Supervielle incorpora a Juan Cruz Piccardo como Chief Corporate Banking Officer

El ejecutivo con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero y corporativo, se suma a Supervielle para fortalecer la propuesta de valor

Supervielle anuncia la incorporación de Juan Cruz Piccardo como Chief Corporate Banking Officer. Desde esta posición, formará parte de la mesa directa de trabajo del CEO y tendrá el desafío de continuar fortaleciendo la propuesta de valor del Banco para el segmento corporativo.

"Es una gran oportunidad sumarme a Supervielle en esta etapa. Estoy entusiasmado por aportar mi experiencia para acompañar la estrategia del Banco, contribuir al fortalecimiento de su posición en el mercado y seguir generando valor para clientes, inversores y equipos", señaló Juan Cruz Piccardo, Chief Corporate Banking Officer de Supervielle.

Su incorporación permitirá seguir profundizando la estrategia de crecimiento de Supervielle en el segmento corporativo, a partir de una propuesta integral que combine conocimiento del mercado, cercanía con los clientes y soluciones orientadas a acompañar sus necesidades y proyectos de desarrollo.

Perfil de líder

Con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero y corporativo, Piccardo cuenta con una amplia trayectoria en el liderazgo de equipos comerciales, el desarrollo de negocios para grandes empresas y la participación en operaciones relevantes tanto en la Argentina como en la región. A lo largo de su carrera, gestionó relaciones con pymes, grandes compañías y corporaciones multinacionales, estructurando soluciones de financiamiento, liderando equipos comerciales y participando en proyectos de expansión en distintos sectores de la economía.

Antes de incorporarse a Supervielle, Piccardo se desempeñó como CEO de Generación Mediterránea. Previamente, ocupó posiciones de liderazgo en organizaciones como Citibank, Banamex, BST y BAF Capital, donde desarrolló una sólida experiencia en banca corporativa, gestión comercial y estructuración de soluciones financieras.

Juan Cruz Piccardo es licenciado en Administración de Empresas y Comercialización y cuenta con un Programa de Desarrollo Directivo del IAE Business School.