El Fondo de Asistencia Laboral le restará ingresos a la ANSES. CEPA calculó su impacto. Qué deben hacer las empresas con los aportes por empleados

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que redirigió algunos de los aportes que realizan los empleadores a la seguridad social a cuentas con las que podrán pagar indemnizaciones laborales, también le restará ingresos a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que en su primer año de aplicación, los Fondos FAL representarán el valor del equivalente a unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales.

La medida se promovió dentro de la Reforma Laboral impulsada por el Presidente Javier Milei y aprobada en el Congreso de la Nación a principio de 2026, dentro de la estrategia del Gobierno Nacional para reducir los costos y el riesgo de emplear, con el fin de motivar la generación de puestos de trabajo registrados. Fue una de las iniciativas con las que La Libertad Avanza busca frenar el avance de la informalidad.

El cambio en el pago de aportes de empleadores comenzaría a aplicarse finalmente en diciembre próximo, luego de dos instancias de demora que sufrió este año. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas antes de que comience a regir este nuevo esquema?

Cuántas jubilaciones representan los fondos FAL

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral y reglamentado por la Resolución General ARCA 5907/2026, se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones en el caso de las MiPyMEs y del 1% en el resto de los empleadores privados. Ese aporte no es un costo adicional para las empresas: se detrae de las contribuciones patronales que hoy financian al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares.

Por lo tanto, todo lo que ingresa al FAL es recaudación que deja de percibir el sistema de Seguridad Social. Para estimar su impacto, el CEPA proyectó la masa salarial del sector privado por tamaño de empleador a partir del Boletín de Seguridad Social y se aplicaron las alícuotas correspondientes desde el período devengado diciembre 2026. Así, calculó que en el primer año de vigencia (si se concreta su inicio, sería de diciembre 2026 a noviembre 2027) la merma de ingresos a la ANSES alcanzaría los $4.296.542 millones. En el segundo año, el monto ascendería a $4.664.875 millones."En los 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar $8.961.417 millones ($9,0 billones). En promedio, el FAL detrae 373.392 millones de pesos por mes, con picos en los meses en que se liquida el aguinaldo", concluye CEPA.

CEPA: informe sobre el FAL, octubre 2026

A la vez, estimaron que, convertido al tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 ($1.542,8 por dólar), el costo del FAL para la Seguridad Social sería de u$s2.785 millones en el primer año y de u$s3.024 millones en el segundo, con un promedio de u$s2.904 millones anuales. Esto equivale al 7,2% de lo que la Seguridad Social recaudó en los últimos doce meses (u$s38.527 millones).

Tomando como monto de jubilación mínima la de noviembre de 2026 -$444.027,73-, surge que en un año con trece haberes (incluido el aguinaldo), una jubilación mínima suma $5.772.360. Los $4.296.542 millones que el FAL le resta a la Seguridad Social en su primer año equivalen a unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales; en el segundo año, a unas 808.100.

"Si se incluye el bono de $70.000 en los doce meses, la jubilación mínima anual asciende a $6.612.360 y la equivalencia se ubica en 649.800 y 705.500 haberes, respectivamente", aclararon los analistas en un informe del Centro de Economía Política Argentina enviado a iProfesional.

CEPA: informe sobre el FAL, octubre 2026

¿Qué deben hacer los empleadores antes del 1 de diciembre?

Tras la última prorroga, la implementación del FAL comenzará el 1 de diciembre de 2026, por lo que los primeros aportes correspondientes a los salarios devengados en diciembre serán transferidos durante enero. Para las empresas que deben comenzar a implementar el nuevo régimen, el desafío inmediato será llegar a la fecha indicada con la cuenta abierta, el vehículo de inversión definido, el ID FAL obtenido y los procesos internos preparados para incorporar el nuevo esquema a la gestión habitual.

"El principal riesgo en esta instancia es pensar el FAL exclusivamente como una cuestión de liquidación. Su implementación requiere coordinación entre Recursos Humanos, Finanzas, Administración y Payroll, porque incorpora decisiones que exceden el procesamiento mensual de la nómina", explicó Alejandra Guzmán, Gerente de Legales de Grupo Gestión.

En este escenario, Grupo Gestión identificó las principales decisiones que las organizaciones deberían abordar para una implementación efectiva y a tiempo:

Elección de la entidad

Entre las principales decisiones se encuentran la selección de una entidad habilitada para administrar el FAL, la definición del vehículo de inversión (que podrá instrumentarse mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados), la apertura de la cuenta individual correspondiente y la obtención del ID FAL, identificador necesario para canalizar los aportes. De no informar un ID FAL válido ante ARCA, la Comisión Nacional de Valores (CNV) le asignará de oficio un vehículo de inversión de manera predeterminada.

¿Cuánto hay que pagar?

El esquema establece contribuciones mensuales diferenciadas según el tamaño de la empresa, calculadas sobre la base utilizada para determinar las contribuciones patronales al SIPA:

1% para grandes empleadores

2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.

No se trata, sin embargo, de un costo extra en términos absolutos. ARCA detrae automáticamente el importe destinado al FAL de las contribuciones patronales con destino al SIPA, al INSSJP, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares (salvo en las relaciones comprendidas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral). Si esas contribuciones no alcanzan para cubrirlo, la diferencia no puede trasladarse a períodos posteriores. Por eso, el impacto real dependerá de la situación contributiva de cada empleador. Finalmente, los fondos se acumularán en una cuenta individual por empleador y podrán generar rendimientos mediante los instrumentos de inversión previstos en la normativa."

¿Qué cambios requiere hacer la organización?

Las empresas en esta etapa final deben definir responsabilidades, ordenar circuitos internos y preparar los procesos necesarios para la implementación. El área de Recursos Humanos deberá trabajar de manera coordinada con Legales, Administración, Finanzas, y Payroll para establecer responsables en cada etapa, completar las gestiones pendientes y definir cómo se integrará el FAL a los procesos habituales de liquidación y pago.

El calendario también suma un condicionante: los feriados de noviembre decretados para recibir la visita del Papa León XIV, que afecta la agenda bancaria en la que pueden concretarse las elecciones de vehículos y apertura de cuentas. Para aquellas empresas que deban coordinar aperturas de cuentas, validaciones u otros trámites, anticipar estas gestiones puede resultar especialmente relevante.

¿Servirá el FAL para incentivar la creación de puestos de trabajo?

Pese a que se presentó el FAL como una mejora de los costos de emplear, hasta el momento los cambios introducidos por la Reforma Laboral no produjeron un efecto de repunte del empleo formal como esperaba el Gobierno. Más aun, la caída del empleo privado registradosuma 14 meses consecutivos, según el Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones, informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Los especialistas económicos dudan de que el FAL sea un ingrediente que cambie el panorama del empleo en Argentina: "La reforma laboral y, en particular, el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que ya se encuentra reglamentado y que reduce transitoriamente las contribuciones patronales, no lograron todavía revertir la caída del empleo registrado. El impacto del FAL, que empieza a regir en noviembre, pretende aceitar las relaciones laborales, cubriendo parte de las indemnizaciones con fondos de ANSES. Es difícil estimar el impacto que esta flexibilización pueda tener en la contratación de nuevos trabajadores, pero descartamos que sea inmediata. Por ahora, parecen insuficientes para compensar el impacto de la menor actividad y sustitución de importaciones en sectores intensivos en mano de obra", dijo al respecto la consultora Labor, Capital, Growth (LCG).