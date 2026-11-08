A las mujeres les cuesta más llegar a jefas y cuando lo hacen, lideran equipos más chicos

Un estudio sobre 17.277 empleados en Argentina muestra que las jefas tienen a cargo a 13,2 personas en promedio, frente a 30 en el caso de los jefes

En un relevamiento de 17.277 empleados en la Argentina,Rankmi, una HR Tech chilena Saas de gestión de personas, encontró que las mujeres tienen menos probabilidades de llegar a una jefatura y, cuando llegan, conducen equipos más chicos. En promedio, una jefa tiene a cargo a 13,2 personas y un jefe, a 30. La diferencia en el acceso a esos puestos se amplía a partir de los 35 años.

El capítulo argentino del Estudio Brechas de Género 2026, al que pude acceder iProfesional, reúne datos de 16 empresas. Las mujeres representan el 50,7% de las personas relevadas. Dos de cada tres empleados de la muestra trabajan en servicios financieros o en industria y producción.

Al ajustar por edad, sector y tamaño de empresa, el modelo estima para la muestra argentina una probabilidad de ocupar una jefatura del 13,67% para las mujeres y del 15,79% para los varones. En términos relativos, la probabilidad estimada para ellas es un 13,4% menor.

En la muestra argentina, tanto las mujeres como los varones tienen más probabilidades de ocupar una jefatura que en las muestras de Chile ( 9,89% para las mujeres y del 12,01% para los varones), Perú ( para las mujeres 9,80% y el 11,88% para los hombres) y México (para ellas 7,52% y el 9,18% para ellos). María Jesús Lamarca, CMO de Rankmi, vincula ese resultado con el peso de los servicios financieros en el relevamiento local; el sector con mayor proporción de jefaturas con un 38.9% del total.

La brecha sigue una vez que las mujeres llegan a una jefatura. En las empresas argentinas relevadas, las jefas tienen a cargo a 13,2 personas en promedio, frente a 30 en el caso de los jefes. Es decir, conducen equipos de menos de la mitad del tamaño.

Para medir el tamaño de los equipos, Rankmi contó tanto a quienes reportan directamente a cada jefe como a quienes dependen de otros mandos dentro del equipo. Por cada persona a cargo de una jefa, hay 2,3 a cargo de un jefe, en promedio. En el conjunto del estudio regional, esa relación es de 2,7. Allí, las jefas tienen a cargo en promedio a 20,3 personas y los jefes, a 54,8.

"Por eso, además de contar cuántas mujeres llegan a una jefatura, hay que observar la dimensión de las responsabilidades que reciben", dice Lamarca. La ejecutiva distingue el tamaño de los equipos del poder de decisión.

Una de las iniciativas para ampliar las oportunidades de las ejecutivas es la llegada a la Argentina de una red global de mujeres empresarias, que abrió su primer capítulo local para conectar a empresarias y directivas.

El Índice Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial aporta una referencia nacional que abarca cargos públicos y gerenciales. En la Argentina, las mujeres representan alrededor del 32% del grupo que reúne a legisladores, altos funcionarios y gerentes, según el capítulo argentino del informe, elaborado por IAE Business School y publicado en septiembre.

Qué pasa con el acceso a las jefaturas a partir de los 35 años

En el relevamiento argentino, la brecha de género en el acceso a jefaturas pasa de menos de un punto porcentual entre los 30 y los 34 años a casi seis entre los 35 y los 39. En ese segundo tramo, cerca del 9% de las mujeres tiene al menos una persona a cargo, frente al 15% de los varones. Entre los 40 y los 44, lidera el 11% de las mujeres frente al 19,6% de los varones.

Lamarca señala la distribución de las tareas de cuidado como una posible explicación. "Mientras las mujeres comienzan a formar familia o se dedican al cuidado de los hijos, los hombres avanzan naturalmente y siguen creciendo y desarrollándose profesionalmente", dice. Según la ejecutiva, esa diferencia puede dejar a las mujeres estancadas en mandos medios.

Lamarca también pone el foco en cómo se evalúa a quienes podrían ascender. En el estudio regional, las jefaturas ubicaron en el tramo de alto desempeño al 11,67% de las mujeres y al 11,57% de los varones. A partir de los resultados regionales, Rankmi propone revisar los criterios de promoción, usar la autoevaluación junto con otros indicadores y facilitar el acceso a proyectos de mayor visibilidad. El informe también sugiere programas de mentoría y patrocinio y criterios compartidos para evaluar el desempeño.

El acceso a puestos de liderazgo también figura entre las principales demandas de las profesionales argentinas, según un relevamiento de Michael Page.

Entre 2013 y 2025, la proporción de empresas presididas por una mujer pasó del 13,1% al 30,9%, según un informe que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó a comienzos de noviembre. En ese mismo período, la representación femenina retrocedió en los niveles iniciales e intermedios de dirección. A escala mundial, las mujeres ocupan tres de cada diez cargos directivos.

La OIT también registró que la proporción de empresas encuestadas que aplicaban iniciativas de igualdad de género y diversidad cayó del 37,4% en 2018 al 26,5% en 2025. El retroceso alcanzó a medidas como las licencias de maternidad y los programas de apoyo a la maternidad.

Lamarca propone que las empresas fomenten la corresponsabilidad en la crianza para que tanto las mujeres como los varones puedan asumir las tareas de cuidado. Cuenta que, incluso en empresas que ofrecen licencias posnatales, algunos varones sienten vergüenza de tomarlas. Por eso plantea acompañar el beneficio con reglas internas que fomenten su uso. "Lamentablemente, muchas de las mejores prácticas también vienen con una regla, para fomentar su usabilidad", dice.