Licencia por duelo de hasta 45 días con sueldo completo para estatales bonaerenses

La nueva ley alcanza a trabajadores de los tres poderes que pierdan al otro responsable parental de sus hijos. El plazo para solicitarlo

Amplía derechos previos a todos los géneros y poderes del Estado.

A empleados públicos que pierdan al otro progenitor, con hijos.

Los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires que queden a cargo de sus hijos tras la muerte del otro responsable parental podrán solicitar hasta 45 días corridos de licencia con goce íntegro de sueldo.

El beneficio alcanza al personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tenga hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad en este último caso. La medida quedó establecida por la Ley 15.671, publicada en el Boletín Oficial bonaerense el 30 de octubre.

Quiénes pueden pedir la licencia por duelo de 45 días

La licencia está destinada a trabajadores estatales que tengan hijos menores de 18 años y pierdan al otro responsable parental. Si alguno de los hijos tiene una discapacidad, la ley no establece un límite de edad para acceder al beneficio.

El permiso contempla hasta 45 días corridos con el sueldo completo. Esto significa que incluye fines de semana y feriados, como también que dicho período es el plazo máximo, por lo que los días que finalmente se otorguen pueden variar de un caso a otro.

Es importante aclarar que la norma no establece una cantidad fija de días, como tampoco detalla los criterios que determinarán la duración de cada licencia. Por lo tanto, los 45 días funcionan como un tope, por lo que los días que finalmente se otorguen a cada beneficiario variarán.

Además, uno de los requisitos establecidos por la Ley 15.671 es que el trabajador debe solicitar el permiso dentro de los diez días posteriores al fallecimiento del corresponsable parental.

Qué cambia con la nueva ley de licencia por duelo

La reforma modifica la Ley 13.459, sancionada en 2006. Hasta ahora, esa legislación únicamente contemplaba una licencia para el personal masculino de los tres poderes del Estado cuando fallecía la madre durante el parto o posteriormente.

El padre tenía derecho a una licencia por atención del recién nacido equivalente a la prevista para el personal femenino de su escalafón. Con la nueva redacción, el beneficio deja de estar limitado a esa situación.

La ley reconoce el derecho a solicitar la licencia ante el fallecimiento del corresponsable parental, sin limitarse únicamente a un parto, y comprende a trabajadores y trabajadoras, con independencia de su género. Otro cambio es la incorporación de los hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad en este último supuesto.

Además, la referencia al corresponsable parental también permite contemplar distintas conformaciones familiares, incluidas las adoptivas.

La licencia de 45 días ya existía para parte de los estatales

La Ley 15.671 no introduce por primera vez este beneficio en toda la administración pública bonaerense. En febrero de 2022, la provincia oficializó mediante el Decreto 140 un acuerdo paritario que ya contemplaba una licencia por fallecimiento del corresponsable parental de hasta 45 días corridos, con goce íntegro de haberes.

Ese régimen alcanzaba al personal comprendido en la Ley 10.430 y a los trabajadores de otros regímenes en los que se aplicara supletoriamente. El acuerdo también incluía a trabajadores comprendidos en la Ley 10.471, vinculada con el personal profesional de la salud.

La diferencia es que ahora la Ley 15.671 incorpora el derecho en la Ley 13.459 y establece expresamente su alcance para el personal dependiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esta forma, la protección deja de depender exclusivamente de aquel esquema paritario y queda reconocida en una ley provincial con alcance sobre los tres poderes.