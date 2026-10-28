Raphael Braine Bonnaire, nuevo Director General de Air Liquide Argentina y Uruguay

Con 10 años en la compañía, el ejecutivo francés lideró áreas de Digital & IT, Control de Operaciones y Optimización de Procesos en Europa y América

Air Liquide, líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, anunció la designación de su nuevo Director General para las filiales industriales de Argentina y Uruguay, Raphael Braine Bonnaire.

Al ser consultado sobre el desafío, el ejecutivo señaló: "Es un honor asumir la dirección de Air Liquide en Argentina y Uruguay. Sumarme a la historia de una de las primeras filiales del Grupo fuera de Francia, con más de 80 años de presencia local, representa un orgullo enorme. Además, tiene un significado personal muy especial: un 'guiño de la vida', ya que fue justamente en Argentina donde inicié mi carrera profesional hace 12 años".

"Respecto a los ejes de mi gestión, el punto de partida innegociable es la seguridad: un valor fundamental que guía cada acción para nuestros colaboradores, contratistas, clientes y pacientes. En segundo lugar, buscaremos acompañar e impulsar al sector industrial en su crecimiento y búsqueda de competitividad. Air Liquide es un termómetro fiel de la economía, ya que nuestros gases abastecen tanto a grandes industrias como a PyMEs. Por último, nos enfocaremos en la transformación interna, adaptándonos a las nuevas formas de trabajo y capitalizando tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial", completó.

Perfil de líder

Con más de una década de trayectoria dentro de Air Liquide, Braine Bonnaire ha construido una visión integral del negocio tras desempeñarse en roles estratégicos tanto en Europa como en América. Entre sus cargos anteriores destacan la dirección de Digital & IT en Francia y el liderazgo en Control de Operaciones para el Hub de las Américas, con base en Estados Unidos.

Previo a asumir su nueva posición, se desempeñó como Director General en Uruguay y posteriormente como Líder de Optimización de Procesos para LATAM, donde impulsó fuertemente la simplificación de procesos, nuevas metodologías de trabajo y la implementación de Inteligencia Artificial en la región.

Braine Bonnaire es Ingeniero y cuenta con un MBA del prestigioso Collège des Ingénieurs (Francia), programa financiado por la industria y reservado para un selecto grupo de profesionales a nivel global.

Su experiencia profesional incluye además roles de gestión financiera en Francia y pasantías en el departamento de Estrategia y Finanzas de GEFCO en Argentina y en la consultora Daydream Sales Force en Shanghái, China.

Apoyado en su sólida experiencia internacional y visión de liderazgo, Raphael liderará la ejecución local del nuevo plan estratégico de la compañía, mientras continúa acompañando la transformación de la industria y la salud para potenciar el crecimiento de ambas filiales.