Empleados de comercio: cuánto suma la antigüedad al sueldo según los años trabajados

La escala de noviembre actualiza el básico y mantiene $120.000 en sumas no remunerativas. Cuánto puede cobrar un administrativo A con antigüedad

Los empleados de comercio cobrarán en noviembre los salarios correspondientes al nuevo tramo de la paritaria, junto con la segunda cuota de una asignación extraordinaria de $25.000. Sin embargo, el importe final del recibo dependerá también de la antigüedad de cada trabajador y del presentismo.

En la categoría Administrativo A, por ejemplo, un empleado con 10 años de antigüedad puede alcanzar un ingreso bruto estimado de $1.653.608, al sumar el básico, las sumas no remunerativas y los adicionales correspondientes. La cifra permite dimensionar el impacto de este concepto en el sueldo mensual.

Cuánto cobra un empleado de comercio según su antigüedad

Para noviembre, el básico de un Administrativo A asciende a $1.246.664. A ese importe se agregan $120.000 correspondientes a las sumas no remunerativas de acuerdos anteriores y una asignación extraordinaria de $25.000, que se abona por única vez.

La antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado. La escala de FAECYS establece que el adicional se aplica tanto sobre las cifras remunerativas como sobre las no remunerativas, con excepción de los $25.000 extraordinarios. Por eso, un empleado con 10 años suma $136.666,40 por este concepto.

El presentismo, por su parte, se calcula mediante la asignación complementaria del artículo 40 del CCT 130/75. Para estimarlo, se toma la doceava parte de los conceptos alcanzados, incluida la antigüedad y las sumas no remunerativas. La asignación extraordinaria de $25.000 queda excluida de este cálculo.

Con esos criterios, los importes estimados para un Administrativo A de jornada completa son los siguientes:

Sin antigüedad: $1.505.552,67

5 años: $1.579.580,30

10 años: $1.653.607,93

20 años: $1.801.663,20

Los cálculos incluyen el básico de $1.246.664, los $120.000 no remunerativos, el presentismo correspondiente y la cuota extraordinaria de $25.000. Se supone asistencia completa y no se incorporan otros adicionales específicos de la función, como los que pueden corresponder a cajeros o trabajadores con tareas particulares.

Paritaria de comercio: qué conceptos cambian en los sueldos de diciembre

Los $25.000 de noviembre corresponden a la segunda cuota de la asignación extraordinaria de $50.000 acordada para el último trimestre. Es importante tener en cuenta que no forman parte de los conceptos sobre los que se calculan antigüedad y presentismo, y no se repiten en diciembre.

En cambio, los $120.000 no remunerativos de acuerdos anteriores siguen vigentes durante noviembre. A partir de diciembre comienza su incorporación progresiva a los básicos, en seis tramos mensuales de $20.000, hasta completar el pase en mayo de 2027.

Cuánto cobran los empleados de comercio por categoría en noviembre de 2026

Los básicos de los empleados de comercio para noviembre varían según la categoría establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Los importes corresponden a trabajadores de jornada completa y no incluyen antigüedad ni presentismo.

Maestranza y servicios

Maestranza A: $1.233.448

Maestranza B: $1.236.969

Maestranza C: $1.249.305

Administrativos

Administrativo A: $1.246.664

Administrativo B: $1.251.955

Administrativo C: $1.257.240

Administrativo D: $1.273.103

Administrativo E: $1.286.320

Administrativo F: $1.305.707

Cajeros

Cajero A: $1.251.069

Cajero B: $1.257.240

Cajero C: $1.265.171

Personal auxiliar

Auxiliar A: $1.251.069

Auxiliar B: $1.259.881

Auxiliar C: $1.288.963

Auxiliares especializados

Auxiliar especializado A: $1.261.647

Auxiliar especializado B: $1.277.508

Vendedores

Vendedor A: $1.251.069

Vendedor B: $1.277.511

Vendedor C: $1.286.320

Vendedor D: $1.305.707

A estos básicos se agregan $120.000 correspondientes a las sumas no remunerativas vigentes y otros $25.000 por la segunda cuota de la asignación extraordinaria acordada para octubre y noviembre.

Por lo tanto, los adicionales fijos suman $145.000 antes de incorporar antigüedad y presentismo. Los valores corresponden a los salarios devengados en noviembre, que habitualmente se liquidan y pagan en diciembre. No representan el sueldo neto de bolsillo, ya que todavía deben contemplarse los descuentos y adicionales de cada trabajador.