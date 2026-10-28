El 60,7% de las empresas carece de talleres de capacitación para prevenir el acoso laboral

Los datos se presentarán en el 22° Congreso Nacional de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina el 30 de octubre en la UCA

Una profunda falencia en las herramientas institucionales de prevención del acoso y el maltrato laboral se desprenden del Estudio sobre Bienestar Emocional y Clima Laboral en las Organizaciones, realizado por la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (AdRHA). De acuerdo con el informe, realizado por esta organización sobre una muestra de más de 500 líderes y referentes del sector, el 60,7% de los profesionales encuestados percibe que los talleres e instancias de capacitación sobre prevención del acoso laboral son inexistentes en la organización donde trabaja.

El estudio realiza también una medición cualitativa del entorno laboral: el acoso, la violencia y el maltrato resultaron ser la categoría temática con mayor carga de evaluación negativa en las respuestas abiertas de los participantes. Las expresiones exponen situaciones de abuso de poder, desprotección y una demanda urgente de canales de denuncia independientes y capacitaciones sostenidas en el tiempo.

Al respecto, Luis Etchenique, Coordinador de la comunidad de Diversidad e Inclusión de AdRHA, señaló: "Este relevamiento expone de forma ineludible que la prevención del acoso y el maltrato laboral no puede seguir tratándose como un tema periférico. Que más del 60% de los profesionales perciban como inexistentes los talleres de formación revela una deuda estructural. En AdRHA creemos que cuidar a las personas es la base del bienestar y de un liderazgo innovador. Por eso, los protocolos deben cumplirse: ante una situación de maltrato laboral, la organización tiene que investigar y actuar, protegiendo a quien lo sufre y nunca castigando a quien lo denuncia".

Las conclusiones completas de este relevamiento serán presentadas en el marco del 22° Congreso Nacional de AdRHA, que se llevará a cabo bajo el lema "Liderando La RHevolución" el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 08:30 hs en el Auditorio San Agustín de la UCA (Puerto Madero, CABA). El encuentro reunirá a más de 400 directivos y especialistas, y contará con la participación del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A lo largo de la jornada, el evento ofrecerá un espacio de actualización, networking y reflexión sobre la transformación estratégica del sector. La agenda plenaria incluirá temas como Seguridad Psicológica, Prevención y Bienestar, Visión estratégica y transformación, IA aplicada al trabajo, y habrá referentes ejecutivos de BIND, DIA, L’Oréal y Bayer. De forma complementaria, se realizarán espacios de Work Café enfocados en expectativas salariales, el futuro de las compensaciones y la gestión del clima laboral.