Construir marca personal: las personas saben hacer, pero no saben demostrarlo

La marca personal no se construye de manera aislada sino con coherencia. El CV demuestra experiencia, las redes amplifican los vìnculos.

Casi todas las conversaciones sobre carrera que tengo terminan en la misma dificultad: no es que la gente no sepa hacer cosas, es que le cuesta ponerlas en palabras y mostrarlas.

Hace unos días lo pregunté en LinkedIn: ¿qué es lo que más te frena hoy para pensar tu próximo paso profesional? Respondieron 83 personas. El 43% eligió "Me cuesta mostrar mi valor" y el 31%, "No tengo claro hacia dónde ir".

No es un estudio: es mi red y un puñado de votos. Pero coincide con lo que veo desde hace más de treinta años, primero en Recursos Humanos y hoy acompañando a profesionales en su desarrollo. Y creo que las dos respuestas son, en el fondo, una sola: cuando no se ve con claridad lo que uno ya tiene, es difícil mostrarlo y más difícil elegir hacia dónde seguir.

Ponerle nombre a lo que ya sos

Antes de pensar hacia dónde ir, conviene poder decir con claridad quién sos hoy como profesional. No desde el deseo, sino desde la experiencia real.

Suena simple y casi nadie lo hace. Solemos presentarnos con un cargo, y un cargo dice poco de lo que hacemos, de lo que sabemos y de lo que aportamos, que son tres cosas distintas. Cuando no distinguimos entre ellas aparece uno de dos riesgos:

inflarnos para impresionar

achicarnos para no molestar

Hay una pista que casi siempre se pasa por alto: lo que otros te reconocen. Por qué te consultan, qué resolvés sin demasiado esfuerzo, qué te piden una y otra vez. Eso que te sale natural y consistente suele ser, justamente, lo que menos ves.

Elegir un foco no es cerrarse

La segunda respuesta de la encuesta, "no tengo claro hacia dónde ir", rara vez habla de falta de opciones. Muchas veces es lo contrario: tener tantas posibilidades que cuesta elegir. Y no hablo solo de posibilidades laborales: también de estudios y experiencias.

Una carrera no es una línea recta ni se hereda ni se improvisa: se construye con decisiones. Cambiar de rumbo no es fallar, y no hay un único camino correcto. Lo que sí ayuda es ordenar el mapa. Un rol de gestión puede volverse liderazgo, uno de comunicación puede volverse divulgación, uno de consultoría puede volverse acompañamiento.

Especializarse tampoco es cerrarse: es profundizar. Es pasar de saber de todo a ser referente en algo, combinando tres ingredientes: lo que hiciste, lo que te interesa de verdad y lo que el contexto realmente permite. Y elegir, en este sentido, es renunciar con criterio.

Mirar el CV desde la experiencia del otro

Dolores Lavaque es coach Ontológica Empresarial. Gentileza de Dolores Lavaque Studio.

Cuando volcamos todo en un CV debemos saber que no se trata de una autobiografía: es un primer filtro, y responde una sola pregunta: ¿esta persona vale la pena para una entrevista? Pensarlo desde la mirada de quien lee, y no desde el ego propio, cambia casi todo.

Contar experiencia no es enumerar tareas. No es lo mismo escribir "responsable de" que explicar qué resolviste, para qué y con qué impacto. Y lo que se saca, ordena más que lo que se agrega: los cursos que ya no te representan, las experiencias que no suman al foco actual, los detalles técnicos sin contexto.

Esa claridad es una forma de respeto hacia quien te lee. Y también hacia vos, porque para decidir qué dejar afuera primero tuviste que decidir qué querés mostrar. Un buen chequeo final: si leyeras tu propio CV, ¿te volverías a llamar?

Todo comunica: lo que escribís, la foto de tu perfil, el tono con el que respondés un mensaje, la forma en que te presentás en una reunión.

Tu marca personal no es solo lo que decís de vos: es lo que los demás dicen cuando vos no estás. Por eso no se trata de mostrarse más, sino de mostrarse mejor, y con coherencia: que lo que digo, lo que muestro y lo que hago estén alineados con lo que soy. No hace falta publicar todo el tiempo ni exponerse. Hace falta estar disponible cuando la oportunidad aparece.

Lo mismo vale para los vínculos. El networking que funciona no es pedir, es construir relación antes de necesitarla, con curiosidad genuina y sin invadir. Y una regla que sirve para todo lo anterior: si no lo dirías en una conversación real, no lo publiques.

Coherencia construye marca personal

La identidad, la carrera, la marca, el CV y LinkedIn no son piezas sueltas. La identidad sostiene todo, la marca da coherencia, el CV prueba la experiencia, LinkedIn la amplifica y los vínculos la conectan. Por eso conviene revisar si tu CV dice lo mismo que tu perfil, y si tu forma de presentarte coincide con hacia dónde querés ir.

Nada de esto necesita hacerse rápido ni perfecto. Lo que suele frenar es siempre lo mismo: el miedo a exponerse, la falta de constancia, la comparación con otros, las dudas internas. Y la salida casi nunca es más exigencia, sino un plan chico y realista: bajar la exigencia y subir la constancia.

Claridad antes que velocidad. Coherencia antes que visibilidad. Acción antes que perfección. La carrera no se diseña desde la urgencia, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo.

No sos un perfil en construcción: sos un profesional en proceso consciente. Y casi siempre lo que hace falta no es convertirse en otra persona ni armar un personaje, sino ordenar lo que ya sos, ponerle palabras y elegir un próximo paso posible, aunque no sea perfecto.

*Dolores Lavaque es coach Ontológica Empresarial certificada por Newfield Consulting y la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con formación en Neurociencias aplicadas al Liderazgo por la Universidad de San Andrés, más de 30 años de experiencia en Recursos Humanos y es fundadora de Dolores Lavaque Studio.