La carrera de la UTN con 17 materias y salida laboral que se puede estudiar a distancia

La UTN ofrece una tecnicatura en programación de dos años y 17 materias. Tiene título oficial y abrió la inscripción para comenzar en 2027

La cursada es a distancia y las inscripciones cierran el 20 de noviembre de 2026.

La UTN ofrece una tecnicatura en programación de dos años, brindando un título oficial para el sector tecnológico.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ofrece una carrera universitaria de dos años que permite obtener un título oficial y capacitarse en programación, desarrollo de software y sistemas informáticos. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Programación, una propuesta de formación de pregrado que contempla 17 materias y un Trabajo Final Integrador.

La convocatoria más reciente corresponde a la Facultad Regional San Nicolás, que abrió la inscripción para cursar a distancia y comenzar en marzo de 2027. Los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el 20 de noviembre de 2026.

El programa está orientado a quienes buscan adquirir conocimientos para trabajar en el sector tecnológico sin tener que realizar una ingeniería de cinco años. Durante la cursada, entre otras disciplinas, los alumnos estudian:

Programación

Arquitectura informática

Bases de datos

Matemática

Análisis de datos

Además, la formación incorpora contenidos relacionados con la organización y gestión de proyectos de software, con el objetivo de preparar técnicos capaces de participar en el desarrollo de soluciones informáticas.

Duración y carga horaria de la tecnicatura en programación de la UTN

La Tecnicatura Universitaria en Programación tiene una duración de dos años, distribuidos en cuatro cuatrimestres de 16 semanas cada uno. Según el plan académico vigente, comprende 1.375 horas reloj y otorga 120 créditos académicos.

Al completar la carrera, los egresados reciben el título de Técnico/a Universitario/a en Programación, otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional.

El diseño curricular corresponde al Plan 2024, aprobado mediante la Ordenanza 2018 del Consejo Superior de la UTN para todas sus facultades regionales. La propuesta busca formar profesionales con conocimientos para desarrollar, implementar y adaptar programas, módulos y componentes de sistemas informáticos.

Una de las características del programa es que no se limita exclusivamente a la escritura de código. También incorpora herramientas para analizar problemas, trabajar con distintos lenguajes de programación, utilizar bases de datos y organizar proyectos tecnológicos.

De esta manera, los estudiantes adquieren conocimientos técnicos y metodológicos que pueden aplicar en diferentes etapas del desarrollo de software.

Qué materias tiene la carrera de la UTN

El plan de estudios está organizado en cuatro cuatrimestres. Contempla 17 asignaturas y un Trabajo Final Integrador, que funciona como instancia de cierre de la formación.

Las materias se distribuyen de la siguiente manera:

Primer cuatrimestre:

Programación I.

Arquitectura y Sistemas Operativos.

Matemática.

Organización Empresarial.

Segundo cuatrimestre:

Programación II.

Probabilidad y Estadística.

Base de Datos I.

Inglés I.

Tercer cuatrimestre:

Programación III.

Base de Datos II.

Metodología de Sistemas I.

Inglés II.

Cuarto cuatrimestre:

Programación IV.

Metodología de Sistemas II.

Introducción al Análisis de Datos.

Legislación.

Gestión de Desarrollo de Software.

A estas 17 asignaturas se suma el Trabajo Final Integrador, que contempla 95 horas y requiere desarrollar una solución o proyecto aplicable a una problemática concreta.

La formación combina habilidades clave en datos y programación con conocimientos de matemática, arquitectura de computadoras, sistemas operativos, gestión empresarial y metodologías de desarrollo. Así, los estudiantes no solamente aprenden a crear aplicaciones, sino que también incorporan herramientas para planificar y organizar proyectos informáticos.

Cómo anotarse en la carrera de la UTN para 2027

La convocatoria corresponde a la Facultad Regional San Nicolás, que habilitó la inscripción para cursar la tecnicatura a distancia a partir de marzo de 2027.

El período de inscripción comenzó el 1 de octubre y finalizará el 20 de noviembre de 2026. El trámite se realiza a través del portal habilitado por la universidad.

Además de completar el registro, los aspirantes deberán realizar un curso de ingreso obligatorio, dividido en dos etapas:

Primera etapa: del 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2026.

del 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2026. Segunda etapa: del 25 de enero al 27 de febrero de 2027.

Esta instancia forma parte del proceso previo al comienzo de las materias de la tecnicatura.

Los interesados pueden consultar las condiciones de inscripción, completar el formulario y acceder a más información en el portal oficial de la propuesta: https://tupad.utn.edu.ar. También pueden realizar consultas a través del correo electrónico info@tupad.utn.edu.ar.

Cuáles son los requisitos para estudiar programación en la UTN

Para ingresar a la Tecnicatura Universitaria en Programación es necesario contar con el título secundario o una certificación oficial que acredite la finalización de ese nivel educativo.

La normativa universitaria contempla una excepción para las personas mayores de 25 años que no tengan el secundario completo. En esos casos, podrán acceder a la universidad si aprueban las evaluaciones que establezca la institución, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Educación Superior.

En cuanto a los conocimientos previos, la carrera está orientada a la formación de nuevos técnicos en programación. Por eso, no es necesario contar con un título informático para comenzar, aunque los aspirantes deben cumplir con las instancias de ingreso previstas por la facultad.

De todos modos, es importante consultar las condiciones particulares de cada regional, ya que los cursos de ingreso, la documentación y los procedimientos pueden variar.

Qué salida laboral tiene la tecnicatura en programación

El título de Técnico/a Universitario/a en Programación brinda una formación orientada a distintas tareas dentro del sector tecnológico.

Entre las actividades contempladas en los alcances del título se encuentran:

Claborar en el desarrollo e implementación de programas

Analizar problemas informáticos

Adaptar sistemas

Elaborar documentación técnica y para usuarios

Los conocimientos adquiridos también pueden aplicarse en proyectos relacionados con aplicaciones, bases de datos y soluciones de software.

Los egresados pueden buscar oportunidades en empresas tecnológicas, áreas de sistemas de compañías de distintos rubros, organismos públicos y emprendimientos que necesiten desarrollar o mantener herramientas informáticas.

Otra posibilidad es trabajar de manera independiente o integrarse a equipos de desarrollo, de acuerdo con la experiencia y las competencias que cada profesional incorpore.

La programación es un campo que requiere actualización permanente. Por eso, el título representa una base de formación universitaria, aunque la inserción laboral dependerá también de la experiencia, los conocimientos específicos y las habilidades que desarrolle cada graduado.

¿La carrera de programación de la UTN es gratuita?

Aunque la UTN es una universidad pública, la modalidad a distancia de esta tecnicatura tiene condiciones de financiamiento diferentes a las de las carreras tradicionales subvencionadas por el Estado.

De hecho, la Facultad Regional Avellaneda informa que la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia no está subvencionada por el Estado Nacional.

Por ese motivo, no corresponde asumir que la propuesta es gratuita ni que no tiene cuotas. Los interesados deben consultar directamente con la Facultad Regional San Nicolás los valores de matrícula y aranceles correspondientes a la cohorte que comenzará en marzo de 2027.

En la convocatoria oficial para ese ciclo lectivo no se publica un importe actualizado de inscripción ni de las cuotas mensuales.

Con dos años de duración, modalidad a distancia y un título universitario de pregrado, la Tecnicatura Universitaria en Programación representa una alternativa para quienes buscan comenzar una formación en tecnología sin realizar una carrera de cinco años.

Cuánto gana un programador en Argentina

Las remuneraciones en el sector tecnológico varían según el puesto, la experiencia y las responsabilidades. Un relevamiento más reciente de StaffRock, publicado en octubre de 2026, ubica los salarios brutos mensuales de un desarrollador semi senior entre $2,2 millones y $3,3 millones, según se desempeñe en desarrollo front-end, back-end, full stack o mobile. Para los perfiles senior, los rangos van de $3,4 millones a $5,1 millones.

El informe toma como referencia las remuneraciones solicitadas por candidatos en búsquedas laborales realizadas entre julio y septiembre de 2026. Por eso, los valores sirven como referencia de mercado para profesionales con experiencia, pero no representan el sueldo de un recién egresado de la Tecnicatura Universitaria en Programación ni garantizan que se consiga un puesto con esos ingresos