Cursos gratuitos de tres meses para trabajar en Minería: quiénes pueden anotarse y cómo

Casi 3000 personas tendrán la posibilidad de formarse para poder ingresar a trabajar en el sector minero, uno de los de mayor crecimiento en el país

La Municipalidad de Salta concretó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán para ofrecer cuatro cursos de formación totalmente gratuitos, orientados a insertar trabajadores en la industria minera. La iniciativa busca capacitar mano de obra calificada en uno de los sectores productivos con mayor desarrollo y proyección de la región. En total se habilitarán 2.800 vacantes, repartidas en 700 cupos por cada taller.

Las capacitaciones tendrán una duración de tres meses, sumando una carga horaria total de 72 horas lectivas. El cursado se dictará bajo una modalidad híbrida, combinando clases teóricas en formato online con encuentros de práctica presencial. El inicio formal de las clases está programado para el próximo 30 de noviembre.

Cursos gratuitos disponibles para la formación minera

La oferta académica comprende cuatro áreas clave de desempeño en yacimientos y campamentos:

Operario inicial para la industria minera: Conceptos fundamentales de la actividad, procesos operativos y herramientas básicas.

Conceptos fundamentales de la actividad, procesos operativos y herramientas básicas. Seguridad y trabajo en campamentos mineros: Protocolos de prevención de riesgos, higiene laboral y convivencia en zonas de alta montaña.

Protocolos de prevención de riesgos, higiene laboral y convivencia en zonas de alta montaña. Transporte y movilidad en operaciones mineras: Logística, traslado de cargas y manejo de flota en terrenos complejos.

Logística, traslado de cargas y manejo de flota en terrenos complejos. Gestión ambiental para operarios mineros: Normativas de sustentabilidad, manejo de residuos y preservación del entorno natural.

Minería: requisitos y cómo anotarse a las capacitaciones en Salta

La preinscripción se abrirá formalmente el 10 de noviembre y se gestionará de manera digital a través de la línea de WhatsApp 387 222 2975.

Para poder registrarse, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Edad: Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Estudios: Contar con el nivel secundario completo.

Documentación: Presentar fotocopia del DNI y disponer de una casilla de correo electrónico activa.

Una vez realizada la preinscripción por mensaje, la confirmación de la vacante y la entrega física de la documentación se llevará a cabo los días 20, 24, 25 y 26 de noviembre (en los horarios de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00) en la sede de la Escuela de Emprendedores, situada en Avenida Independencia 910.