convertirse en Director de Negocios del Grupo.

Desde ese rol tuvo un papel central en algunos de los proyectos más relevantes de los últimos años. Entre ellos, la representación oficial y exclusiva de Yutong en la Argentina a través de Colgas y la reciente importación de 250 buses 100% a GNC destinados a la renovación de flotas de transporte urbano. También impulsó la importación de las automotrices chinas Maxus y Kaiyi, y la incorporación de la carrocería Irizar en el transporte de pasajeros.

Petit conoce el negocio desde el mostrador hasta la estrategia, y a los clientes de GEP desde hace años. Esa cercanía es, para el Grupo, la mejor garantía de continuidad.

"Empecé mi carrera en Colcar y crecí junto a este Grupo, aprendiendo de su gente y de sus clientes. Asumo esta responsabilidad con orgullo y con un compromiso claro: seguir estando cerca de cada cliente, cumplir lo que prometemos y acompañar la renovación del transporte en la Argentina. Como siempre decimos, la confianza no se declara, se demuestra", señaló Lucas Petit, CEO de Grupo Empresario Prieto.

Continuidad para clientes y socios

La nueva estructura separa la conducción estratégica de la gestión diaria. El Directorio se enfocará en la visión de largo plazo y en el crecimiento del Grupo. Lucas Petit, como CEO, estará a cargo de la gestión cotidiana de las empresas, según informó la empresa en un comunicado.

La historia de GEP comenzó en 1979 con la primera unidad de negocios, hoy Colcar, que comercializaba buses Mercedes-Benz en todo el país. Desde entonces, el Grupo, liderado por tres generaciones de la familia Prieto, se expandió hasta integrar empresas en cuatro sectores: Comercial, Industrial, Inmobiliario-Financiero y Agro-Ganadero.

Su propósito es ofrecer servicios, productos y soluciones de movilidad innovadoras, ágiles y sostenibles. Su visión es ser un grupo empresario líder en la Argentina y referente a nivel regional. Lo guían seis valores: pasión por hacer, trabajo en equipo, sustentabilidad, servicio al cliente, orientación a las personas y confianza. La designación de un CEO formado dentro de la casa expresa varios de ellos a la vez.

"Creo profundamente que evolucionar también significa saber dar lugar a nuevas etapas y liderazgos, construyendo sobre todo lo que hemos logrado. Estoy convencida de que este traspaso es un paso muy importante para seguir creciendo", afirmó Miriam Prieto, Directora de GEP.