Strix designa Gerente de Marketing y Negocios Consumer para la Argentina, Chile y Uruguay

Daniela González asume la responsabilidad de liderar la estrategia de marketing y el desarrollo del negocio de consumo masivo en la región.

Strix, empresa líder en servicios de tecnología para la seguridad y gestión de activos, anunció la incorporación de Daniela González como nueva Gerente de Marketing y Negocio Consumer para la Argentina, Chile y Uruguay. González asumió la posición con el objetivo de potenciar la estrategia de marca, acelerar la transformación de la experiencia de usuario y profundizar en el desarrollo y evolución de la cartera de productos y servicios de la compañía.

"La incorporación de Daniela nos permitirá seguir fortaleciendo el negocio Consumer, aprovechando su experiencia en el desarrollo de estrategias B2C. Su conocimiento será una ventaja para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y desarrollar propuestas que respondan a sus necesidades, en línea con nuestro propósito de brindarles tranquilidad y seguridad", señaló Mariano Tordó, Director de Negocios Consumer de Strix.

Perfil de líder

Daniela González cuenta con una sólida trayectoria de más de una década en posiciones de liderazgo comercial, de marca e inteligencia de mercado.

Previo a su llegada a Strix, se personalizó en el ámbito de la consultoría estratégica de marketing y se desarrolló durante más de 10 años su carrera en CCU, donde lideró áreas clave como Marketing Strategy, Consumer Market Insights, Media & Data BI Manager, además de desempeñarse como Brand Grouper de marcas internacionales como Heineken y Sol, y Brand Manager de Cerveza Schneider.

En el plano académico, es Licenciada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con un Posgrado en Customer Experience Management otorgado por ESIC Business & Marketing School en Madrid.

Strix es una empresa de servicios de valor agregado para particulares y organizaciones empresariales destinadas a brindar seguridad y tranquilidad en la gestión de activos. Strix cuenta con una cartera de más de 750.000 clientes en Argentina, Chile y Uruguay, incluyendo las principales compañías de seguros de la región. Además, Strix es miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Robo de Autos.