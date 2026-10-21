Gran salida laboral: dos nuevas carreras cortas para formarse en el sector que más crece
En un escenario económico nacional donde el desarrollo energético —impulsado por la expansión histórico-productiva de Vaca Muerta y el crecimiento de la minería— se consolidó como el sector de mayor tracción laboral, demanda continua de personal calificado y mejores escalas salariales del mercado, la oferta formativa busca adaptarse a las exigencias operativas. En este contexto de crecimiento para los recursos no convencionales, la Dirección General de Escuelas de Mendoza, a través del Instituto de Educación Superior 9-018 del departamento de Malargüe, oficializó la incorporación de dos nuevas propuestas académicas vinculadas a los hidrocarburos a partir del ciclo lectivo 2027.
Las carreras buscan responder a las necesidades técnicas y operativas del sur mendocino, aunque sirven para distintos sectores del país, capacitando a profesionales en competencias digitales, automatización, seguridad industrial y sustentabilidad ambiental para desempeñarse en yacimientos de shale oil y shale gas.
Carreras cortas con salida laboral en el sector energético: formación en petróleo y gas
Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas: alcance, duración y plan de estudio
La Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional propone un trayecto académico presencial de tres años de duración (seis cuatrimestres) y una carga de 1.870 horas reloj. La iniciativa readecúa la formación técnica tradicional e incorpora herramientas para las etapas de exploración, producción, tratamiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos:
- Tecnología aplicada: Sistemas digitales de monitoreo en tiempo real, automatización de procesos, analítica de datos e instrumentación de producción.
- Operaciones técnicas: Conocimientos específicos en perforación horizontal, recuperación asistida y estimulación de yacimientos shale.
- Inserción laboral: Capacitación integral para desempeñarse tanto en empresas operadoras principales como en la red de compañías de servicios especiales del sector.
Operador de Fracturación Hidráulica: formación práctica con foco en yacimientos
La segunda alternativa corresponde a la Formación Profesional de Nivel III en Operador/a de Fracturación Hidráulica, una capacitación corta orientada a la inserción rápida en equipos de trabajo de campo. La propuesta contempla un total de 440 horas reloj, de las cuales el 59% (260 horas) estará destinado exclusivamente a prácticas profesionales y formativas.
Los egresados de esta formación técnica aprenderán a operar y preparar sistemas de bombeo de alta presión, controlar la inyección de fluidos en pozos convencionales y no convencionales, realizar mantenimiento preventivo de equipamiento especializado y ejecutar protocolos de seguridad industrial frente a contingencias. Toda la información sobre el proceso de preinscripción se encuentra disponible en el portal institucional (ies9018malargue.edu.ar/oferta-educativa-2027/).