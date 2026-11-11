Epson nombra a Ricardo Collazo director textil para América Latina

El ejecutivo asumirá la expansión regional de la marca y continuará a cargo de las ventas en Brasil, con foco en expandir la impresión digital.

Epson, líder mundial en impresión y proyección de imágenes, anunció a Ricardo Collazo como nuevo director de Ventas y Marketing Industrial para América Latina. En la compañía desde 2023, el ejecutivo se desempeñaba como director de Ventas y Marketing Industrial en Brasil y ahora amplía sus responsabilidades para liderar la región.

El nuevo cargo forma parte de una reestructuración regional de la compañía, cuyo objetivo es ampliar el uso de la impresión digital en la industria textil. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, Collazo trabajará con los líderes de cada país para acelerar la adopción de tecnologías digitales en las fábricas latinoamericanas.

El director estará a cargo de las soluciones industriales de sublimación, impresión directa sobre prendas de vestir (DTG), impresión por transferencia de película (DTF) e impresión digital directa sobre tejidos de fibras naturales, incluida la línea Monna Lisa. La empresa busca adaptar los procesos de los productores para aumentar la productividad y la calidad de sus operaciones.

Entre las prioridades de Collazo en su nuevo cargo están acercar la marca a los polos de producción textil e integrar los equipos comerciales de la región.