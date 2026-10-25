Más allá del salario: el detalle clave que miran los argentinos para evaluar un trabajo

Un informe asegura que la mayoría de los argentinos evalúa el equilibrio entre el trabajo y la vida personal a la hora de decidir sobre un empleo

Si bien la remuneración económica continúa posicionándose como el principal factor de atracción al momento de considerar una propuesta o cambio de empleo, los componentes del denominado "salario emocional" ganaron un peso determinante en las decisiones profesionales del talento. De acuerdo con el último informe global elaborado por la consultora Randstad, el 80% de los trabajadores argentinos ubica al equilibrio entre la vida personal y laboral en el segundo lugar de prioridad al momento de elegir o calificar a un empleador.

El relevamiento, que analiza las expectativas, estados de ánimo y hábitos de la fuerza laboral en 35 países, confirma que la búsqueda de conciliación es un patrón consolidado en toda América Latina. En la comparación regional, Chile lidera la valoración del equilibrio vida-trabajo con un 83%, seguido por la Argentina y México con un 80%, y Uruguay con un 78%.

Flexibilidad laboral: renuncias y rechazos de ofertas

La falta de esquemas flexibles dejó de ser un detalle secundario para convertirse en un motivo directo de rotación en las compañías. Según los datos del estudio, casi un tercio de los trabajadores argentinos (31%) afirmó haber renunciado a un empleo por falta de flexibilidad, un comportamiento que se repite en Uruguay (33%), Chile (35%) y México (41%).

En paralelo, la pérdida de independencia en el desempeño cotidiano surge como otra causa determinante de salida:

Falta de autonomía: 2 de cada 10 argentinos (20%) aseguraron haber dimitido de un puesto laboral debido a la falta de autonomía en sus tareas cotidianas. En la región, esta cifra alcanza al 21% en Uruguay, 24% en México y 25% en Chile.

2 de cada 10 argentinos (20%) aseguraron haber dimitido de un puesto laboral debido a la falta de autonomía en sus tareas cotidianas. En la región, esta cifra alcanza al 21% en Uruguay, 24% en México y 25% en Chile. Flexibilidad horaria: El 40% de los encuestados locales afirmó que no aceptaría una oferta laboral que no le brinde manejo de sus propios horarios y control de su agenda. En esta postura coinciden los trabajadores de México (43%), Chile (41%) y Uruguay (36%).

El 40% de los encuestados locales afirmó que no aceptaría una oferta laboral que no le brinde manejo de sus propios horarios y control de su agenda. En esta postura coinciden los trabajadores de México (43%), Chile (41%) y Uruguay (36%). Modalidad de trabajo (presencialidad vs. remoto): Un 36% de los profesionales argentinos rechazaría de plano un empleo que no garantice flexibilidad sobre el lugar físico desde donde llevar a cabo sus funciones (home office o formato híbrido). El indicador en la región lo encabezan México (41%) y Chile (39%), seguidos por Uruguay (30%).

El peso del traslado y las prioridades del talento

El informe destaca que, independientemente de las fluctuaciones del mercado, las exigencias en materia de conciliación se mantienen firmes, principalmente en el segmento profesional de los grandes centros urbanos donde los tiempos de viaje a las oficinas inciden negativamente en la calidad de vida.

"Más allá de la coyuntura que está atravesando el mercado laboral, las expectativas del talento en materia de flexibilidad y conciliación entre trabajo y vida personal se mantienen firmes, especialmente en el segmento profesional de los grandes centros urbanos, donde el peso del traslado al trabajo suele ser mayor. Hoy los trabajadores tienen mayor claridad sobre lo que esperan de sus trabajos y sus vidas, tienen más claras sus prioridades y no están dispuestos a resignarlas", explicaron los especialistas de Randstad.