Farmacity sube la apuesta por las marcas propias y ya trabaja con 80 pymes argentinas

Farmacity presentó oficialmente el viernes su primera marca propia de cosmética activa, Rileé, desarrollada junto al laboratorio argentino Exel. Es la marca propia número 14 de la cadena de Grupo Pegasus, categoría que ya suma 3.000 productos y representa alrededor del 18% de las ventas de salón.

Pero quizás el punto más importante es que todas las marcas propias de Farmacity se producen junto a empresas argentinas, dando trabajo a 80 pymes nacionales, según comentó a iProfesional Andrea Benas, Owner de Marca Propia en Farmacity. La ejecutiva asegura que el plan es seguir fortaleciendo las marcas propias incluso dándoles una identidad diferenciada para que se destaquen como marca, más allá de la cadena.

Algunas de ellas ya son muy reconocidas en sus nichos, como Get the Look, EXTREME o Studio 9 en artículos de belleza y cosmética, Nat para snacks saludables o Pure Wellness en suplementos y vitaminas. Otros segmentos en los que Farmacity compite con peso propio son los productos para bebés, cuidado personal masculino, home spa y textil.

Por qué Farmacity incursiona en dermocosmética

Se trata de un nicho en pleno crecimiento, tanto en el país como a nivel global, de la mano de dos tendencias claras:

El interés de los consumidores por ingredientes innovadores, no tóxicos, con éxito en mercados más desarrollados como la cosmética coreana;

La tendencia a cuidarse la piel para lucirla sana en lugar de llevar mucho más maquillaje.

Benas contó además que desarrollaron un estudio entre 1.382 personas mayores de 18 años residentes en AMBA, para saber qué soluciones buscaban y encontraron que dos de cada tres utilizan cosmética activa. Además, 89% de las ventas de estos productos se producen en farmacias, priorizando el rol de la seguridad de la recomendación experta. "Vemos constantemente qué le podemos ofrecer a las consumidoras. También viajamos todos los años a China y a Corea para estudiar el mercado y entender qué ingredientes nuevos y tratamientos se están abriendo paso", añadió.

Farmacity ya tenía, con la linea Joy de su marca Get the Look, un pie en la cosmética activa. Get the Look es otra cadena que derivó de Farmacity y ofrece productos de belleza y fragancias exclusivamente, incluyendo los de su marca homónima. Joy tiene, por ejemplo, bálsamos, cremas de limpieza, parches para acné, entre otros productos.

"Get the Look tiene una mirada más masiva, como marcas como Nivea, por ejemplo. Rileé tiene el respaldo de Exel, un laboratorio nacional ya reconocido, y un público más selectivo, como el de Bioderma o Caviahue", detalló Benas.

Además, la Owner de Marca Propia remarcó que esta primera entrega de Rileé se enfocó en los productos básicos de limpieza y humectación, adaptable a todas las rutinas de belleza y cuidado facial. "Esa primera entrega ya se consigue en 180 puntos de Farmacity, los que tienen más desarrollado el segmento de dermocosmética, además de 60 locales de Simplicity y en las tiendas online de ambas cadenas," comentó.

"La segunda entrega de Rileé está preparada para enero de 2027, y tendrá productos con vitamina C y ADN vegetal. La tercera llegaría en abril del año que viene", adelantó la ejecutiva a este medio.

Qué productos tiene Rileé y cuánto salen

La línea Rileé tiene hoy 7 productos de dermocosmética:

Aceite Desmaquillante Rileé con Escaluano Vegetal x 100 ml, a $32.990

x 100 ml, a $32.990 Bruma Facial Rileé Hidratante con Té Kombucha x 120 ml, a $32.990

x 120 ml, a $32.990 Sérum Reparador Rileé con Vitamina C al 5% x 30 ml, a $39.990

x 30 ml, a $39.990 Contorno de Ojos Rileé con Vitamina E + Hidrolizado de Seda x 30 ml, a $34.990

x 30 ml, a $34.990 Sérum Corrector de Imperfecciones Rileé con Niacinamida 10% x 30 ml, a $45.990

x 30 ml, a $45.990 Espuma de Limpieza Rileé Sebum Clean x 170 ml, a $27.990

x 170 ml, a $27.990 Crema Hidratante Rileé con Ceramidas y AHA x 50 ml, a $42.990

"Rileé nace de escuchar a nuestros clientes y entender cómo están cambiando sus hábitos de cuidado. Identificamos una oportunidad para ampliar nuestra propuesta de salud y bienestar con una marca propia de dermocosmética que combine calidad, respaldo especializado y rutinas simples. Este lanzamiento fortalece nuestro portafolio y el trabajo con la industria nacional para acercar nuevas soluciones a más personas", señaló Andrea Benas. La investigación reveló que el 73% de los encuestados considera atractiva una línea propia de dermocosmética de Farmacity y el 46% manifiesta una alta probabilidad de probarla.

La línea abarca distintas etapas del cuidado facial como limpieza, hidratación y tratamiento, con fórmulas dermatológicamente testeadas y activos reconocidos. Bajo el concepto "Rileé. Tu piel despierta", la marca propone información clara. Además de un espacio destacado en los mencionados locales de Farmacity y Simplicity, Benas aseguró que habrá "dermoembajadoras" que probarán estos productos para dar su recomendación. "Queremos que Rileé tenga identidad propia, con perfiles online propios, y generar una comunidad para la marca," aseguró la directiva.