66% de las empresas argentinas que no opera en el exterior lo haría en 3 años

Las empresas argentinas mantienen una marcada vocación de crecimiento internacional pese a un escenario global más complejo. De acuerdo con el Santander Global Trade Barometer 2026, el 66% de las empresas argentinas que aún no operan en el exterior considera expandirse a otros mercados durante los próximos tres años.

El estudio global de Santander relevó a 6.059 responsables empresariales de nueve mercados de Europa y América, entre ellos 302 de Argentina, para conocer sus perspectivas de crecimiento, sus planes de expansión y los cambios que están atravesando los negocios internacionales.

La expansión internacional gana relevancia

Entre las empresas argentinas que aún no operan en el exterior, el 66% considera expandirse internacionalmente en los próximos tres años. A nivel global, ese porcentaje es del 59% y alcanza el 74% en América Latina.

China encabeza los mercados internacionales percibidos como oportunidades por las empresas argentinas, con el 27%, seguida por Chile (26%), Brasil (23%), México (19%) y Canadá (18%).

Crecimiento en un contexto desafiante

El panorama combina ambición con una mirada prudente sobre el contexto. En Argentina, el 55% de las empresas espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses, por encima del 46% que reportó crecimiento durante el último año. A nivel global, esas cifras son del 59% y 50%, respectivamente.

La inflación y el aumento de los costos constituyen hoy la principal preocupación para el 35% de las empresas argentinas. Le siguen los costos del transporte de mercancías y el aumento del costo de financiamiento o capital, ambos mencionados por el 21%.

De cara a los próximos 12 a 24 meses, las principales preocupaciones pasan a ser el crecimiento económico global más lento y los riesgos geopolíticos en los principales mercados, ambos con 32%, seguidos por las fluctuaciones cambiarias, con 28 por ciento.

La IA abre nuevas posibilidades para el comercio

La inteligencia artificial aparece como otro de los factores que pueden transformar la expansión internacional. El 70% de las empresas argentinas considera que la IA les permitirá operar en un mayor número de mercados.

Sin embargo, el escenario local todavía refleja una etapa de experimentación. Entre las empresas argentinas que ya operan internacionalmente o aspiran a hacerlo, el 36% se encuentra probando herramientas de IA para el comercio internacional, frente al 26% en América Latina. Un 30% ya la utiliza en algunas actividades vinculadas al comercio exterior y un 11% la incorporó de manera más extendida.

Empresas que se preparan para un comercio más complejo

Las compañías argentinas también están adaptando sus operaciones para ganar resiliencia. El 28% afirma haber acercado ya sus cadenas de suministro al mercado nacional, en línea con el promedio global.

A la hora de expandirse internacionalmente, la burocracia aparece como el principal desafío para las empresas argentinas, mencionada por el 31%, seguida por el acceso a nuevos mercados, con 27%, y la identificación de los mercados más adecuados, con 24%.

Los resultados locales se insertan en una tendencia más amplia. A nivel global, el 59% de las empresas que aún no operan en el exterior considera expandirse en los próximos tres años y ese porcentaje alcanza el 74% en América Latina. Además, el 55% de las compañías encuestadas afirma que el comercio internacional ganó importancia dentro de sus planes de crecimiento, frente a solo un 4% que dice que perdió peso.

El Santander Global Trade Barometer 2026 está basado en una investigación realizada entre 6.059 responsables empresariales de nueve mercados: Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos. En Argentina participaron 302 empresas. El trabajo de campo se realizó entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2026 y estuvo a cargo de YouGov.