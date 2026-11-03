Argentina fue uno los principales mercados de la región con incrementos tanto en cantidad de operaciones como en valor. Los sectores que crecieron

La firma de servicios profesionales, Aon, lanzó el Reporte de fusiones y adquisiciones del tercer trimestre en colaboración con TTR Data y Datasite, que muestra que Argentina registró 203 operaciones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un aumento del 4% respecto al mismo período de 2025. El capital movilizado alcanzó los u$s6.515 millones, un 31% más en términos interanuales.

Estas cifras corresponden al universo agregado analizado por el reporte, que comprende M&A, Private Equity, Venture Capital y adquisiciones de activos.

"En Argentina, la perspectiva de continuidad de las reformas está renovando el interés por activos de largo plazo, especialmente en energía, minería e infraestructura. Si bien la estabilización económica continúa siendo un factor clave, el escenario abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo de transacciones en sectores estratégicos", sostuvo Carlos Dorado, Líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America, Aon.

Sectores con más crecimiento

En un comunicado enviado a este medio, la actividad de M&A mostró un particular dinamismo en sectores estratégicos. Por número de operaciones, petróleo y gas encabezó el ranking sectorial con 24 transacciones (+20% interanual), seguido por software específico de industria, con 21 operaciones (+17%); Internet, software y servicios de TI, con 21 operaciones (-9%); y alimentos, con 19 operaciones (+280%)

Entre las operaciones más importantes del trimestre se destacan la adquisición por Edenor de las participaciones de YPF en MetroGAS y MetroENERGÍA por u$s780 millones, así como las ventas de YPF del clúster Mendoza No Operado a San Benito Upstream por u$s205 millones y del clúster Chachahuén a Compañía Andina de Petróleo y Gas y EMESA por u$s200 millones.

En América Latina se reducen las operaciones

A nivel regional, el informe muestra que América Latina alcanzó 1.720 transacciones por un valor total de u$s78.812 millones hasta septiembre de este año. Estas cifras representan una disminución del 26% en el número de transacciones y del 5% en su valor, con respecto a las cifras registradas en el mismo período de 2025.

Hasta septiembre de 2026, por número de transacciones, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 968 deals (descenso del 31%) y un aumento del 31% en el capital movilizado (u$s49.190 millones), en términos interanuales, lo que lo convierte, junto con Argentina, Colombia y Perú, en los países con resultados positivos en la región en términos de capital movilizado.

Por su parte, Chile se ubica en el segundo lugar, con 239 transacciones (un descenso del 12%) y una disminución del 24% en el capital movilizado (u$s5.556 millones).

Argentina ocupa el tercer lugar, mientras que México registra 200 transacciones, que representan un descenso del 12% en el número de transacciones y del 25% en su valor (u$s14.549 millones), en términos interanuales. Colombia, por su parte, registra 164 transacciones (descenso del 20%), con un aumento del 59% en capital movilizado (u$s11.462 millones).

Perú registró 91 transacciones (descenso del 19%) y el mayor aumento de la región en capital movilizado, con 122% (u$s6.066 millones), con respecto a los primeros nueve meses de 2025.

En el ámbito cross-border, las empresas latinoamericanas concentraron su actividad en el exterior principalmente en Europa y Norteamérica, con 58 y 33 transacciones, respectivamente. Al mismo tiempo, Norteamérica se mantuvo como la región con mayor participación en adquisiciones dentro de América Latina (283 operaciones), seguida por Europa (225) y Asia (59).

"Lo que observamos en la región es un inversor cada vez más atento a los riesgos y oportunidades específicos de cada mercado. Las transacciones destacadas durante el período refuerzan la relevancia de los sectores de energía, minería e infraestructura de telecomunicaciones para el M&A latinoamericano. Estos sectores deberían seguir ocupando un lugar central en las decisiones de inversión durante el cierre de 2026 y a lo largo de 2027, aunque el peso de cada uno dependerá de la evolución de las condiciones de financiación, del entorno regulatorio y de la capacidad de compradores y vendedores para llegar a un acuerdo sobre el valor de los activos", comentó Pedro Da Costa, Head de M&A and Transaction Solutions para Latinoamérica, Aon.