Sueldos de encargados de edificios: cuánto subieron los básicos
Los encargados de edificios y el resto de los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo del sector cobrarán en noviembre los salarios correspondientes a octubre de 2026. La nueva escala establece los básicos mensuales según la función, la categoría del edificio y si el puesto contempla vivienda.
La comparación con septiembre muestra aumentos en los básicos de las distintas funciones. Por ejemplo, el sueldo de un encargado permanente de primera categoría con vivienda pasó de $1.267.799 a $1.316.343, mientras que el de uno sin vivienda subió de $1.452.618 a $1.504.674.
Cuánto subieron los básicos de los encargados de edificios
Para un encargado permanente de primera categoría con vivienda, el básico aumentó $48.544 entre septiembre y octubre, una variación del 3,8%. En el caso de uno sin vivienda, la diferencia fue de $52.056, equivalente a cerca del 3,6%.
La actualización también alcanzó a otras funciones. El básico de un mayordomo de primera categoría con vivienda pasó de $1.306.909 a $1.356.196, mientras que el de un intendente subió de $1.756.283 a $1.810.032.
Cuánto cobran los encargados y el resto del personal en noviembre
Los siguientes son los básicos mensuales establecidos para octubre, que se cobran en noviembre:
Encargado permanente con vivienda
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Primera categoría: $1.316.343
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Segunda categoría: $1.261.495
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Tercera categoría: $1.206.648
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Cuarta categoría: $1.096.952
Encargado permanente sin vivienda
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Primera categoría: $1.504.674
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Segunda categoría: $1.441.979
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Tercera categoría: $1.379.285
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Cuarta categoría: $1.253.895
Ayudante permanente con vivienda
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Primera categoría: $1.316.343
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Segunda categoría: $1.261.495
-
Tercera categoría: $1.206.648
-
Cuarta categoría: $1.096.952
Ayudante permanente sin vivienda
-
Primera categoría: $1.504.674
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Segunda categoría: $1.441.979
-
Tercera categoría: $1.379.285
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Cuarta categoría: $1.253.895
Ayudante de media jornada
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Primera categoría: $752.337
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Segunda categoría: $720.990
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Tercera categoría: $689.642
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Cuarta categoría: $626.948
Personal asimilado con vivienda
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Primera categoría: $1.316.343
-
Segunda categoría: $1.261.495
-
Tercera categoría: $1.206.648
-
Cuarta categoría: $1.096.952
Personal asimilado sin vivienda
-
Primera categoría: $1.504.674
-
Segunda categoría: $1.441.979
-
Tercera categoría: $1.379.285
-
Cuarta categoría: $1.253.895
Mayordomo con vivienda
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Primera categoría: $1.356.196
-
Segunda categoría: $1.299.688
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Tercera categoría: $1.243.180
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Cuarta categoría: $1.130.164
Mayordomo sin vivienda
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Primera categoría: $1.556.232
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Segunda categoría: $1.491.389
-
Tercera categoría: $1.426.546
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Cuarta categoría: $1.296.860
Intendente
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Todas las categorías: $1.810.032
Personal con más de una función con vivienda
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Primera categoría: $1.316.343
-
Segunda categoría: $1.261.495
-
Tercera categoría: $1.206.648
-
Cuarta categoría: $1.096.952
Personal con más de una función sin vivienda
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Primera categoría: $1.504.674
-
Segunda categoría: $1.441.979
-
Tercera categoría: $1.379.285
-
Cuarta categoría: $1.253.895
Cuánto cobran el personal de vigilancia y otras funciones
La planilla también fija los siguientes básicos mensuales para el personal de vigilancia, guardacoches y otras funciones del convenio:
Encargado de guardacoches con vivienda
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Todas las categorías: $1.148.903
Encargado de guardacoches sin vivienda
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Todas las categorías: $1.230.245
Personal de vigilancia nocturna
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Todas las categorías: $1.339.194
Personal de vigilancia diurna
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Todas las categorías: $1.260.779
Personal de vigilancia de media jornada
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Todas las categorías: $630.390
Encargado no permanente con vivienda
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Todas las categorías: $738.455
Encargado no permanente sin vivienda
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Todas las categorías: $785.781
Ayudante temporario
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Todas las categorías: $1.239.172
Ayudante temporario de media jornada
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Todas las categorías: $619.586
Cuáles son los adicionales para los encargados de edificios
Además de los básicos, la planilla salarial establece adicionales por tareas específicas, antigüedad y otras condiciones laborales. Los importes informados para octubre son los siguientes:
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Retiro de residuos: $2.459,70 por unidad destinada a vivienda u oficina
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Clasificación de residuos: $42.366
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Valor vivienda: $9.036,40
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Plus por antigüedad previsto en los incisos D, E, H, N y P de los artículos 7 y 8: $12.539 por año
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Plus por antigüedad previsto en el artículo 11: $25.077,90 por año
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Limpieza de cocheras: $33.566,70
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Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10
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Jardín: $33.566,70
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Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60
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Viáticos: $93.483,60]
La escala también contempla un plus del 50% por zona desfavorable y un adicional del 10% por el título de encargado integral de edificio. Su aplicación depende de las condiciones previstas en el convenio y de la situación de cada trabajador.