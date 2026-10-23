Aguinaldo de empleadas domésticas en diciembre: cuánto cobran si trabajan 3, 4 o 6 horas

El SAC también corresponde a quienes trabajan pocas horas por semana. Cómo calcular el monto según el sueldo y cuándo debe pagarse

Las empleadas domésticas que trabajan pocas horas por semana también tienen derecho a cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026. El monto depende de la remuneración que perciben y de cuál fue el sueldo mensual más alto entre julio y diciembre.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se aplica tanto a las trabajadoras mensualizadas como a quienes cobran por hora, con retiro o sin retiro. Para calcularlo, se toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre. Si la relación laboral no abarcó todo ese período, se debe realizar el cálculo proporcional según el tiempo trabajado.

Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas que trabajan 3, 4 o 6 horas

El cálculo no depende solamente de las horas que dura cada jornada, sino también de cuántos días trabaja la empleada por semana y de la remuneración que recibe. Una persona que presta servicios tres horas una vez por semana tiene un ingreso mensual distinto al de otra que trabaja tres horas por día durante varias jornadas.

Si se toma un valor hipotético de $5.000 por hora y se supone que la trabajadora presta servicios una vez por semana durante cuatro semanas completas. Con ese ejemplo, los importes serían los siguientes:

Si trabaja 3 horas por jornada: cobraría $60.000 por las cuatro jornadas del mes y el aguinaldo estimado sería de $30.000.

Si trabaja 4 horas por jornada: cobraría $80.000 por las cuatro jornadas del mes y el aguinaldo estimado sería de $40.000.

Si trabaja 6 horas por jornada: cobraría $120.000 por las cuatro jornadas del mes y el aguinaldo estimado sería de $60.000.

En una liquidación real, se debe tomar la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre, incluidos los conceptos remunerativos que correspondan. Dentro de la mejor remuneración se contemplan los adicionales aplicables, como la antigüedad, cuando corresponda.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre según las horas trabajadas

Para estimar cuánto corresponde cobrar, el primer paso es determinar la remuneración mensual más alta del semestre. En el caso de las trabajadoras que cobran por hora, ese importe depende de la tarifa que perciben y de las jornadas realizadas durante cada mes.

El cálculo se puede organizar en cuatro pasos:

Identificar la remuneración por hora que corresponde a la categoría laboral y a la modalidad de contratación

Calcular cuánto cobró cada mes entre julio y diciembre, según las horas y jornadas trabajadas

Determinar cuál fue el sueldo mensual más alto del semestre, incluyendo los conceptos remunerativos que correspondan

Calcular el 50% de ese importe para obtener el aguinaldo, con el ajuste proporcional aplicable si no trabajó durante todo el semestre

Cuándo se paga el aguinaldo a las empleadas domésticas

La segunda cuota del aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre. La fecha surge del artículo 27 de la Ley 26.844, que regula específicamente el régimen de trabajo en casas particulares.

Las trabajadoras que comenzaron a prestar servicios durante el segundo semestre también pueden tener derecho a cobrar el SAC, aunque el monto debe ajustarse al tiempo trabajado y a las reglas aplicables al cálculo proporcional. La liquidación depende de las circunstancias de cada relación laboral.