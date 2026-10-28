Sueldos de encargados de edificios: cuánto subieron los básicos

Los básicos de octubre tuvieron aumentos respecto de septiembre y se cobran en noviembre. Cuánto corresponde según la categoría

Los encargados de edificios y el resto de los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo del sector cobrarán en noviembre los salarios correspondientes a octubre de 2026. La nueva escala establece los básicos mensuales según la función, la categoría del edificio y si el puesto contempla vivienda.

La comparación con septiembre muestra aumentos en los básicos de las distintas funciones. Por ejemplo, el sueldo de un encargado permanente de primera categoría con vivienda pasó de $1.267.799 a $1.316.343, mientras que el de uno sin vivienda subió de $1.452.618 a $1.504.674.

Cuánto subieron los básicos de los encargados de edificios

Para un encargado permanente de primera categoría con vivienda, el básico aumentó $48.544 entre septiembre y octubre, una variación del 3,8%. En el caso de uno sin vivienda, la diferencia fue de $52.056, equivalente a cerca del 3,6%.

La actualización también alcanzó a otras funciones. El básico de un mayordomo de primera categoría con vivienda pasó de $1.306.909 a $1.356.196, mientras que el de un intendente subió de $1.756.283 a $1.810.032.

Cuánto cobran los encargados y el resto del personal en noviembre

Los siguientes son los básicos mensuales establecidos para octubre, que se cobran en noviembre:

Encargado permanente con vivienda

Primera categoría: $1.316.343

Segunda categoría: $1.261.495

Tercera categoría: $1.206.648

Cuarta categoría: $1.096.952

Encargado permanente sin vivienda

Primera categoría: $1.504.674

Segunda categoría: $1.441.979

Tercera categoría: $1.379.285

Cuarta categoría: $1.253.895

Ayudante permanente con vivienda

Primera categoría: $1.316.343

Segunda categoría: $1.261.495

Tercera categoría: $1.206.648

Cuarta categoría: $1.096.952

Ayudante permanente sin vivienda

Primera categoría: $1.504.674

Segunda categoría: $1.441.979

Tercera categoría: $1.379.285

Cuarta categoría: $1.253.895

Ayudante de media jornada

Primera categoría: $752.337

Segunda categoría: $720.990

Tercera categoría: $689.642

Cuarta categoría: $626.948

Personal asimilado con vivienda

Primera categoría: $1.316.343

Segunda categoría: $1.261.495

Tercera categoría: $1.206.648

Cuarta categoría: $1.096.952

Personal asimilado sin vivienda

Primera categoría: $1.504.674

Segunda categoría: $1.441.979

Tercera categoría: $1.379.285

Cuarta categoría: $1.253.895

Mayordomo con vivienda

Primera categoría: $1.356.196

Segunda categoría: $1.299.688

Tercera categoría: $1.243.180

Cuarta categoría: $1.130.164

Mayordomo sin vivienda

Primera categoría: $1.556.232

Segunda categoría: $1.491.389

Tercera categoría: $1.426.546

Cuarta categoría: $1.296.860

Intendente

Todas las categorías: $1.810.032

Personal con más de una función con vivienda

Primera categoría: $1.316.343

Segunda categoría: $1.261.495

Tercera categoría: $1.206.648

Cuarta categoría: $1.096.952

Personal con más de una función sin vivienda

Primera categoría: $1.504.674

Segunda categoría: $1.441.979

Tercera categoría: $1.379.285

Cuarta categoría: $1.253.895

Cuánto cobran el personal de vigilancia y otras funciones

La planilla también fija los siguientes básicos mensuales para el personal de vigilancia, guardacoches y otras funciones del convenio:

Encargado de guardacoches con vivienda

Todas las categorías: $1.148.903

Encargado de guardacoches sin vivienda

Todas las categorías: $1.230.245

Personal de vigilancia nocturna

Todas las categorías: $1.339.194

Personal de vigilancia diurna

Todas las categorías: $1.260.779

Personal de vigilancia de media jornada

Todas las categorías: $630.390

Encargado no permanente con vivienda

Todas las categorías: $738.455

Encargado no permanente sin vivienda

Todas las categorías: $785.781

Ayudante temporario

Todas las categorías: $1.239.172

Ayudante temporario de media jornada

Todas las categorías: $619.586

Cuáles son los adicionales para los encargados de edificios

Además de los básicos, la planilla salarial establece adicionales por tareas específicas, antigüedad y otras condiciones laborales. Los importes informados para octubre son los siguientes:

Retiro de residuos: $2.459,70 por unidad destinada a vivienda u oficina

Clasificación de residuos: $42.366

Valor vivienda: $9.036,40

Plus por antigüedad previsto en los incisos D, E, H, N y P de los artículos 7 y 8: $12.539 por año

Plus por antigüedad previsto en el artículo 11: $25.077,90 por año

Limpieza de cocheras: $33.566,70

Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10

Jardín: $33.566,70

Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60

Viáticos: $93.483,60]

La escala también contempla un plus del 50% por zona desfavorable y un adicional del 10% por el título de encargado integral de edificio. Su aplicación depende de las condiciones previstas en el convenio y de la situación de cada trabajador.