El régimen permite reducir deudas previsionales y acceder a planes de pago de hasta 72 cuotas. Qué beneficios se pierden al vencer el plazo

No adherir significa perder estos beneficios y afrontar sanciones por mantener personal sin registro.

Ofrece condonaciones de hasta el 90% de deudas y planes de pago flexibles para el saldo restante.

El régimen PER finaliza el 28 de noviembre. Regularice su empleo no registrado o deficiente.

El plazo para adherir al régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) entra en su última fase. Los empleadores del sector privado tienen tiempo hasta el 28 de noviembre inclusive para regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas y acceder a los beneficios previstos por la Ley de Modernización Laboral.

El régimen comprende vínculos iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 y obligaciones devengadas hasta octubre de este año. Se trata de una gran oportunidad para reducir deudas previsionales, obtener condonaciones y financiar los montos que queden pendientes.

Blanqueo laboral: qué beneficios pierden los empleadores después del 28 de noviembre

El PER contempla una condonación de parte de las deudas por capital e intereses originadas en la falta de pago de aportes y contribuciones a distintos subsistemas de la Seguridad Social. El porcentaje depende del tamaño y la condición del empleador:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: condonación del 90% de las deudas alcanzadas. Para las empresas, se requiere contar con el certificado MiPyME vigente al momento de la adhesión

Medianas empresas de los tramos 1 y 2: condonación del 80%, también con certificado MiPyME vigente

Demás empleadores: condonación del 70%

Además, el régimen establece una condonación del 100% para determinados aportes y contribuciones destinados al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la cobertura de riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

El beneficio no se limita a las quitas. La deuda que permanece después de aplicar las condonaciones puede cancelarse al contado, con una reducción adicional del 50%, o mediante un plan de facilidades de pago. En este último caso, las condiciones también varían según el empleador:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3%

Medianas empresas de los tramos 1 y 2: hasta 48 cuotas, con un pago a cuenta del 4%

Demás empleadores: hasta 36 cuotas, con un pago a cuenta del 5%

Los planes tienen una tasa de financiación del 1% mensual y las cuotas son iguales y consecutivas. Tanto el pago a cuenta como cada cuota deben alcanzar un mínimo de $50.000.

Por eso, quienes no regularicen su situación antes del vencimiento perderán la posibilidad de acceder a las condonaciones y facilidades específicas del PER. Las deudas que no se incluyan en el régimen deberán tratarse bajo las condiciones generales que correspondan, sin los beneficios especiales previstos para esta adhesión.

Qué pasa si una empresa mantiene trabajadores sin registrar

El vencimiento del PER no modifica la obligación de los empleadores de registrar correctamente a su personal. La normativa laboral establece que las relaciones de trabajo deben inscribirse en las formas y condiciones previstas por la reglamentación.

Por lo tanto, una empresa que mantenga trabajadores sin registrar después del 28 de noviembre seguirá expuesta a las consecuencias previstas por el régimen general.

Entre las consecuencias posibles se encuentran las sanciones por falta de inscripción del empleador o por no registrar a sus trabajadores. Cuando esas sanciones quedan firmes, pueden incorporarse al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.

El registro incluye, entre otras, sanciones firmes por falta de registración de trabajadores y por obstrucción a las inspecciones laborales. Además, la legislación contempla que el trabajador informe ante ARCA las irregularidades vinculadas con su registración.

Esto incluye la falta de inscripción, una fecha de ingreso declarada posterior a la real o una remuneración registrada por debajo de la que efectivamente percibe.

Qué trabajadores pueden incluirse en el blanqueo laboral

El régimen alcanza a las relaciones laborales vigentes del sector privado que comenzaron hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive y que se encuentren sin registrar o registradas de manera deficiente al momento de la adhesión.

Esto contempla dos situaciones principales: trabajadores que directamente no fueron dados de alta y empleados cuya fecha de ingreso declarada es posterior a la real. También pueden regularizarse relaciones en las que se informó una remuneración inferior a la efectivamente abonada.

La reglamentación incluye, además, relaciones laborales constatadas mediante actas de inspección notificadas al empleador, siempre que la deuda correspondiente no haya sido cancelada, incluso si se encuentra en discusión administrativa o judicial.

Quedan excluidos los vínculos del sector público y no se permite volver a adherir por los mismos trabajadores a quienes ya ingresaron al régimen anterior previsto por la Ley de Bases.

Para ingresar al régimen, los empleadores deben realizar los trámites correspondientes ante ARCA. Si el trabajador nunca fue registrado o tiene una fecha de ingreso incorrecta, deben darlo de alta o rectificar ese dato mediante el servicio Simplificación Registral.

ARCA publicó un paso a paso para declarar empleados desde el Libro de Sueldos Digital, con instrucciones para declarar relaciones laborales no registradas y corregir datos inconsistentes, como fechas de ingreso y remuneraciones.

Si el problema es una remuneración declarada por debajo de la real, corresponde informar la diferencia mediante los mecanismos previstos en el sistema de Declaración en Línea. La adhesión también exige presentar las declaraciones juradas correspondientes y cancelar o regularizar las obligaciones que no queden condonadas. El plazo para completar el procedimiento vence el 28 de noviembre de 2026.