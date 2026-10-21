IAE detecta que se generan empresas pero en menor cantidad de las compañías que cierran. Se perdieron 186.000 puestos de trabajo formales

El primer Informe Trimestral de Empleo elaborado por el Centro de Empresa y Crecimiento de IAE Business School reveló un marcado desacople entre el nivel de actividad y el mercado laboral en la Argentina. Entre el cuarto trimestre de 2023 -el inicio de la gestión de La Libertad Avanza a nivel nacional, con el Presidente Javier Milei a la cabeza- y el segundo trimestre de 2026, el producto bruto interno (PBI) real acumuló un incremento del 5,8%, pero el empleo asalariado privado registrado y el empleo formal total retrocedieron aproximadamente un 4% en el mismo período. En ese contexto, la dificultad para encontrar trabajo viene escalando posiciones en el ranking de preocupaciones de los argentinos.

A la vez, según el primer informe trimestral de empleo del IAE Business School enviado a este medio, la evolución del empleo registrado formal evidenció trayectorias sumamente divergentes según la modalidad contractual de los trabajadores. La única categoría que creció de forma sostenida frente a fines de 2023 fue el monotributo, con una suba del 7,9%, mientras que los autónomos se mantuvieron prácticamente estancados y tanto el empleo asalariado privado como el público y el personal de casas particulares cayeron por debajo de sus marcas de partida.

Y al analizar el comportamiento por rama de actividad económica con respecto a diciembre de 2023, los datos oficiales procesados por la institución académica presentaron los siguientes resultados:

Agro : registró el mejor desempeño relativo con un avance del 2,4%.

: registró el mejor desempeño relativo con un avance del 2,4%. Comercio: se mantuvo cerca de su nivel de origen con una merma del 1,3%.

se mantuvo cerca de su nivel de origen con una merma del 1,3%. Servicios : anotó una contracción moderada del 2,7%.

: anotó una contracción moderada del 2,7%. Industria : experimentó un retroceso del 7,3% frente a fines de 2023.

: experimentó un retroceso del 7,3% frente a fines de 2023. Construcción: sufrió la caída más profunda de todo el entramado productivo con un desplome del 11,5%.

En el informe, Roberto Vassolo, Director del Centro de Empresa y Crecimiento, entiende estos datos enmarcados en un "proceso de transformación estructural" macroeconómica, orientado a reducir la inflación y corregir desequilibrios fiscales, al punto de modificar la matriz productiva: "Cambian las condiciones en las que compiten las empresas, los sectores que impulsan el crecimiento, los destinos de la inversión y las actividades y territorios en los que se genera empleo."

Fuente: primer Informe trimestral de Empleo IAE Business School

En ese marco es que Vassolo postula que se abrirán oportunidades de crecimiento e inversión para algunas industrias, mientras que en otros casos serán necesarias profundas transformaciones. "La adaptación demanda tiempo, inversión y aprendizaje, y puede implicar pérdidas temporales o permanentes de actividad, empleos y capacidades productivas tanto dentro de las cadenas de valor de un mismo sector como entre sectores", advirtió.

Contracción del tejido productivo y caída en las aperturas

Para IAE, la debilidad en la generación de puestos de trabajo asalariados formales coincidió con un achicamiento progresivo de la estructura empresarial privada en todo el país. De acuerdo con los registros de su Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, la cantidad de empleadores descendió de 569 mil firmas en el cuarto trimestre de 2023 a 540 mil hacia el cuarto trimestre de 2025, lo que implicó el cierre neto de unas 29 mil empresas empleadoras.

Durante ese mismo lapso de dos años, la nómina de trabajadores asalariados formales en el sector privado cayó de 6.372 millones a 6.186 millones de puestos, acumulando una pérdida de 186 mil empleos formales directos.

El saldo negativo obedeció principalmente al freno en los nacimientos de nuevas compañías: mientras las bajas se mantuvieron en torno a las 20 mil salidas por trimestre, las aperturas cayeron de 18 mil a poco más de 14 mil por trimestre, impidiendo renovar el stock corporativo.

"La caída del número de empresas empleadoras es más pronunciada que la del empleo asalariado privado. Esta diferencia describe la evolución agregada de ambas variables, pero por sí sola no permite identificar los mecanismos detrás de la salida de firmas ni los cambios en el tamaño medio de las empresas que permanecen activas", explica el reporte. "La prueba de sostenibilidad de la transformación económica no será solo cuántos empleos se preservan hoy, sino cuántas empresas nuevas empiezan a crear los empleos de mañana", añaden.

Fuente: primer Informe trimestral de Empleo IAE Business School

Vaca Muerta y el impacto territorial

El mapa del empleo privado de IAE exhibió marcadas diferencias geográficas, destacándose la expansión del empleo en la industria energética en los departamentos y provincias asociados a la explotación de hidrocarburos.

En los servicios especializados de extracción de petróleo y gas, Neuquén sumó 1.259 puestos de trabajo entre 2019 y 2025 con un alza del 7%, mientras que el Gran Buenos Aires incrementó su dotación en un 124% pasando de 192 a 431 posiciones técnicas ligadas al rubro. Por el contrario, distritos tradicionales como Mendoza perdieron cerca del 30% de sus puestos en dicha actividad especializada, según distinguió la mencionada escuela de negocios.

Al ampliar el análisis a doce actividades industriales y logísticas potencialmente proveedoras de la cadena energética, el empleo creció un 12% a nivel nacional, sumando 36.448 puestos entre fines de 2019 y fines de 2025:

Neuquén: lideró el dinamismo regional con una suba del 53% y 5.126 empleos generados.

lideró el dinamismo regional con una suba del 53% y 5.126 empleos generados. Gran Buenos Aires: incorporó 11.968 puestos en estas ramas afines con un incremento del 16%.

incorporó 11.968 puestos en estas ramas afines con un incremento del 16%. Resto de la provincia de Buenos Aires: sumó 7.716 trabajadores con un alza del 17%.

El precedente internacional de Australia en los años noventa

El relevamiento de IAE Business School comparó la situación argentina con la reconversión económica que atravesó Australia a principios de la década de 1990, tras encarar reformas estructurales, desregulación financiera y apertura arancelaria. Durante esa etapa de transición, la economía australiana también sufrió un fuerte desacople temporal entre la actividad y la demanda laboral.

Tomando como base fines de 1989, hacia mediados de 1993 el producto australiano ya crecía al 6%, pero el empleo asalariado privado aún se ubicaba un 3% por debajo del punto inicial, con una tasa de desocupación que trepó al pico del 11% antes de iniciar su recuperación definitiva casi cuatro años después, en 1994.

La investigación concluyó que los procesos profundos de transformación productiva suelen presentar rezagos prolongados en la creación de puestos formales, exigiendo condiciones concretas para sostener la inversión privada y el nacimiento de nuevas empresas.