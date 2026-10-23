Las políticas de trabajo híbrido se formalizan, pasando de flexibilidad por equipo a normas escritas. Ejecutivos asisten más, y criterios diferencian por jerarquía.

Un relevamiento de WTW muestra un leve aumento del 2% en presencialidad obligatoria. El estándar de tres días en oficina se consolida como opción mayoritaria.

Pese a percepciones, la presencialidad total no es tendencia en Argentina. El modelo híbrido laboral sigue firme en la mayoría de las organizaciones.

Los motivos por los cuales algunas compañías con nombres resonantes empujaron muy públicamente esquemas con mayor presencialidad en las oficinas durante 2026 pueden ser múltiples. Sin embargo, un relevamiento reciente mostró que esa premisa que se extendió desde fines de 2025 no es una tendencia de mercado, y que el modelo híbrido que adoptó la mayoría de las organizaciones en la Argentina al terminar la pandemia de COVID, sigue más que firme.

La última encuesta flash de WTW en la Argentina, que se dio a conocer en el Seminario Anual de Compensaciones y Beneficios en el hotel Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires días atrás, mostró un "corrimiento" hacia un mayor nivel de presencialidad pero de solo 2% de las grandes empresas y filiales de multinacionales, y sin abandonar el modelo híbrido.

El relevamiento analizó lo que ocurre en esta área en 553 empresas grandes nacionales y filiales de multinacionales, e incluyó 215.000 casos y 2.700 puestos de trabajo. De acuerdo a la encuesta flash, las organizaciones con presencialidad obligatoria total pasaron del 6% en 2025 al 8% ahora.

"Las compañías que antes tenían un solo día de presencialidad hoy están en dos por semana, las que tenían dos pasaron a tres, y por lo general tres" es el estándar, según comentó durante el evento Marcela Angeli, Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW. Casi el 80% de las empresas relevadas concentra su funcionamiento entre esquemas de tres días fijos y alternativas flexibles.

Tres días presenciales: se consolidó como la opción mayoritaria al subir del 39% en 2025 al 41% en 2026.

Dos días presenciales: experimentó un retroceso al pasar del 22% de adopción en 2025 al 20% en 2026.

Modalidad variable: conservó una presencia del 12% tanto en 2025 como en 2026.

Días a libre elección: se mantuvo sin modificaciones en el 12% de las organizaciones.

Encuesta Flash WTW de octubre 2026, segmento sobre teletrabajo

Aumento de presencialidad laboral en 2026 según la encuesta de WTW

La encuesta constató que las organizaciones están reemplazando los esquemas informales por políticas corporativas escritas y esquemas más estructurados de asistencia a la oficina. Pero no se trata de cambios rotundos en el modelo de gestión de presencialidad y flexibilidad.

"Aunque en los últimos meses se instaló la percepción de que las empresas estaban impulsando un regreso más marcado a la presencialidad, los datos muestran una realidad más moderada. El relevamiento evidencia un aumento de apenas dos puntos porcentuales respecto de 2025, una diferencia acotada que incluso podría estar influenciada por variaciones en la muestra. En consecuencia, el panorama general sigue siendo muy similar al observado el año pasado", dijo a este medio Julio Sánchez, Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW en Argentina.

"Otro dato relevante es que, entre las organizaciones que cuentan con personal tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, el 72% aplica los mismos criterios de presencialidad para ambas poblaciones, lo que refleja una tendencia hacia políticas homogéneas a nivel nacional", aladió el ejecutivo de WTW.

Compartió además con este medio que, al analizar los resultados por nivel organizacional, surge una diferencia clara: "los ejecutivos y mandos medios mantienen una mayor frecuencia de asistencia a las oficinas que los profesionales y contribuyentes individuales."

Avance de las políticas corporativas escritas para el trabajo híbrido

El informe detalla un cambio relevante en la forma en que los directivos definen las pautas de asistencia dentro de las empresas. Si bien la mayoría de las compañías aún descentraliza la decisión según la dinámica operativa de cada sector, las normas corporativas formalizadas ganaron terreno a lo largo del último año:

Flexibilidad por equipo : descendió del 62% en 2025 al 57% en 2026.

: descendió del 62% en 2025 al 57% en 2026. Política formal escrita: avanzó del 32% en 2025 al 35% en 2026.

Las condiciones de acceso al trabajo híbrido mostraron una mayor diferenciación según las funciones y los encuadramientos convencionales de los empleados. La cobertura de los esquemas flexibles presentó ajustes claros en sus criterios de inclusión: