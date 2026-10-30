Culpa por descansar y el "ocio" como una lista de tareas pendientes

No hacer nada es, paradógicamente, algo muy difícil de hacer. Pero descansar es aquello que permite recuperar energía para cumplir los objetivos

Llega el fin de semana. No hay reunión, despertador ni una obligación inmediata. Por fin aparece un rato libre. Pero, en lugar de disfrutarlo, surge un pensamiento conocido: "debería estar haciendo algo". Ordenar la casa. Entrenar. Adelantar trabajo. Terminar ese libro. Hacer el curso que quedó pendiente. Contestar mensajes. Incluso descansar parece necesitar una justificación. En una sociedad atravesada por la velocidad, la hiperconexión y el mandato de productividad, "no hacer nada" puede resultar sorprendentemente difícil. Y lo que parece simplemente una cuestión de organización puede terminar afectando la salud.

Muchas veces no es que sintamos que tenemos menos tiempo, sino que vivimos con más demandas, estímulos y expectativas. Queremos hacer todo, cumplir con todo, responder rápido y ser productivos constantemente. Vale la pena preguntarnos si el problema es el tiempo o las expectativas que ponemos sobre él.

Culpa por descansar: parar se siente como perder el tiempo

Existe una escena cada vez más habitual: finalmente aparece el momento que esperábamos para descansar y, sin embargo, cuesta disfrutarlo. La "culpa por descansar" es la sensación de que descansar es perder el tiempo o ser poco productivo. Pero el descanso no es un premio por trabajar mucho, sino una necesidad para recuperar energía, cuidar la salud y rendir mejor.

Descansar no nos aleja de nuestros objetivos; muchas veces es lo que nos permite alcanzarlos desde el disfrute y no desde la obligación. La cultura de la productividad puede reforzar precisamente el fenómeno contrario. A eso se suma la exposición permanente a través de las redes sociales a personas que trabajan, entrenan, estudian, viajan, cocinan, emprenden o parecen aprovechar cada minuto del día.

Esto puede alimentar la sensación de que nunca es suficiente y generar ansiedad. La cultura de la productividad y las redes sociales refuerzan la idea de que siempre deberíamos estar haciendo algo más.

Hasta el ocio entra a la lista de pendientes

La exigencia puede avanzar incluso sobre aquellas actividades que, en teoría, elegimos simplemente porque nos gustan. La serie que "hay que" terminar. Los libros acumulados en la mesa de luz. La lista de películas pendientes. El curso que compramos y todavía no empezamos. El entrenamiento que no hicimos. Los lugares que deberíamos conocer. De pronto, el tiempo libre también tiene objetivos, rendimiento y casilleros para marcar como cumplidos.

A veces acumulamos más objetivos o listas de pendientes de los que realmente podemos sostener, y eso nos hace sentir que estamos ‘en falta’. Aprender a priorizar también es una forma de cuidar la salud mental.

Por eso, incluso algo aparentemente positivo como querer aprovechar mejor nuestro tiempo puede volverse contraproducente cuando deja de existir espacio para simplemente disfrutar. Cuando el ocio se convierte en una lista de tareas, deja de cumplir su función principal: brindar disfrute, descanso y bienestar. Hay que recuperar pequeños momentos de disfrute, sin una finalidad productiva como una forma de protección frente a las múltiples demandas cotidianas.

El cuerpo y la mente pagan la cuenta

Vivir permanentemente con la sensación de estar llegando tarde, de tener algo pendiente o de no haber hecho suficiente no es inocuo.

Vivir apurados genera estrés, dificulta disfrutar el presente y puede afectar la concentración, el descanso y las relaciones. Con el tiempo, el cuerpo y la mente permanecen en un estado de alerta que termina desgastando.

Sostener esa sensación en el tiempo puede aumentar el estrés y la ansiedad, alterar el sueño y favorecer el agotamiento físico y emocional, además de deteriorar la calidad de vida y los vínculos.

5 señales de que esta exigencia afecta la salud

Aunque cada persona atraviesa estas situaciones de manera diferente, algunas manifestaciones pueden ayudar a reconocer cuándo la exigencia empieza a ocupar demasiado espacio:

Sentís culpa cuando descansás o aparece inmediatamente la idea de que deberías estar haciendo algo "útil". Vivís con la sensación de estar llegando tarde o corriendo detrás de tus obligaciones. Lo que hacés nunca parece suficiente, incluso después de haber cumplido muchos objetivos. Las actividades de ocio empiezan a sentirse como obligaciones y generan frustración cuando no lográs completarlas. El estrés comienza a afectar el sueño, la concentración, los vínculos o la capacidad de disfrutar de las experiencias cotidianas.

No se trata, por supuesto, de abandonar responsabilidades ni de dejar de organizar el tiempo. La diferencia aparece cuando la productividad se convierte en una exigencia permanente y descansar empieza a generar malestar.

Priorizarse de vez en cuando no es egoísmo; es una forma de proteger nuestra salud mental. Y si esa sensación de correr permanentemente detrás del tiempo se vuelve constante y comienza a afectar el bienestar, se recomienda buscar ayuda profesional.

Porque quizás aprovechar verdaderamente el tiempo no signifique conseguir hacer cada vez más cosas. A veces, también significa poder parar sin sentir culpa por hacerlo.

*Juan David Jurado es Psicólogo clínico y deportivo (M.N. 80255), en DIM Centros de Salud.