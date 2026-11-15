Cuánto se paga de indemnización por despido en diciembre de 2026 y cómo calcularla

La suma depende del sueldo, la antigüedad y el convenio colectivo. Cómo se calcula la indemnización por despido y qué conceptos se suman en diciembre

Un trabajador despedido sin causa en diciembre de 2026 tiene derecho a cobrar una indemnización cuyo monto varía según su remuneración y la antigüedad acumulada en la empresa. La regla general establece el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio o por una fracción mayor de tres meses, aunque existen topes y condiciones que pueden modificar el resultado.

Este cálculo corresponde al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Algunas actividades, como el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios, tienen regímenes específicos. La reforma mantuvo la regla de un sueldo por año trabajado, pero precisó qué conceptos integran la remuneración de referencia, cómo se computan los pagos variables y cuáles son los topes aplicables a la indemnización.

Por eso, no existe una cifra única para diciembre: dos empleados despedidos en la misma fecha pueden recibir indemnizaciones diferentes, incluso si trabajan en una misma actividad.

Cómo se calcula la indemnización por despido en diciembre de 2026

La indemnización por antigüedad se determina a partir de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo. Si la relación laboral duró menos tiempo, se considera el período efectivamente trabajado.

Para realizar la cuenta hay que identificar dos elementos:

El mejor sueldo mensual, normal y habitual que corresponda utilizar como base.

La antigüedad computable hasta la fecha de finalización del vínculo.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que se toma la remuneración devengada y pagada en cada mes calendario. Además, define como habituales a los conceptos que se hayan generado durante al menos seis meses del último año calendario. Quedan excluidos de la base de cálculo los conceptos que no tienen periodicidad mensual, como el aguinaldo, las vacaciones y los premios que no se abonan mensualmente.

Cuando el salario incluye componentes variables —como comisiones, horas extras o premios mensuales— se utiliza el promedio de los últimos seis meses o el del último año, si este último cálculo resulta más favorable para el trabajador.

Cómo se cuenta la antigüedad para cobrar la indemnización

La ley reconoce un sueldo por cada año trabajado o por una fracción que supere los tres meses. Esto significa que no cualquier período adicional permite sumar otro sueldo al cálculo.

Algunos ejemplos permiten entender cómo funciona:

5 años y 2 meses de trabajo: se computan 5 años.

5 años y 3 meses: se computan 5 años.

5 años y 4 meses: se computan 6 años.

7 años y 6 meses: se computan 8 años.

La diferencia es importante porque cada año adicional que se computa equivale a otro sueldo de indemnización.

Cuánto corresponde cobrar según el sueldo y los años trabajados

Para mostrar cómo incide la antigüedad, se puede tomar como referencia un salario indemnizatorio de $1.000.000. Se trata de un ejemplo hipotético, que no representa el sueldo promedio de los trabajadores ni un monto establecido para diciembre.

Con esa remuneración como base, la indemnización por antigüedad sería:

1 año de trabajo: $1.000.000.

$1.000.000. 2 años de trabajo: $2.000.000.

$2.000.000. 3 años de trabajo: $3.000.000.

$3.000.000. 4 años de trabajo: $4.000.000.

$4.000.000. 5 años de trabajo: $5.000.000.

$5.000.000. 5 años y 4 meses de trabajo: $6.000.000.

$6.000.000. 10 años de trabajo: $10.000.000.

Estos importes contemplan únicamente la indemnización por antigüedad. Para que el ejemplo sea válido, se supone que el sueldo de $1.000.000 es la base computable y que el tope del convenio colectivo no modifica el resultado. La liquidación final puede ser mayor si corresponde sumar otros conceptos.

Qué tope establece la ley para calcular la indemnización

El artículo 245 también fija un límite para la remuneración que se utiliza como base. Ese tope equivale a tres veces el salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable al trabajador, calculado para la jornada legal o convencional y sin incluir la antigüedad.

Por ese motivo, no hay un único tope válido para todos los empleados: el importe depende de la actividad y del convenio correspondiente.

La norma también establece que la aplicación de ese límite no puede reducir la base salarial por debajo del 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada según las pautas legales.

Además, la indemnización por antigüedad no puede ser inferior a un mes de sueldo, calculado sobre la base prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En consecuencia, antes de determinar cuánto corresponde cobrar en diciembre de 2026, es necesario identificar el convenio colectivo aplicable y verificar el tope vigente para esa actividad.

Qué otros conceptos se suman a la indemnización por despido

La indemnización por antigüedad no es necesariamente el único importe que debe recibir una persona cuando termina la relación laboral. Según la fecha y las condiciones de la desvinculación, la liquidación final puede incluir otros rubros:

Indemnización sustitutiva del preaviso: corresponde cuando el empleador comunica el despido sin respetar el plazo legal. Es de un mes si el trabajador tiene hasta cinco años de antigüedad y de dos meses cuando supera ese período.

Integración del mes de despido: corresponde si la desvinculación se produce sin preaviso y antes del último día del mes. Se abonan los salarios por los días que faltan para completar ese período.

Días trabajados: deben pagarse los salarios pendientes hasta la fecha de finalización del vínculo.

Vacaciones proporcionales: corresponde abonar una suma equivalente al descanso anual generado en función del tiempo trabajado durante el año y que todavía no se haya gozado.

Aguinaldo proporcional: se paga la parte del sueldo anual complementario correspondiente al semestre en curso .

La procedencia de cada concepto depende de las circunstancias de la desvinculación. Por ejemplo, si el empleador otorga el preaviso correspondiente, no debe pagar la indemnización sustitutiva por ese concepto.

Qué cambia con el Fondo de Asistencia Laboral desde diciembre

Desde el 1.º de diciembre de 2026 también comienza a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral. Se trata de un mecanismo destinado a ayudar a los empleadores a afrontar determinadas obligaciones derivadas de la finalización de los contratos de trabajo.

Sin embargo, su implementación no elimina ni reemplaza la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador continúa siendo responsable por el pago completo de lo que corresponda al trabajador, incluso si los recursos acumulados en el fondo son insuficientes.

Para que el FAL pueda cubrir una desvinculación, el trabajador debe estar registrado con una anticipación mínima de 12 meses respecto de la fecha de finalización del vínculo. Además, el fondo debe haber recibido al menos 12 períodos mensuales completos y consecutivos de contribuciones del empleador. Si no se cumplen esas condiciones, no puede utilizarse para cubrir esa extinción.

Qué tener en cuenta antes de calcular cuánto se cobra

Para estimar una indemnización por despido en diciembre de 2026, el trabajador debe revisar su mejor remuneración mensual, la antigüedad reconocida, los conceptos variables que integran el salario y el tope del convenio colectivo.

También es importante distinguir entre un despido sin causa, un despido directo con justa causa y una renuncia. La indemnización por antigüedad del artículo 245 corresponde, como regla general, cuando el empleador dispone el despido sin justa causa y ya transcurrió el período de prueba.

En una renuncia o en un despido directo con causa válida, no corresponde la indemnización por antigüedad, aunque pueden quedar pendientes salarios, vacaciones y aguinaldo proporcional. En cambio, si el trabajador se considera despedido indirectamente por un incumplimiento grave del empleador, puede tener derecho a reclamar las indemnizaciones correspondientes.

Así, el monto final no depende solamente de cuántos años trabajó una persona. La remuneración que se toma como base, los límites del convenio y los conceptos adicionales pueden generar diferencias importantes entre una liquidación y otra.