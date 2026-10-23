MSC Cruceros anuncia nueva Directora Regional de Recursos Humanos

La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en Recursos Humanos y con una trayectoria en compañías de distintos sectores

MSC Cruceros anuncia la incorporación de Juliana Martins como nueva Directora Regional de Recursos Humanos, con el objetivo de continuar fortaleciendo el área y acompañar el crecimiento del negocio en los distintos mercados de la región.

"Sumarme a MSC Cruceros es una oportunidad de contribuir a la construcción de un área de Recursos Humanos cada vez más estratégica, capaz de acompañar el crecimiento del negocio y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas y prácticas sólidas que apoyen el desarrollo y la experiencia de nuestros colaboradores", expresó Juliana Martins mediante un comunicado.

Entre sus prioridades iniciales se encuentran identificar y retener talentos clave, fortalecer a los líderes a través de acciones consistentes de desarrollo y continuar consolidando la cultura organizacional, con un área de Recursos Humanos cada vez más cercana a los colaboradores y con iniciativas alineadas a sus necesidades de desarrollo.

Perfil de líder

Con más de 20 años de experiencia en Recursos Humanos, Martins desarrolló su trayectoria profesional en compañías de diferentes sectores, entre ellos siderurgia, petróleo, retail, tecnología y previsión de tendencias.

A lo largo de su carrera, lideró procesos de estructuración de Recursos Humanos y acompañó importantes transformaciones organizacionales, con proyectos vinculados a la construcción y el fortalecimiento de la cultura, el desarrollo de talento, la planificación de sucesiones, compensaciones, beneficios y diversidad.

Graduada en Publicidad y Propaganda, cuenta con una especialización en Gestión Estratégica de Personas y una certificación internacional en Coaching.

La incorporación de Martins forma parte del objetivo de MSC Cruceros de continuar fortaleciendo una gestión de Recursos Humanos estratégica, capaz de acompañar de manera sostenible el crecimiento del negocio y, al mismo tiempo, impulsar el compromiso y desarrollo de sus colaboradores en la región.