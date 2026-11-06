Caso Ueno Bank: por qué un empleado suspendido no podría buscar otro trabajo

ITTI, una empresa del Grupo Vázquez, la compañía paraguaya dueña de Ueno Bank que dejó a millones de clientes sin acceso a su dinero, suspendió a empleados en la Argentina. Cuando esto ocurre con cualquier compañía, el trabajador queda en una especie de limbo jurídico en donde reclamar o conseguir otro trabajo le puede costar su puesto o indemnización.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso esta semana el "proceso de resolución" de Ueno Bank, por el deterioro de indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en operaciones con empresas vinculadas.

Desde hace un año aproxmadamente, desde Argentina ITTI desarrollaba sistemas para Ueno Bank y tenía, según contaron los propios empleados a los medios ayer, unas 940 personas en el país. No los despidió, solo notificó suspensiones de 30 dias sin goce de sueldo a gran parte de ellos, mientras que los que desarrollan tareas esenciales siguen trabajando en medio de la incertidumbre por el futuro de la compañía.

Suspendidos sin sueldo

La misiva enviada a los trabajadores que circuló en redes sociales estableció que las suspensiones se extenderán desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre, inclusive. Durante ese período, los trabajadores afectados no percibirán remuneraciones. Para justificar la medida, invocó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744). Esos artículos refieren a suspensiones laborales y situaciones de fuerza mayor.

Una empleada afectada por las suspensiones le dijo a LN+ (en video) el jueves que en agosto pasado la empresa había despedido a unas 200 personas en la Argentina, y se les aseguró que sería la última desvinculación masiva. "Estamos pidiendo lo que nos corresponde, que es que nos paguen el mes de octubre. El email que nos mandaron dice que no tienen plata para pagarnos. La directora de Recursos Humanos en la Argentina no da la cara. La directora de Recursos Humanos en Paraguay, que es de todo el Grupo Vázquez, está presa. El apoderado de la empresa en la Argentina está preso también," prosiguió para relatar la situación.

"No sabemos a quién reclamarle ni tenemos claridad de nuestra situación laboral. Ni siquiera podemos buscar trabajo porque no estamos desvinculados", sentenció la trabajadora.

Por qué no puede un empleado suspendido buscar otro trabajo y qué puede hacer

En Argentina un empleado suspendido técnicamente sí puede buscar o aceptar otro trabajo y no hay nada en la legislación laboral que lo impida. Pero en la práctica, existen obstáculos legales, contractuales muy importantes por los cuales los trabajadores suelen evitarlo.

En primer lugar, si no existió la desvinculación ni hubo renuncia, el vínculo laboral sigue vigente. La suspension no extingue el contrato de trabajo, sino que suspende temporalmente ciertas obligaciones (como ir a trabajar y cobrar el sueldo), pero el empleado sigue estando en relación contractual con la empresa.

"La suspensión no es un despido, la relación laboral continua. La suspensión es discutible. Si el trabajador no está de acuerdo con eso, puede enviar un telegrama laboral, no via email como los notificaron a ellos, que no es la manera fehaciente, impugnar la suspensión, reclamar lo adeudado bajo procedimiento de considerarse injuriado y despedido", aclaró a este medio Juan Manuel Curubeto, especialista en Derecho Laboral. En ese caso, si la empresa no contesta o mantiene la suspensión, el empleado puede reclamar lo que está en su derecho.

Ahí es donde surge la mayor causa por la cual los trabajadores suspendidos no saben cómo proceder: el miedo a no poder realizar el reclamo indemnizatorio. Si consigue otro trabajo debe renunciar a la empresa que lo/la suspendió, así tenga o no salarios adeudados, como fue el caso de ITTI. En caso de renuncia, pierde el derecho a considerarse "despedido" por culpa del empleador (despido indirecto) o a reclamar ciertas indemnizaciones.

"El miedo que tienen los trabajadores suspendidos de buscar otro trabajo es que si lo consiguen y son registrados en blanco con otro empleador, pierden el derecho a cobrar la antigüedad; no la liquidación final pero si la antigüedad", aclaró Curubeto, y aseguró que la Reforma Laboral que entró en vigencia este año e impactó en cómo se calculan las indemnizaciones, no cambió en nada la legislación en cuanto a suspensiones.

Luego hay otros motivos por los cuales se desaconseja la búsqueda de otro trabajo a las personas que no fueron cesanteadas. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo exige un deber de fidelidad hacia el empleador mientras dure el contrato. Tomar otro empleo en el mismo horario o competir con la empresa puede ser considerado una falta grave que habilite un despido con causa.

A la vez, sin un telegrama de despido o desvinculación formal, la registración como empleado de otra compañía en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede sufrir complicaciones.por superposición de aportes o incompatibilidades temporales.

Es por eso que en la mayoría de los casos los trabajadores suspendidos en este tipo de condiciones exigen no solo el pago de sueldos adeudados e indemnizaciones correspondientes, sino la claridad respecto de la situación laboral.