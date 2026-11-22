La nueva ley modificó las condiciones para tomarse vacaciones, pero no la fórmula del SAC. Qué licencias cuentan y cuáles pueden reducir el monto

La llegada de diciembre vuelve a poner en primer plano el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y su impacto en los ingresos del empleo registrado. En paralelo, muchos trabajadores comienzan a organizar sus vacaciones de verano, un período que también puede tener incidencia en la liquidación salarial.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, hay cambios en las condiciones para tomarse el descanso anual, aunque se mantiene la fórmula general para calcular el adicional.

Una de las principales dudas es si tomarse vacaciones puede reducir el aguinaldo. La respuesta es no: los días de descanso anual son remunerados y se computan para el SAC. Incluso, el denominado plus vacacional puede elevar la remuneración mensual que se utiliza como referencia para determinar el monto del adicional.

La situación es diferente en otras licencias, como la maternidad o los permisos sin goce de sueldo, que pueden modificar el cálculo porque durante esos períodos no se devenga una remuneración salarial a cargo del empleador.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026

La Ley 23.041 establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente. Para la segunda cuota del año se consideran los salarios de julio a diciembre.

En consecuencia, no se toma necesariamente el sueldo del último mes ni se suman todos los ingresos del semestre. El empleador debe identificar cuál fue la remuneración mensual más alta y calcular sobre ella la mitad. Para conocer qué conceptos deben incluirse, se pueden consultar las claves para liquidar y pagar el aguinaldo.

La segunda cuota tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre. Como para entonces todavía puede no conocerse el salario definitivo de todo el mes, la normativa permite realizar una estimación. Si el importe finalmente devengado es diferente, corresponde recalcular el SAC e integrar la diferencia al salario de diciembre.

La fórmula general no fue modificada por la reforma laboral. Por eso, para determinar el aguinaldo siguen siendo relevantes los conceptos remunerativos que integran el salario mensual y las situaciones particulares que pueden alterar lo devengado durante el semestre.

Vacaciones: cómo influye el plus vacacional en el aguinaldo

Tomarse vacaciones no implica perder días de aguinaldo. El descanso anual es remunerado y su importe integra la remuneración del trabajador durante el semestre.

Sin embargo, existe una particularidad para quienes cobran un sueldo mensual: el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la remuneración de las vacaciones se calcula dividiendo el sueldo por 25 y multiplicando el resultado por la cantidad de días de descanso.

Este mecanismo genera el denominado plus vacacional, una diferencia respecto del salario que el trabajador habría cobrado por esos mismos días si hubiera continuado prestando tareas normalmente.

Como ese adicional tiene carácter remunerativo, debe contemplarse al determinar la mayor remuneración mensual del semestre para calcular el SAC. Por lo tanto, si el mes en que se liquidaron las vacaciones resulta ser el de mayor remuneración, el plus puede elevar el aguinaldo.

La reforma laboral no modificó esta fórmula ni la cantidad de días de vacaciones que corresponden según la antigüedad. Los períodos continúan siendo de 14, 21, 28 o 35 días corridos, según los años de servicio. Para conocer qué cambió con la reforma laboral en el régimen de vacaciones, se pueden revisar las nuevas condiciones para organizar el descanso anual.

Qué cambió con la reforma laboral para las vacaciones

La Ley 27.802 modificó el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció nuevas condiciones para organizar el descanso anual. Uno de los cambios es que empleador y trabajador pueden acordar el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo tenga una duración mínima de siete días corridos.

También se habilitó que las partes acuerden el otorgamiento fuera del período habitual, que va del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. La fecha de inicio debe comunicarse por escrito con una anticipación mínima de 30 días, aunque los convenios colectivos pueden establecer sistemas diferentes.

Además, cuando las vacaciones se distribuyan entre distintos trabajadores o sectores de un establecimiento, el empleador debe organizar el cronograma para que cada trabajador pueda disfrutarlas durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Estos cambios modifican la organización y el momento en que se toma el descanso, pero no eliminan el carácter remunerado de las vacaciones ni alteran por sí mismos el cálculo del aguinaldo.

Licencia por enfermedad: cuándo se computa para el SAC

La licencia por enfermedad o accidente inculpable también puede tener incidencia en el aguinaldo. Cuando el trabajador tiene derecho a percibir su remuneración durante el período de ausencia, esos importes se consideran para calcular el SAC.

La reforma laboral introdujo modificaciones en las obligaciones de aviso y acreditación de estas situaciones. Según el nuevo artículo 209 de la LCT, el trabajador debe informar la enfermedad o el accidente y el lugar donde se encuentra durante la primera jornada en la que no pueda concurrir, salvo que exista una situación de fuerza mayor.

A su vez, el artículo 210 establece nuevos requisitos para los certificados médicos: deben incluir diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo, y contar con firma digital de un profesional habilitado mediante las plataformas autorizadas. Los cambios en las licencias por enfermedad y los certificados médicos también modificaron las condiciones para justificar las ausencias laborales.

La ley también incorporó una regla específica para las vacaciones interrumpidas por enfermedad. Si el trabajador informa la situación en tiempo y forma y permite el control médico del empleador, debe reincorporarse al finalizar el período originalmente previsto o cuando termine la suspensión por enfermedad, si continúa imposibilitado de trabajar. Los días de vacaciones que quedaron pendientes deben reprogramarse.

En estos casos, la licencia paga se computa para el aguinaldo de acuerdo con las remuneraciones devengadas. Si se trata de una ausencia que no genera derecho a cobrar el salario, el tratamiento puede ser diferente.

Licencia por maternidad y sin goce de sueldo: cómo se calcula el aguinaldo

La licencia por maternidad tiene un tratamiento distinto porque durante ese período la trabajadora no percibe una remuneración salarial a cargo del empleador, sino una asignación familiar abonada por ANSES.

Por ese motivo, el aguinaldo se calcula proporcionalmente al tiempo del semestre en el que se devengaron remuneraciones. No se considera el período cubierto por la asignación por maternidad como si se tratara de un salario mensual.

Algo similar ocurre con las licencias sin goce de sueldo. Como durante esos días no se genera remuneración, el trabajador puede recibir un SAC proporcionalmente menor al de una persona que percibió su salario durante los seis meses completos.

La diferencia central es que las vacaciones y las licencias por enfermedad pagas mantienen el carácter remunerado y se computan para el aguinaldo, mientras que los períodos sin remuneración pueden reducir la proporción que corresponde cobrar.

A quiénes alcanzan los cambios de la reforma laboral

Las modificaciones de la Ley 27.802 a la Ley de Contrato de Trabajo no se aplican de manera automática a todos los trabajadores. El propio texto establece exclusiones para varios grupos que cuentan con regímenes específicos; entre otros:

Los empleados de la administración pública

El personal de casas particulares

Los trabajadores agrarios

Por eso, antes de calcular el aguinaldo o definir las condiciones de las vacaciones, es necesario identificar qué régimen laboral corresponde a cada actividad y si el convenio colectivo establece condiciones particulares.

En términos generales, la reforma modificó la forma de organizar y fraccionar las vacaciones y reforzó los requisitos para justificar las ausencias por enfermedad. Sin embargo, no cambió la regla central del aguinaldo ni eliminó el impacto del plus vacacional en el cálculo del SAC.