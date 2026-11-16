El convenio 508/07 fija nuevos básicos para operarios, administrativos y conductores. La categoría más alta llega a $2.663.847 mensuales

Los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de carga y descarga tienen nuevos salarios básicos desde noviembre. La escala incluye a operarios, personal administrativo y conductores, con diferencias según la categoría y las tareas que desempeñan. En el caso de los conductores de primera categoría, el básico mensual alcanza los $2.663.847.

Los valores surgen del acta de acuerdo paritario del CCT 508/07 firmado entre la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina y la Cámara Empresaria de Carga, Descarga, Manipuleo, Movimiento, Empaque y Afines de la República Argentina (CECADRA).

Cuánto cobran los trabajadores de carga y descarga en noviembre de 2026

La escala establece los siguientes salarios básicos mensuales para trabajadores con antigüedad inicial:

Operario categoría 1: $2.183.241

Operario categoría 2: $2.007.589

Operario categoría 3: $1.816.958

Operario categoría 4: $1.755.083

Administrativo y ventas categoría 1: $2.183.241

Administrativo y ventas categoría 2: $2.061.040

Administrativo y ventas categoría 3: $2.007.589

Administrativo y ventas categoría 4: $1.816.958

Conductor categoría 1: $2.663.847

Conductor categoría 2: $2.475.311

Es importante mencionar que los valores son los sueldos básicos, por lo que los sueldos finales pueden variar al sumar conceptos como antigüedad.

Qué trabajadores están alcanzados por el convenio 508/07

El convenio comprende a quienes realizan operaciones de carga y descarga, manipuleo, movimiento, apilaje, estibaje, paletizado, consolidación y desconsolidación de contenedores, además de tareas de empaque y acondicionamiento de mercadería.

Su alcance incluye distintos ámbitos de trabajo, como depósitos, galpones, estaciones ferroviarias, mercados, centros de almacenamiento y terminales de transporte. Por eso, no se limita a los trabajadores de puertos ni a quienes cargan y descargan camiones.

Cómo se acordó el aumento salarial

El acuerdo estableció una actualización de los básicos en tres tramos consecutivos, correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026. También contempló una suma no remunerativa extraordinaria, dividida en dos cuotas, para septiembre y octubre.

Una parte de la segunda cuota se incorporó a los básicos de octubre y sobre ese monto se aplicó el porcentaje previsto para noviembre. El entendimiento tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Qué aumentos recibieron los trabajadores entre septiembre y noviembre

El acuerdo paritario estableció tres actualizaciones consecutivas de los salarios básicos. La primera comenzó a regir el 1° de septiembre, la segunda el 1° de octubre y la tercera el 1° de noviembre de 2026. Al comparar las planillas, los básicos de octubre muestran un incremento aproximado del 1,9% respecto de septiembre.

Para noviembre, el mecanismo contempló una modificación adicional: se incorporó al básico de octubre la mitad de la segunda cuota de la suma no remunerativa y sobre el nuevo monto se aplicó un incremento del 1,8%. Por ejemplo, en el caso del operario de primera categoría, el básico pasó de $2.096.574 en octubre a $2.183.241 en noviembre.

Cuánto cobraron como suma extraordinaria

El convenio también fijó dos cuotas no remunerativas, que se abonaron con los salarios de septiembre y octubre. Los importes dependieron de la categoría:

Operario categoría 1: $96.127

Operario categoría 2: $88.393

Operario categoría 3: $80.000

Operario categoría 4: $77.275

Administrativo categoría 1: $96.127

Administrativo categoría 2: $90.747

Administrativo categoría 3: $88.393

Administrativo categoría 4: $80.000

Conductor categoría 1: $117.288

Conductor categoría 2: $108.987

La segunda cuota no se incorporó íntegramente al básico, sino que solo la mitad pasó a tener carácter remunerativo y se sumó al salario de octubre. La otra mitad quedó como suma no remunerativa.