Cómo la IA cambió lo que busca el capital de riesgo al invertir en startups

Este miércoles tuvo lugar en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de IE Venture Day x Scaleup Series, el certamen para emprendedores e inversores que organizan South Summit e IE University junto a la Cancillería Argentina y el GCBA, para conectar innovación e inversión en América Latina. Exitosos empresarios y lídres de fondos de capital de riesgo expusieron en paneles mientras 10 startups locales compitieron en una ronda de "pitches" relámpago, y Navian resultó la ganadora de esta edición.

Durante las palabras de bienvenida, Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Emprendimiento de IE University (en foto principal) aseguró que este evento siempre vuelve a la Argentina porque es uno de los países que más talento emprendedor le aportó a la universidad, además los "amigos y partners" que tienen en Buenos Aires, con quienes pueden colaborar para escalar a las startups más prometedoras. "Y es siempre un placer volver a encontrarnos con una comunidad de alumni que contribuyen y colaboran particiando de los eventos para emprendedores," cerró.

Precisamente luego tomó la palabra Tomás Villalba, Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, y graduado de IE University, quien se mostró muy entusiasta por el potencial de la Economía del Conocimiento local. Mencionó que la manera que tiene la actual gestión de la Cancillería de colaborar con los emprendedores es ampliando su mercado: "En 2023, Argentina tenía acuerdos de libre comercio con (paises que representaban) el 10% del PBI global. En poco más de mil días, ya llegamos a acuerdos de libre comercio con el 30% del PBI; Unión Europea, Mercosur, Singapur también. Y ahora, acá vamos a cerrar un acuerdo con Estados Unidos, que va a ir al Congreso en breve. Con ello alcanzaríamos el 50% del PBI global acuerdos de libre comercio de Argentina. Estamos negociando con Canadá, con India, y con Ecuador cerramos hace poco," compartió el funcionario.

Por su parte, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, celebró que se realicen eventos como IE Venture Day y Scaleup Series porque sirven para "evaluar, corregir, mirarnos los unos a los otros." Aseguró que en este momento la macroeconomía argentina está presentando un panorama más amable para las inversiones, ya que "se está acabando esa vieja excusa del problema de la crisis endémica de falta de divisas", y que se potencia la exportación, con el potencial del sector energético y minero, pero también el del conocimiento. "No seamos la 'primita menor' de la minería y el Oil&gas. Agreguemos también el talento y el conocimiento, que es lo que mejor tenemos," sentenció.

Cómo la IA cambió la lógica del Venture Capital

El evento tuvo lugar en un contexto particular a nivel internacional, en el cual recrudecen los conflictos políticos y sociales (con guerras en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Israel y Palestina; protestas violentas en Francia, Bélgica e Italia, entre otros), el capital de riesgo (VC o Venture Capital en inglés) se viene poniendo más cauteloso, y en consecuencia, más escaso.

La Argentina lo vivió en carne propia el año pasado, cuando los desembolsos en startups locales bajaron considerablemente en cantidad con (73 transacciones) y volumen (u$s270 millones), tal como lo revela el informe de capital emprendedor de ARCAP. Este año, ese panorama mejoró: tan solo en el primer semestre de 2026, la inversión de startups en Argentina superaron los u$s400 millones en capital emprendedor y semilla invertidos, de acuerdo a la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP). Humand, Belo, Tapi, Ualá y Pomelo fueron algunas de las operaciones más destacadas del año.

Panel 'El capital detrás de la innovación'. Gentileza GCBA

Varios de los exponentes del segmento emprendedor que se subieron al escenario de IE Venture Day x Scaleup Series mencionaron cuánto más difícil es en este momento coneguir capital que en años recientes. Del otro lado de esta ecuación, los fondos están viendo sus lógicas de inversión tradicionales impactadas por los avances de la tecnología en automatización e Inteligencia Artificial (AI). Así lo comentaron durante el panel "El capital detrás de la innovación", conducido por Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lorena Suárez, Presidente en ARCAP y Managing Partener en Alaya comentó que ese fondo invierte desde 2011 -tickets de entre medio y un millón de dólares por compañía- y que por eso ya atravesó varios ciclos tecnológicos. "Diría que lo más parecido que recuerdo a esto que estamos viviendo hoy fue la transición hacia cloud (la nube), algo que hoy parece hasta arcáico, pero no hace mucho tiempo nos permitió bajar los costos de crear empresas de tecnología y encontrar oportunidades. Fue un momento donde surgieron muchos emprendedores porque existían los problemas, surgió la tecnología, se abarataron los costos, y se puso en valor el talento que siempre estuvo en la región" remarcó.

Para Suárez, la IA es un nuevo cambio tecnológico que abarata significativamente los costos de emprender en tecnología y escalar con menos capital, y por lo tanto, abre lugar para que el talento vuelva a encontrar oportunidades de negocio. "Pero a la vez el contexto nos desafía, porque antes nosotros veíamos conocimiento en tecnología y talento antes de invertir en una compañía. Y a medida que iba creciendo, el stack tecnológico era más robusto y se convertía en una ventaja competitiva. Hoy con inteligencia artificial eso hasta puede ser una deuda tecnológica, y nos damos cuenta en compañías de dos o tres años que con esta tecnología ya no nos sirve. Entonces, definitivamente lo que hay que mirar a la hora de invertir es el equipo, que conozcan el problema y entiendan cómo resolverlo. También el 'founder-market-fit' o el vínculo que tiene ese fundador con el problema y su resolución. Porque la diferenciación y el sostenimiento a largo plazo ya no vendrán por el lado de la tecnología," añadió Suárez.

En el caso de Newtopia VC, una firma mucho más nueva (nacida en 2021), Jorge Aguado, cofundador y GP, describió que tras haber logrado ya un portafolio de 13 compañías invertidas con su primer fondo, al comenzar el segundo se percataron de que algunas de las premisas fundacionales habían quedado desactualizadas: "Nos empezamos a preguntar si nuestras tesis o nuestros formatos comunicativos son los correctos y si se van a seguir sosteniendo en los próximos años. La inteligencia artificial no solo cambió la lógica de cómo crear soluciones a grandes problemas, sino también de dónde vamos a invertir, las preguntas que hacemos, los "moats" no están muy claros."

Aguado coincidió en que quizás hoy más que antes el "fit" o el "enamoramiento" del equipo fundador con resolver el problema, junto con el conocimiento del sector, sea el factor clave que les permita sortear todos los cambios que se puedan presentar en el negocio hasta llegar a la mejor solución.

Por su parte, Hanna Schiuma, GP y Managing Partner de Lucero Ventures, un fondo que solo invierte en empresas en etapas iniciales -donde aún no hay muchas veces cifras de ventas o incluso un modelo de negocio definido- contó cómo para ellos fue importante compartir trabajo con los emprendedores en un co-work y ver cómo funcionaban los equipos. "Miramos también cuánto se interesan en aprender cosas que no son propias de su saber. Muchos empendedores son técnicos y necesitan bastante ayuda con modelo de negocio, con la parte comercial y demás. Entonces, esa actitud de los founders que había al principio es lo que más miramos, y una vez que están listos tratamos de conectarlos con quienes sí lideran rondas de inversión", mencionó.

En el caso de Schiuma, hoy le interesan las startups que abordan problemas de infraestructura de pagos con criptmonedas que puedan ser utilizadas en el comercio agéntico y nativo. "Hay problemas para resolver todavía, en infraestructura de pagos y en banca también", alertó.

Qué buscan los fondos de Venture Capital para garantizar la resiliencia de las startups

Juan José Güemes y Hernán Corral en IE Venture Day x Scaleup Series Buenos Aires

Los fondos buscan fundadores y equipos que cuenten con el suficiente vínculo con el problema y con la solución para perdurar en el tiempo y superar los obstáculos. Del otro lado de esa ecuación, Hernán Corral, CPO & Co-Founder de Pomelo, se mostró muy contento porque en su startup sobrevive el equipo de tres fundadores a cinco años y medio del inicio. Consideró que fue fundamental en ese camino coincidir en una cultura enfocada en la ejecución, con austeridad y con la posibilidad de "panquequear" o cambiar de dirección cuando se percataban de que el camino elegido ya no era el correcto.

Hoy Pomelo emite tarjetas en 8 países de la región, adaptándose a legislaciones y requisitos diferentes, no solo de los mercados sino también de Visa y Mastercard. Comenzó, además, un proceso de globalización para ir más allá, con búsquedas de personal en Singapur y Dubái, entre otros procesos para expandirse.

En diálogo con Güemes sobre el escenario, Corral coincidió en que los fundadores deben tener cierto grado de inconsciencia al iniciar una compañía, que los impulse a tomar el riesgo. También recordó que le tocó aprender a presentarse a una ronda de inversión en un momento donde levantar capital era más sencillo que ahora -Pomelo cerró una ronda de 10 millones de dólares en etapa semilla- pero que lo que recuerda es que pensó que sería mucho más complejo, con inversores que serían implacables con preguntas y requisitos, pero la experiencia terminó siendo similar a una entrevista de trabajo. "Vieron 3 personas con la capacidad de ejecutar, y luego una oportunidad de negocio de un tamaño que les hacía sentido," mencionó.

"Cuando me pregunto por qué hay tantos emprendedores argentinos, unicornios y todo eso, creo que los argentinos nacemos con la idea, lamentablemente, de que no podés hacer un negocio para tu país porque nadie te da el dinero. Ahora eso está cambiando, por suerte, pero nos tocó que en una ronda nos dijeran 'buenísimo tu negocio, Argentina vale cero, contame el resto de la región'. Por eso, de nuestra cabeza sale siempre una idea regional desde el principio, cuando en otros países salir al exterior es algo que se piensa a futuro", dijo para compartir su experiencia y seguir profundizando en aquello que buscan los inversores de riesgo.

Hoy Pomelo se encuentra también con los desafíos que le impone la tecnología: "Estamos en un proceso de 'agentización', porque somos una compañía moderna pero no nativa en IA. Por eso ahora tenemos líderes de flujo y funcionalidad", que se encarga de agilizar los procesos en distintos equipos y áreas, de principio a fin. Esta es la manera en la que Pomelo, con solo 5 años, comienza a adaptarse a este entorno desafiante que también, sin dudas, miran los inversores.

Competencia de startups argentinas

Pablo Salmon, Cofundador & CEO de Navian. Foto gentileza GCBA

La jornada en la Usina del Arte incluyó una competencia de startups que presentaron sus proyectos ante destacados inversores y corporaciones. Las que llegaron a esta final local de IE Venture Day x Scaleup Series fueron las siguientes:

B2GOV : Convierte la contratación pública latinoamericana en datos para vender al Estado; presente en 9 países de Latinoamérica.

: Convierte la contratación pública latinoamericana en datos para vender al Estado; presente en 9 países de Latinoamérica. GAMEET: Creó MicroIVF, un dispositivo patentado que reúne en un único sistema cerrado la selección de espermatozoides, la fecundación y el cultivo del embrión, imitando el tracto reproductor femenino, que hace más eficaz la fecundación in vitro. Busca socios estratégicos para iniciar pilotos en humanos.

Creó MicroIVF, un dispositivo patentado que reúne en un único sistema cerrado la selección de espermatozoides, la fecundación y el cultivo del embrión, imitando el tracto reproductor femenino, que hace más eficaz la fecundación in vitro. Busca socios estratégicos para iniciar pilotos en humanos. Crofabiotech: Combina edición genómica y clonación para desarrollar cerdos donantes de riñones y corazones compatibles con el sistema inmunitario humano, una respuesta a la escasez mundial de órganos.

Combina edición genómica y clonación para desarrollar cerdos donantes de riñones y corazones compatibles con el sistema inmunitario humano, una respuesta a la escasez mundial de órganos. Dharma Bioscience : El primer fármaco que aspira a frenar la artrosis, no solo a aliviar el dolor. Desarrolla miRD4, un microARN sintético que se inyecta en la rodilla mediante nanopartículas lipídicas y reprograma las células que destruyen el cartílago para protegerlo y regenerarlo.

: El primer fármaco que aspira a frenar la artrosis, no solo a aliviar el dolor. Desarrolla miRD4, un microARN sintético que se inyecta en la rodilla mediante nanopartículas lipídicas y reprograma las células que destruyen el cartílago para protegerlo y regenerarlo. Navian : Convierte resonancias y TAC en gemelos digitales 3D de cada paciente que el cirujan visualiza con gafas de realidad aumentada comerciales, tanto para planificar como para guiarse durante la operación. Todo ello sin los voluminosos y costosos equipos de navegación tradicionales.

: Convierte resonancias y TAC en gemelos digitales 3D de cada paciente que el cirujan visualiza con gafas de realidad aumentada comerciales, tanto para planificar como para guiarse durante la operación. Todo ello sin los voluminosos y costosos equipos de navegación tradicionales. Einsted : Desarrolló Metatron, una plataforma modular de pirólisis de metano por plasma que se acopla a los equipos industriales de gas ya existentes. Convierte parte del gas en un combustible rico en hidrógeno y captura el carbono en forma sólida, reduciendo el consumo y las emisiones directas.

: Desarrolló Metatron, una plataforma modular de pirólisis de metano por plasma que se acopla a los equipos industriales de gas ya existentes. Convierte parte del gas en un combustible rico en hidrógeno y captura el carbono en forma sólida, reduciendo el consumo y las emisiones directas. Delfi: Funciona como una agencia de modelos virtuales: recibe las prendas de la marca y entrega fotos y vídeos listos para publicar, con modelos virtuales propios o versiones digitales con licencia de modelos reales, a escala de catálogo completo.

Funciona como una agencia de modelos virtuales: recibe las prendas de la marca y entrega fotos y vídeos listos para publicar, con modelos virtuales propios o versiones digitales con licencia de modelos reales, a escala de catálogo completo. Menta : Centraliza en un único sistema la agenda, la historia clínica electrónica, la facturación y los cobros, y utiliza IA para documentar las consultas y convertir la información clínica en datos útiles para decidir mejor.

: Centraliza en un único sistema la agenda, la historia clínica electrónica, la facturación y los cobros, y utiliza IA para documentar las consultas y convertir la información clínica en datos útiles para decidir mejor. Protiva : Utiliza bacterias extremófilas para producir tintes de origen biológico que sustituyen directamente a los colorantes sintéticos tóxicos. Empieza por la industria textil, dentro de un mercado de colorantes valorado en 44.000 millones de dólares.

: Utiliza bacterias extremófilas para producir tintes de origen biológico que sustituyen directamente a los colorantes sintéticos tóxicos. Empieza por la industria textil, dentro de un mercado de colorantes valorado en 44.000 millones de dólares. Selenios: Es un sistema de selección de personal para grandes empresas en el que agentes de IA realizan las primeras entrevistas por voz y WhatsApp, a cualquier volumen y en cualquier idioma.

El jurado, integrado por Juan José Güemes, Antonela Bailetti, Global Head of Startups and Investors de South Summit, y figuras del ecosistema emprendedor local como Silvia Torres Carbonell y Leo Piccioli, entre otros, deliveraron mientras se desarrollaron los paneles finales del evento. Seleccionaron a la medtech Navian como la ganadora de esta edición, con la HRtech Selenios en segundo puesto y la bioech Protiva en el tercero.

Después de Buenos Aires, Scaleup Series continuará su gira en Roma (12 de noviembre), Múnich (17 de noviembre), Singapur (28 de enero), Ámsterdam (4 de febrero), Lisboa (18 de febrero), Estambul (24 de febrero), Varsovia (3 de marzo) y Londres (27 de abril). Ya pasó también Riad (Arabia Saudí) el pasado 7 de octubre. Hasta hoy se han celebrado más de 30 ediciones en más de 25 países, en las que han participado 550 startups finalistas y 450 inversores. En 2026, los International Venture Days se han celebrado en Nueva York, Rabat, Varsovia y Ciudad de México.