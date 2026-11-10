El descanso fue acordado entre el Gobierno porteño, SUTECBA y la Asociación de Médicos Municipales mediante un acta firmada en julio de 2024

Después del feriado nacional del lunes 9 de noviembre y de la jornada no laborable del martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores del sector público porteño tendrá otro día de descanso este miércoles 11. La medida alcanzará a los empleados municipales y a los profesionales de la salud comprendidos en sus respectivos convenios colectivos.

El asueto fue acordado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Asociación de Médicos Municipales (AMM). La fecha quedó establecida en el Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24, firmada el 24 de julio de 2024.

El acuerdo dispuso unificar en una misma jornada las conmemoraciones previstas en los convenios colectivos de ambas organizaciones gremiales. Por ese motivo, el miércoles 11 de noviembre no será un feriado general en la Ciudad, sino una jornada no laborable para el personal alcanzado por esos acuerdos.

Quiénes tendrán asueto el miércoles 11 de noviembre en CABA

La medida comprende a dos grupos de trabajadores del ámbito público porteño. Por un lado, a los empleados municipales representados por SUTECBA y, por otro, a los médicos y demás profesionales de la salud incluidos en el convenio colectivo de la AMM.

En el caso de los trabajadores municipales, el artículo 80 del convenio colectivo contempla el Día del Trabajador Municipal. La fecha está vinculada con la conmemoración de San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires, cuyo día se celebra el 11 de noviembre.

Por su parte, el artículo 97 del convenio de la Asociación de Médicos Municipales establece el Día del Médico y de los demás profesionales de la salud, una jornada que habitualmente se conmemora el 3 de diciembre en homenaje al nacimiento del médico cubano Juan Carlos Finlay.

A través del Acta 29/24, las partes resolvieron que ambas conmemoraciones coincidieran en una misma fecha durante determinados años. De esta manera, los trabajadores comprendidos en los dos convenios tendrán su jornada no laborable este miércoles.

La disposición no alcanza automáticamente a todos los empleados públicos ni a los trabajadores del sector privado que desarrollan sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio está limitado al personal incluido en los acuerdos laborales mencionados.

Por qué se unificaron las fechas del Día del Municipal y del Médico

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 6805/2024 del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, que instrumentó el Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24.

Según los fundamentos de la resolución, el Gobierno de la Ciudad y las organizaciones gremiales acordaron coordinar las jornadas correspondientes a los artículos 80 y 97 de sus respectivos convenios por razones operativas y laborales, con el objetivo de privilegiar el funcionamiento de los servicios públicos.

El entendimiento también estableció un cronograma para los años siguientes. Las fechas acordadas fueron el 11 de noviembre de 2024, el 3 de diciembre de 2025, el 11 de noviembre de 2026 y el 3 de diciembre de 2027.

Por lo tanto, el asueto de este miércoles ya estaba previsto en un acuerdo firmado y aprobado durante 2024 y no responde a una disposición adoptada por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) es la organización gremial que representa a los empleados del Gobierno porteño. Entre sus funciones se encuentra la negociación de las condiciones laborales y salariales del personal municipal.

En tanto, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) representa a los médicos y otros profesionales de la salud que trabajan en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas organizaciones participan de las negociaciones colectivas con el Gobierno porteño y cuentan con convenios propios, en los que se establecen derechos, obligaciones y condiciones de trabajo para sus respectivos representados.

El asueto del miércoles 11 de noviembre se enmarca en esos acuerdos y comprende exclusivamente a los trabajadores alcanzados por las disposiciones de ambos convenios colectivos.