Cuándo son las jornadas de orientación vocacional de la UBA y cómo anotarse

Llega la 10° edición de #YoQuieroEstudiar, las jornadas de orientación vocacional de la UBA para estudiantes secundarios. Los detalles.

El 20 y 21 de octubre será la 10° edición de #YoQuieroEstudiar, las Jornadas de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con una programación que supera el centenar de actividades y más de 6.400 estudiantes inscriptos, la propuesta invita a explorar intereses, descubrir oportunidades y acercarse al mundo universitario y profesional.

Las actividades son abiertas y gratuitas, y se realizarán de 9 a 18 h en las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Farmacia y Bioquímica de la UBA, ubicadas en la zona de Plaza Houssay.

Qué actividades se pueden hacer en las jornadas

¿Qué estudiar? ¿Cómo prepararse para el mundo del trabajo? ¿Qué posibilidades existen y por dónde empezar? Pensar el futuro después de la secundaria despierta expectativas, curiosidad y entusiasmo, pero también dudas e inquietudes. Para acompañar a estudiantes secundarios en ese recorrido, la UBA propone como desde hace 10 años, dos días de experiencias, visitas y actividades que invitan a conocer nuevos ámbitos, explorar intereses y descubrir diferentes posibilidades para construir proyectos.

Un relevamiento reciente de la UBA a 1.871 estudiantes del último año de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, revela que el 90% proyecta continuar estudiando, mientras que el 52% planea combinar los estudios con la búsqueda de empleo. Los resultados muestran que la formación ocupa un lugar central en sus proyectos, aunque las expectativas educativas se articulan con diferentes intereses, necesidades y aspiraciones laborales.

Pero ¿cómo se sienten los jóvenes frente a esta nueva etapa? El estudio realizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación (SRICC), dependiente del Rectorado muestra que el 66% manifiesta preocuparse "bastante" o "mucho" por su futuro y que las emociones más frecuentes al imaginarlo son la incertidumbre, la curiosidad y la ansiedad.

En ese marco, en estos dos días de orientación vocacional habrá charlas informativas sobre el ingreso a la Universidad, el CBC y UBA XXI, así como stands de las 13 facultades, donde podrán consultar sobre carreras, modalidades de cursada y vida universitaria.

Programa y cómo participar de las jornadas

Habrá talleres de orientación vocacional y laboral, experimentos, demostraciones y visitas guiadas a facultades, museos y laboratorios. El programa completo puede conocerse aquí. Orientarse implica explorar alternativas, reconocer intereses y capacidades, conocer las oportunidades del entorno y desarrollar recursos para transformar las expectativas en proyectos posibles.

En su 10.ª edición, la programación reúne más de un centenar de actividades con la participación de docentes, investigadores y graduados de las 13 facultades de la UBA, junto con integrantes del CBC y UBA XXI. La convocatoria ya cuenta con 79 escuelas secundarias inscriptas y más de 6.400 estudiantes de los últimos años, que participarán en el marco de salidas didácticas. A ellos se sumarán jóvenes que se acerquen espontáneamente para recorrer las distintas propuestas.

Las jornadas también ofrecerán charlas temáticas con profesionales de distintas disciplinas para abordar problemáticas actuales, como el cuidado del planeta, el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones, la salud y el bienestar y la administración de las finanzas personales.

A lo largo del evento, los equipos de psicólogos orientadores de la UBA acompañarán a los participantes mediante talleres y espacios de asesoramiento para reflexionar sobre sus intereses, conocer herramientas para la búsqueda de empleo y pensar sus próximos pasos.