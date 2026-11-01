Inserción laboral y crecimiento profesional: 380.000 argentinos al año hacen cursos cortos

La Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral reveló la enorme cantidad de trabajadores que acuden a la educación no formal

La educación no formal se consolidó como un refugio estratégico para la fuerza laboral argentina en medio de un contexto económico exigente, impulsado por la necesidad urgente de recalificación profesional y la búsqueda activa de empleo. Según el informe "Educación no formal: oferta y perspectivas", elaborado por el Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, más de 379.000 nuevos estudiantes ingresan anualmente a este tipo de instituciones en todo el país en busca de competencias prácticas y una rápida inserción en el mercado laboral.

El relevamiento refleja una transformación profunda en los hábitos de estudio para hacer frente a la precarización y a las demandas cambiantes del mundo del trabajo. Ante la urgencia de generar ingresos o actualizar habilidades, el 69% de los centros educativos concentra su oferta en trayectos de hasta seis meses (un 32% en capacitaciones de hasta tres meses y un 37% de tres a seis meses), lo que representa un salto de 15 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando este tipo de formatos cortos abarcaba el 54% de la grilla.

Cursos cortos: precios accesibles por debajo de la inflación y virtualidad

Para evitar que la pérdida de poder adquisitivo margine a los trabajadores del sistema formativo, las instituciones del sector mantuvieron aranceles competitivos. De acuerdo con las métricas del Observatorio, el ticket promedio de un curso completo (sumando matrícula y cuotas) se ubicó en $112.387 en octubre de 2026. Esta suba nominal de valores quedó un 17% por debajo de la inflación acumulada (IPC) desde noviembre de 2025, transformando a estos programas en una alternativa económicamente sustentable.

En paralelo, la flexibilidad de cursada fue determinante para sostener la matrícula:

Modalidades de cursada: Las clases a distancia en vivo representan el 43% de la oferta, mientras que el formato mixto o híbrido alcanza el 34%.

Uso de tecnología e IA: El 73% de las instituciones incorporó herramientas de Inteligencia Artificial en procesos educativos y de gestión, al tiempo que el 88% de los nuevos alumnos se capta mediante canales digitales.

"La educación no formal ofrece oportunidades concretas para adquirir conocimientos, actualizar habilidades y acompañar a quienes buscan desarrollarse en un mundo del trabajo en transformación", destacó Hernán Martini, director del Observatorio para la Educación y el Trabajo.

Expectativas del sector para el período 2026–2027

Pese a que el 43% de los centros de capacitación percibe un deterioro económico en la actividad y señala a la falta de previsibilidad (31%) y la competencia (35%) como sus principales obstáculos, la proyección del sector hacia el corto plazo es optimista.

El estudio concluyó revelando que el 45% de las instituciones prevé cerrar 2026 con un incremento en su nómina de alumnos, mientras que el 88% proyecta ampliar su oferta académica durante 2027, ya sea mediante la incorporación de nuevos cursos (73%) o la suma de nuevas modalidades de enseñanza (15%).