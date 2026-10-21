La UBA reconoció al empresario Eduardo Costantini por los 25 años del MALBA

"Que se hable de la UBA y el MALBA como dos instituciones colegas, para nosotros es realmente un honor y una responsabilidad", dijo Costantini

La Universidad de Buenos Aires (UBA) reconoció la trayectoria del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), su valioso aporte a la cultura y su compromiso con la difusión del patrimonio artístico latinoamericano. Aceptó la distinción el fundador del MALBA, el empresario argentino Eduardo Costantini.

"A lo largo de veinticinco años, el MALBA contribuyó a que el arte latinoamericano ocupe un lugar destacado en la vida cultural de la Argentina y en la conversación internacional. Reunió obras emblemáticas, impulsó investigaciones, promovió encuentros y acercó a públicos diversos a la riqueza de nuestra producción artística", distinguió la universidad en un comunicado.

En el acto de reconocimiento participaron el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina; y el presidente de la Fundación MALBA, Eduardo Constantini.

El rector de la UBA destacó: "Para nuestra casa de altos estudios, este reconocimiento expresa una convicción profunda: la educación, el arte y la cultura son dimensiones esenciales del desarrollo de una sociedad libre y democrática. En ellas se difunden conocimientos, se forman capacidades, se amplían horizontes y se construyen las condiciones para una ciudadanía libre, crítica y creadora".

Y agregó: "La universidad y el museo comparten una responsabilidad fundamental: hacer que el conocimiento, el pensamiento crítico y la sensibilidad social circulen, que encuentren nuevas preguntas y lleguen a nuevas generaciones. Ambas instituciones preservamos una herencia pero, al mismo tiempo, promovemos su discusión, reinterpretación y, de esa forma, su enriquecimiento. Por eso, este aniversario nos concierne especialmente, más aún en los tiempos que vivimos".

Emiliano Yacobitti, Roy Cortina, y Ricardo Gelpi, de la UBA, con Eduardo Costantini

Por su parte, Eduardo Constantini expresó: "Es un gran honor estar en el rectorado de una universidad centenaria. Nos conmueve y nos llena de un sentimiento de respeto. Precisamente desde el MALBA lo que más queremos es la continuidad, pensar en el futuro y pensar en sostenerlo y poder cumplir también 100 años, ese es nuestro desafío hacia el futuro".

Agregó que este aniversario encuentra al MALBA "lleno de vida", dado que pronto comenzará una ampliación, así como la adquisición de una colección dada por la American Collection, que contará con más de 1200 obras. El presidente de la Fundación MALBA anunció que se construirá un depósito de 1500 metros y se consolidará una serie de 1000 obras para proyectar un programa de exhibiciones. "De manera que estamos entusiasmados asumiendo la responsabilidad con mucho optimismo, pero con una conciencia de que el desafío es muy grande", aseguró.

Para finalizar, destacó: "Quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, que se hable de la UBA y el MALBA, como dos instituciones colegas, para nosotros es realmente un honor y nos da un sentido aún más profundo de la responsabilidad que tenemos".

Por último, el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina, remarcó: "Quienes creemos y trabajamos por la educación pública y de calidad sabemos que hay experiencias que pueden abrir un camino. Ya sea el encuentro con un libro, el impacto de una clase o el descubrimiento de una obra. Se trata de experiencias significativas que pueden despertar una vocación, modificar una trayectoria, ampliar una mirada sobre la realidad que nos rodea, descubrir nuevas preguntas para comprender el mundo y estimular la imaginación para abordar los desafíos del presente con nuevas respuestas".

En el acto de reconocimiento también participaron autoridades de la Universidad de Buenos Aires, del MALBA e invitados especiales.

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