Gire designa a Pablo Neumann como Director Comercial

Con más de 25 años de trayectoria en medios de pago y alianzas comerciales, Neumann asume el liderazgo del área comercial de Gire

Gire, empresa dueña de Rapipago, anuncia el nombramiento de Pablo Neumann como Director Comercial. Desde su nuevo rol, estará a cargo de liderar el área y acompañar el desarrollo comercial de la compañía.

"Asumir la Dirección Comercial es una oportunidad para seguir desarrollando el negocio y acompañar a nuestros clientes con soluciones que respondan a sus necesidades. En un mercado de pagos y cobranzas en constante evolución, queremos seguir fortaleciendo nuestra propuesta, combinando tecnología, eficiencia y cercanía", señala Pablo Neumann, Director Comercial de Gire.

Perfil de líder

Neumann se incorporó a Gire en 2024 como Gerente de Medios de Pago. Antes, se desempeñó como Head de Alianzas y Medios de Pago en Almundo, donde estuvo a cargo del desarrollo del negocio y la gestión de resultados de una nueva unidad. Previamente, ocupó posiciones de liderazgo en Prisma Medios de Pago y First Data (hoy Fiserv), donde fue Gerente de Establecimientos.

Es Licenciado en Marketing por la Universidad del Salvador y cuenta con formación ejecutiva en Ventas por la UADE. A lo largo de su carrera, desarrolló experiencia en negociación, gestión de alianzas y desarrollo de oportunidades comerciales.