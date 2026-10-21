Gran salida laboral: dos nuevas carreras cortas para formarse en el sector que más crece

El Instituto de Educación Superior 9-018 de Mendoza incorporará a partir de 2027 dos formaciones vinculadas al desarrollo energético del país

En un escenario económico nacional donde el desarrollo energético —impulsado por la expansión histórico-productiva de Vaca Muerta y el crecimiento de la minería— se consolidó como el sector de mayor tracción laboral, demanda continua de personal calificado y mejores escalas salariales del mercado, la oferta formativa busca adaptarse a las exigencias operativas. En este contexto de crecimiento para los recursos no convencionales, la Dirección General de Escuelas de Mendoza, a través del Instituto de Educación Superior 9-018 del departamento de Malargüe, oficializó la incorporación de dos nuevas propuestas académicas vinculadas a los hidrocarburos a partir del ciclo lectivo 2027.

Las carreras buscan responder a las necesidades técnicas y operativas del sur mendocino, aunque sirven para distintos sectores del país, capacitando a profesionales en competencias digitales, automatización, seguridad industrial y sustentabilidad ambiental para desempeñarse en yacimientos de shale oil y shale gas.

Carreras cortas con salida laboral en el sector energético: formación en petróleo y gas

Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas: alcance, duración y plan de estudio

La Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional propone un trayecto académico presencial de tres años de duración (seis cuatrimestres) y una carga de 1.870 horas reloj. La iniciativa readecúa la formación técnica tradicional e incorpora herramientas para las etapas de exploración, producción, tratamiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos:

Tecnología aplicada: Sistemas digitales de monitoreo en tiempo real, automatización de procesos, analítica de datos e instrumentación de producción.

Operaciones técnicas: Conocimientos específicos en perforación horizontal, recuperación asistida y estimulación de yacimientos shale.

Inserción laboral: Capacitación integral para desempeñarse tanto en empresas operadoras principales como en la red de compañías de servicios especiales del sector.

Mendoza ofrece dos nuevas carreras con salida laboral en el sector energético

Operador de Fracturación Hidráulica: formación práctica con foco en yacimientos

La segunda alternativa corresponde a la Formación Profesional de Nivel III en Operador/a de Fracturación Hidráulica, una capacitación corta orientada a la inserción rápida en equipos de trabajo de campo. La propuesta contempla un total de 440 horas reloj, de las cuales el 59% (260 horas) estará destinado exclusivamente a prácticas profesionales y formativas.

Los egresados de esta formación técnica aprenderán a operar y preparar sistemas de bombeo de alta presión, controlar la inyección de fluidos en pozos convencionales y no convencionales, realizar mantenimiento preventivo de equipamiento especializado y ejecutar protocolos de seguridad industrial frente a contingencias. Toda la información sobre el proceso de preinscripción se encuentra disponible en el portal institucional (ies9018malargue.edu.ar/oferta-educativa-2027/).