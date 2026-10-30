Cómo trabajar en Arcor y cuáles son las búsquedas laborales abiertas

Grupo Arcor tiene búsquedas para operarios, técnicos, ingenieros y estudiantes universitarios. Qué puestos ofrece, dónde están y cómo enviar el CV

Grupo Arcor suele publicar de forma constante distintas búsquedas laborales en la Argentina, con oportunidades tanto para perfiles industriales como para estudiantes universitarios y profesionales de áreas administrativas.

Las convocatorias abarcan plantas productivas y oficinas, con puestos en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y otras regiones. Además, las ofertas van variando en áreas como producción, mantenimiento, recursos humanos, marketing, entre otras.

Qué puestos ofrece Arcor y cuáles son los requisitos

Entre las convocatorias difundidas recientemente por la compañía hay diferentes puestos que busca cubrir orientado a perfiles con distintos niveles de formación y experiencia:

Operario multifunción en Quilmes, provincia de Buenos Aires: la tarea incluye operar máquinas y equipos de producción, controlar procesos y calidad, y colaborar con el orden y la seguridad en planta. Se requiere secundario completo y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

Pasante universitario en Créditos y Cobranzas, en El Talar: la propuesta está dirigida a estudiantes avanzados de Contador Público, Administración de Empresas o carreras afines. Entre las tareas se encuentran el seguimiento de facturas, el envío de documentación y la preparación de informes. Se valoran conocimientos de Excel y herramientas digitales

Pasante universitario de Investigación y Desarrollo: la convocatoria apunta a estudiantes de tercer o cuarto año de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos o carreras relacionadas. Las tareas incluyen colaborar en el desarrollo de productos, realizar ensayos y apoyar al equipo de laboratorio. La propuesta contempla una jornada de cuatro horas diarias

Eléctrico o electricista eventual en la planta de Bagley en Salto: el puesto contempla tareas de mantenimiento preventivo y asistencia eléctrica y electrónica de línea. Se solicita formación técnica electromecánica, eléctrica, electrónica o afín, además de un año de experiencia en puestos similares

Ingeniero de Procesos en Quilmes: la búsqueda corresponde al negocio de packaging y está orientada a profesionales de Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Química, Industrial o Mecánica. Entre las funciones se encuentran analizar indicadores de producción, optimizar procesos y coordinar acciones de mejora continua. Se requieren entre tres y seis años de experiencia en posiciones similares

Qué carreras busca Arcor para sus pasantías

Quienes todavía estudian una carrera universitaria también pueden encontrar oportunidades en Grupo Arcor. La compañía cuenta con un programa de pasantías dirigido a estudiantes de tercer y cuarto año, con posiciones en distintas plantas y oficinas del país.

Entre las formaciones contempladas figuran ingenierías, carreras vinculadas con Química y Alimentos, Sistemas, Recursos Humanos, Psicología, Contaduría, Administración de Empresas, Marketing, Comercialización y Comercio Exterior, entre otras.

Según la información publicada por la empresa, las pasantías suelen tener una jornada part time y una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de extensión.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Arcor

El primer paso es ingresar al portal de empleos de Grupo Arcor, donde se pueden consultar las oportunidades publicadas y filtrar las búsquedas según la ubicación. Una vez identificado el puesto de interés, hay que abrir la convocatoria, revisar las condiciones y seguir las instrucciones para completar la postulación.

También se pueden consultar las ofertas difundidas en el perfil oficial de Grupo Arcor en LinkedIn. Allí aparecen las descripciones de los puestos y, según la convocatoria, la opción para solicitar el empleo.

La empresa advierte, además, sobre la circulación de ofertas laborales falsas que utilizan su nombre. Para evitar posibles estafas, siempre se debe consultar sus canales oficiales y desconfiar de publicaciones que soliciten dinero para participar de una selección.

Las publicaciones pueden cerrarse una vez cubiertos los puestos. Por eso, antes de iniciar una postulación, es importante revisar que la vacante siga disponible y leer la descripción completa para confirmar los requisitos de cada cargo.