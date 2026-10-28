LATAM Airlines cambia el sistema de pago de viáticos en cinco países con Takenos

Con la colaboración de Takenos, la aerolínea apuesta por la digitalización financiera para simplificar el acceso y la gestión de gastos corporativos

Takenos implementa una solución para gestionar los pagos operativos de LATAM Airlines en cinco países de América Latina. El sistema permite distribuir viáticos a tripulantes y personal de mantenimiento mediante un proceso unificado que reemplaza el uso de efectivo y de intermediarios locales en cada mercado.

El acuerdo alcanza a más de 5.000 personas. La implementación ya está en marcha y continuará expandiéndose durante los próximos meses, según informaron las compañías.

La solución permite centralizar la distribución de pagos en múltiples monedas, con liquidación en el día y conciliación automatizada por país. La iniciativa forma parte del proceso de transformación digital de LATAM Airlines y cuenta con infraestructura de stablecoins provista por Rain.

Cómo funciona el sistema de pagos de Takenos para LATAM Airlines

La solución implementada por Takenos permite gestionar los viáticos de tripulantes y personal de mantenimiento mediante un proceso unificado para los cinco países alcanzados por el acuerdo.

El sistema incluye las siguientes características:

Reemplaza el uso de efectivo y la intervención de intermediarios locales en cada mercado

Centraliza la dispersión de pagos en distintas monedas

Contempla la liquidación en el día

Incorpora la conciliación automatizada por país

El acuerdo comprende a más de 5.000 personas entre tripulantes y personal de mantenimiento. La implementación ya comenzó y está previsto que continúe ampliándose durante los próximos meses.

Las compañías no precisaron cuáles son los cinco países incluidos en esta etapa, el cronograma de expansión ni la fecha prevista para completar el despliegue.

Qué dijeron Takenos y LATAM Airlines sobre el acuerdo

Lucas Posada, CEO de Takenos, se refirió al trabajo conjunto con LATAM Airlines y al alcance de la implementación para las operaciones de la compañía.

"Trabajar junto a LATAM Airlines y hacer sus operaciones más eficientes es un paso importante para nosotros en nuestra misión por crear las conexiones financieras necesarias en toda la región. Para la industria fintech, es una gran señal de que grandes compañías confían en nuestras soluciones", señaló Posada.

Por su parte, Mónica Piccinin, Crew Support Manager de LATAM Airlines, destacó el aporte de Takenos al proceso de pago de viáticos de las tripulaciones.

"Takenos ha desempeñado un rol clave en la evolución del proceso de pago de viáticos a nuestras tripulaciones, aportando agilidad y simplicidad a la operación y contribuyendo al proceso de transformación digital de LATAM Airlines", afirmó.

Las declaraciones se enmarcan en la implementación de un sistema que busca unificar la gestión de los viáticos en los mercados alcanzados por el acuerdo.

El rol de Rain y la infraestructura de stablecoins

La solución también utiliza infraestructura de stablecoins provista por Rain. Según explicó Farooq Malik, CEO y cofundador de la compañía, esta tecnología permite que los tripulantes y el personal de mantenimiento reciban, mantengan y utilicen los fondos correspondientes a sus viáticos.

"Las tripulaciones aéreas cruzan fronteras todos los días. Su dinero debería moverse con la misma facilidad. Takenos está simplificando la distribución de viáticos de LATAM Airlines en cinco países, y la infraestructura de stablecoins de Rain permite que los tripulantes y el personal de mantenimiento reciban, mantengan y utilicen esos fondos. Es un gran ejemplo de cómo las stablecoins se están integrando en todo tipo de flujos de pago tradicionales para aumentar la eficiencia y reducir la complejidad para las empresas, al tiempo que facilitan la vida de quienes trabajan en ellas", señaló Malik.

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener un valor vinculado a un activo de referencia, como una moneda fiduciaria. En este acuerdo, Rain aporta la infraestructura de stablecoins mencionada por sus directivos para la gestión de los fondos destinados al personal de LATAM Airlines.

La información difundida no especifica qué stablecoins se utilizan, cuáles son las monedas involucradas ni qué procedimientos se aplican para convertir los fondos entre distintos mercados.

Tampoco se informaron los costos del servicio, las condiciones de custodia de los activos ni los resultados cuantitativos de la implementación frente al sistema anterior.

Takenos y sus servicios de pagos internacionales

Takenos ofrece infraestructura financiera para empresas y personas que realizan operaciones internacionales. Según la información proporcionada por la compañía, su plataforma tiene presencia en sectores como el turismo, el trabajo remoto, el comercio exterior y la economía digital.

La empresa también ofrece servicios para viajeros y trabajadores que necesitan administrar fondos y realizar pagos en el exterior. Entre sus herramientas se encuentra una tarjeta internacional emitida por Rain, destinada a efectuar gastos.

La infraestructura utilizada para gestionar los viáticos del personal de LATAM Airlines es la misma que, según Takenos, emplean cotidianamente viajeros y trabajadores para realizar sus pagos.

El acuerdo con la aerolínea incorpora esa infraestructura a la gestión de viáticos de una operación regional. La implementación alcanza a más de 5.000 tripulantes y trabajadores de mantenimiento en cinco países de América Latina y continuará expandiéndose en los próximos meses.

Por el momento, las compañías no detallaron los mercados incluidos, el calendario de las próximas etapas ni indicadores sobre el volumen de fondos procesados mediante el sistema.